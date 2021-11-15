首页 > 业界 > 关键词  > 红米K50最新资讯  > 正文

红米K50系列或将搭载联发科天玑2000处理器

2021-11-15 16:27 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:消息称，至少有一款Redmi K50系列机型将搭载联发科天玑2000处理器。即将推出的芯片将取代联发科目前的旗舰产品——天玑1200，而红米 K50可能是首批采用天玑2000处理器的设备之一，该系列的另一款机型将配备骁龙870SoC。

红米K40-Pro+.jpg

（红米K40Pro+）

不过，这并不是Redmi第一次在K系列选择天玑旗舰处理器。比如之前的Redmi K30至尊版搭载天玑1000Plus，Redmi K40游戏版搭载天玑1200，K50系列搭载天玑2000也是顺理成章。

就处理器本身而言，天玑2000是一款旗舰产品，根据测试分数，它将成为高通即将推出的骁龙898芯片的直接竞争对手。最近的一次泄露信息显示，天玑2000处理器在安兔兔得分超过100万分。相比之下，其前身天玑1200的得分约为71.5万分。

天玑2000CPU部分将采用与骁龙898相同的架构，具有1个3.0GHz X2超大核 +3个2.85GHz 大核 +4个1.8GHz 小核，GPU部分则是Mali-G710MC10。

这里值得注意的是，搭载天玑2000的Redmi K50机型很可能是标准机型，Pro 或 Pro+版本预计将使用骁龙898，就像 K40Pro+使用骁龙888动力一样。

京品手机 Redmi K40 Pro+ 骁龙888 三星E4旗舰120Hz高刷直屏 一亿像素夜景 12GB+256GB 幻境 游戏电竞5G手机 小米 红米
京东自营
￥2999
京品手机 Redmi K40游戏增强版 天玑1200处理器67W闪充 120Hz高刷直屏 12GB+256GB 暗影 游戏电竞智能5G手机 小米 红米
京东自营
￥2299
  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Redmi K50系列曝光：搭载天玑2000

    11月14日晚间，博主@熊猫很禿然爆料，Redmi K50系列搭载双平台：天玑2000和骁龙870。纵观Redmi产品线，每一代K系列都有搭载联发科天玑旗舰处理器，Redmi K30至尊版搭载天玑1000 Plus，Redmi K40游戏增强版搭载天玑1200，即将登场的K50系列搭载天玑2000。我们知道，天玑2000是联发科即将要推出的高端旗舰Soc，安兔兔跑分突破了100万分。目前，有关天玑2000芯片的各项参数都被曝光。具体来说，天玑2000将采用骁龙898同款架构，CPU为1

    ​联发科 ​游戏 ​台积电

  • 联发科M80 5G基带发布 有望在天玑2000上使用

    联发科在今天发布了一款5G基带M80，M80基带从R15 升级到R16，从双载波到多载波聚合，峰值7Gbps，联发科表示即使在500km时速下也能联网，同时省电20%。

    ​联发科 ​基带 ​天玑2000

  • 产业链人士：联发科很快就将推出天玑2000系列处理器

    据国外媒体报道，在进入5G之后存在感明显增强的联发科，已推出了天玑1200、天玑1100、天玑1000等多款5G智能手机处理器，还在不断推出新品。

    ​联发科

  • 对标高通骁龙898！联发科天玑2000曝光：跑分突破100

    今天下午，博主@数码闲聊站曝光了联发科天玑2000芯片的安兔兔跑分。如图所示，联发科天玑2000代号为MT6983，其综合成绩达到了史无前例的1002220分，是联发科迄今为止最强悍的手机芯片，也是目前安卓阵营的TOP级手机芯片。根据此前披露的信息，联发科天玑2000基于4nm工艺制程打造，与高通骁龙898采用三星4nm工艺不同，天玑2000使用的是台积电4nm工艺，这是业界第一款台积电代工的4nm手机芯片。不仅如此，天玑2000采用了骁龙898同款?

