红米K50系列或将搭载联发科天玑2000处理器

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:消息称，至少有一款Redmi K50系列机型将搭载联发科天玑2000处理器。即将推出的芯片将取代联发科目前的旗舰产品——天玑1200，而红米 K50可能是首批采用天玑2000处理器的设备之一，该系列的另一款机型将配备骁龙870SoC。

（红米K40Pro+）

不过，这并不是Redmi第一次在K系列选择天玑旗舰处理器。比如之前的Redmi K30至尊版搭载天玑1000Plus，Redmi K40游戏版搭载天玑1200，K50系列搭载天玑2000也是顺理成章。

就处理器本身而言，天玑2000是一款旗舰产品，根据测试分数，它将成为高通即将推出的骁龙898芯片的直接竞争对手。最近的一次泄露信息显示，天玑2000处理器在安兔兔得分超过100万分。相比之下，其前身天玑1200的得分约为71.5万分。

天玑2000CPU部分将采用与骁龙898相同的架构，具有1个3.0GHz X2超大核 +3个2.85GHz 大核 +4个1.8GHz 小核，GPU部分则是Mali-G710MC10。

这里值得注意的是，搭载天玑2000的Redmi K50机型很可能是标准机型，Pro 或 Pro+版本预计将使用骁龙898，就像 K40Pro+使用骁龙888动力一样。