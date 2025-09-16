联发科天玑9500定档9月22日发布：安兔兔跑分破400万

站长之家（ChinaZ.com）9月16日 消息:近日，联发科官方微博正式宣布，将于9月22日14:00举办天玑旗舰芯片新品发布会，备受瞩目的天玑9500将在此次发布会上正式亮相。这款新芯片以其强大的性能配置和创新技术，成为安卓阵营的新焦点。

天玑9500采用了先进的CPU架构，由1颗4.21GHz的Travis核心、3颗3.50GHz的Alto核心以及4颗2.7GHz的Gelas核心组成。其中，Travis和Alto作为Arm新一代X9系超大核，Gelas则是Arm新A7系大核，共同为芯片提供了强劲的计算能力。

在GPU方面，天玑9500搭载了全新的Mali-G1-Ultra MC12，采用了全新的微架构设计。据预测，GPU能效将提升超过40%，移动端光线追踪性能有望暴增40%以上，光线追踪帧率更是有望突破100FPS，为用户带来前所未有的100FPS光线追踪手游体验。

此外，天玑9500还配备了高达16MB的L3缓存和10MB的SLC缓存，支持SME指令集，NPU性能预计达到100TOPS，同时支持4x LPDDR5x10667Mbps4-Lane UFS4.1，为用户提供了极致的数据处理速度和存储性能。

值得一提的是，天玑9500将由vivo X300系列首发搭载。上周，vivo产品经理韩伯啸已经提前公布了vivo X300Pro卫星通信版的跑分成绩，该机型成为历史上第一台安兔兔成绩突破400万的安卓机型，刷新了安卓阵营的跑分记录。