    ​联发科 ​台积电 ​安兔兔

  • 卢伟冰公开提名天玑2000芯片：Redmi K50系列或配备、性能赶超骁龙898

    经历过双11大战之后，各家手机厂商业都迅速回到了正轨，目前已知有多家厂商都已经开始准备新品发布会，推出各档位新手机了。值得一提的是，每年的年底、年初都是新旗舰芯片登场的时间，而今年除了高通阵营的骁龙898之外，还包括将会在明年初登场的联发科顶级旗舰天玑2000芯片。目前网络上已经出现了很多关于天玑1200的相关爆料，这是一款性能足以赶超骁龙898顶级旗舰，被认为是联发科的翻身之作。今天上午，卢伟冰在微博上首次公开

    ​游戏 ​卢伟冰 ​联发科

  • 消息称天玑2000和骁龙898将采用ARM的新V9架构

    新的泄露信息称联发科天玑2000和骁龙898都将使用ARM的新V9架构，而这些CPU都会使用Cortex-A710和 Cortex-A510内核。

    ​天玑2000 ​骁龙898 ​ARM

  • 王者之战！骁龙898和天玑2000样片参数曝光：都是4nm、三丛集

    随着时间的推移，2021年马上就要进入尾声，而对于数码领域，尤其是手机类别来说却意义重大，因为各家的旗舰芯片迭代版就要来了。前段时间，苹果已经率先通过iPhone 13等产品展示了最新的A15自研芯片，依然是强无敌的性能，日前谷歌同样发布了首款自研手机芯片Tensor，重点放在了AI等方面，性能有些拉垮。不过，以上两款芯片基本都是自家独享的芯片，而真正备受关注的还是高通和联发科旗下的旗舰产品骁龙898、天玑2000。按照此前消?

    ​高通 ​台积电 ​三星

  • 狭路相逢！骁龙898架构曝光：三丛集X2超大核 与天玑2000同款

    按照此前多方爆料显示，全新的骁龙898芯片机型将会在12月中旬左右初次亮相，近段时间关于该芯片的各种报道也层出不穷。今天下午，知名爆料博主@数码闲聊站 发文称：sm8450也是全部基于v9架构半定制，X2超大核+A710大核+A510小核，和天玑2000完全一样，到时候就看台积电n4和三星n4哪个更稳”。据悉，骁龙898CPU方面具体规格为：1*3.0GHz X2超大核+3*2.5GHz大核+4*1.79GHz小核；GPU则为Adreno 730，采用三星4nm制程工艺打造，综合来?

    ​台积电 ​三星 ​高通

  • 高通和联发科下一代旗舰芯片或改名为骁龙8Gen1和天玑9000

    随着2021年年底的临近，智能手机芯片供应商也很快要发布下一代的旗舰智能手机处理器，其中高通和联发科两大芯片商最受瞩目。不过现在有传闻高通和联发科下一代旗舰芯片的名称将改变，原本的骁龙898可能改名为骁龙8 Gen1，原本的天玑2000可能会取名为天玑9000。

    ​高通 ​联发科 ​高通898

  • 全球首发4nm天玑芯片 联发科冲击4000+高端手机市场

    联发科即将在本周召开发布会，预计会推出新一代天玑旗舰芯片，之前传闻叫做天玑2000，最新爆料称其命名很可能改为天玑9000，这将是全球首个4nm手机芯片，发布时间比骁龙898还要早一点。联发科这次敢于跟高通正面刚，甚至发布会时间也要抢先一步，底气还是有的，因为新的天玑旗舰芯片使用的是台积电4nm工艺，要比竞品的三星4nm要好些，因此在功耗、发热上更有优势。此外，这个天玑芯片还会升级ARMv9架构的Cortex-X2核心，还有新的GP

    ​联发科 ​上市 ​高通

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 单反相机天梯图 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM