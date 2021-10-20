罗永浩称还完债当天重返科技业 对自己依然有信心

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:近日，Smartisan OS官方发布公告宣布锤子论坛将于近期停止服务和运营一事。对此，有网友向罗永浩表示“渐渐都没了，心里难舍，期望心中的火还能重燃”。
对此，罗永浩回应网友看淡一点，称自己心中的火苗一直都在，并表示明年春天就重返科技行业了，而且是还完债当天。但对于会以何种形式回归科技行业，罗永浩并未明确说明。
此前，罗永浩曾在接受媒体采访时正面回应了自己的还款进度，称预计到2021年年底就差不多可以还清6亿债务。
站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:近日，Smartisan OS官方发布公告宣布锤子论坛将于近期停止服务和运营一事。对此，有网友向罗永浩表示“渐渐都没了，心里难舍，期望心中的火还能重燃”。
对此，罗永浩回应网友看淡一点，称自己心中的火苗一直都在，并表示明年春天就重返科技行业了，而且是还完债当天。但对于会以何种形式回归科技行业，罗永浩并未明确说明。
此前，罗永浩曾在接受媒体采访时正面回应了自己的还款进度，称预计到2021年年底就差不多可以还清6亿债务。
罗永浩称还完债当天重返科技业。日前SmartisanOS宣布锤子论坛将于近期停止服务和运营。对此有网友在微博@罗永浩 称:「渐渐都没了，心里难舍，期望心中的火还能重燃」。
昨日，有网友@罗永浩，称锤子科技的各类产品正在逐渐消失，希望罗永浩可以重燃锤子科技的火苗。据悉，10月15日，锤子论坛宣布，将于2021年11月15日00:00起停止运营，关闭服务。对此，罗永浩回应该网友称，火苗一直都在，明年
近几年，大家对于手机圈最大的遗憾，莫过于罗永浩的黯然退场，这个罗胖子曾今在手机上的坚持与追求，是目前行业内很难见到的。但是，随着坚果手机的出售、关停，罗永浩留在手机领域的遗产”也越来越少，令人遗憾。如今，关于锤子手机所剩无几的锤子论坛也要正式告别了。今日，@SmartisanOS 官方发布了《关于锤子论坛下线的公告》，其中指出锤子论坛将于近期停止服务和运营。不过，官方表示本次调整对坚果手机用户没有影响，官网在?
近日，SmartisanOS官方发布了《关于锤子论坛下线的公告》。公告称，锤子论坛将于近期停止服务和运营。本次调整对坚果手机用户没有影响，官网在线咨询、400 热线、新浪微博“坚果手机客服”等会正常运营，继续为用户提供服务。
前几天，罗永浩一手打造的SmartisanOS官方通过微博发布了《关于锤子论坛下线的公告》，其中指出锤子论坛将于近期停止服务和运营。根据官方公布的时间安排，锤子论坛从10月16日起就已经停止了新用户注册，这段时间还会保持运营，给用户一定的缓冲时间，但是到11月15日0点开始，将正式停止运营，关闭服务。届时，锤子论坛将无法登录、发布内容、查看已发布内容及查看其他人发布的内容。该消息自公布之后就有无数的网友惋惜，不少曾经
今天，一位网友发文表示，罗永浩这么多年浮浮沉沉的折腾，证明了两件事。一，他适合吃开口饭，不适合搞研发。二，他没有财商。所以建议还清欠债之后，千万不要再转回科技界了，否则可能再次破产。对此，锤子科技CEO罗永浩回复这位网友：感谢黄老师教我做人做事和赚钱”。此前罗永浩曾表示，还完债后会重返科技行业，就在明年春天。罗永浩公布这一消息后曾冲上微博热搜榜，大家对罗永浩即将重返科技行业反响热烈。今年7月，罗永浩接
据晚点LatePost报道，本月中旬一场高管会议上，新东方创始人兼董事长俞敏洪宣布，下半年将停止小学和初中线下学科培训的招生，并在年底前裁员4万人。
2021年10月15日下午，坚果手机官方发布"关于锤子论坛下线公告"，锤子论坛将在10月16日停止新用户注册，11月15日正式停止运营。
近日一位网友微博求购二手坚果R1，这位网友@锤子科技CEO罗永浩：罗哥你R1能卖我一台吗”？10月2日，锤子科技CEO罗永浩回复了这位网友，表示要送其一台坚果R1。这是锤子科技打造的最后一台旗舰手机，它发布于2018年5月15日。作为锤子科技的年度旗舰，坚果R1创新性引入了TNT，使用扩展坞和HDMI数据线可将坚果R1手机连接至显示器，体验高效便捷的TNT大屏幕操作系统。规格方面，坚果R1的硬件配置是当时的旗舰级水平。它搭载高通骁龙845
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