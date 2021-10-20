X
广告
首页 > 业界 > 关键词  > 罗永浩最新资讯  > 正文

罗永浩称还完债当天重返科技业 对自己依然有信心

2021-10-20 16:57 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:近日，Smartisan OS官方发布公告宣布锤子论坛将于近期停止服务和运营一事。对此，有网友向罗永浩表示“渐渐都没了，心里难舍，期望心中的火还能重燃”。

6609c93d70cf3bc75720481d2cd9f1a8cc112a06.jpg

对此，罗永浩回应网友看淡一点，称自己心中的火苗一直都在，并表示明年春天就重返科技行业了，而且是还完债当天。但对于会以何种形式回归科技行业，罗永浩并未明确说明。

此前，罗永浩曾在接受媒体采访时正面回应了自己的还款进度，称预计到2021年年底就差不多可以还清6亿债务。

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 罗永浩称还完债当天重返科技业 做锤子手机欠了6个多亿

    罗永浩称还完债当天重返科技业。日前SmartisanOS宣布锤子论坛将于近期停止服务和运营。对此有网友在微博@罗永浩 称:「渐渐都没了，心里难舍，期望心中的火还能重燃」。

    ​罗永浩 ​抖音直播 ​SmartisanOS

  • 罗永浩将重返科技行业

    昨日，有网友@罗永浩，称锤子科技的各类产品正在逐渐消失，希望罗永浩可以重燃锤子科技的火苗。据悉，10月15日，锤子论坛宣布，将于2021年11月15日00:00起停止运营，关闭服务。对此，罗永浩回应该网友称，火苗一直都在，明年

    ​罗永浩 ​锤子 ​锤子科技

  • 锤子论坛宣布下月关闭！罗永浩留在手机圈的只剩传说了

    近几年，大家对于手机圈最大的遗憾，莫过于罗永浩的黯然退场，这个罗胖子曾今在手机上的坚持与追求，是目前行业内很难见到的。但是，随着坚果手机的出售、关停，罗永浩留在手机领域的遗产”也越来越少，令人遗憾。如今，关于锤子手机所剩无几的锤子论坛也要正式告别了。今日，@SmartisanOS 官方发布了《关于锤子论坛下线的公告》，其中指出锤子论坛将于近期停止服务和运营。不过，官方表示本次调整对坚果手机用户没有影响，官网在?

    ​论坛 ​罗永浩 ​坚果

  • 真还传进入尾声？罗永浩称明年春天重返科技行业

    近日，SmartisanOS官方发布了《关于锤子论坛下线的公告》。公告称，锤子论坛将于近期停止服务和运营。本次调整对坚果手机用户没有影响，官网在线咨询、400 热线、新浪微博“坚果手机客服”等会正常运营，继续为用户提供服务。

    ​罗永浩 ​锤子科技

  • 明年春天见！罗永浩发声：还完债当天就重返科技行业

    前几天，罗永浩一手打造的SmartisanOS官方通过微博发布了《关于锤子论坛下线的公告》，其中指出锤子论坛将于近期停止服务和运营。根据官方公布的时间安排，锤子论坛从10月16日起就已经停止了新用户注册，这段时间还会保持运营，给用户一定的缓冲时间，但是到11月15日0点开始，将正式停止运营，关闭服务。届时，锤子论坛将无法登录、发布内容、查看已发布内容及查看其他人发布的内容。该消息自公布之后就有无数的网友惋惜，不少曾经

    ​罗永浩 ​论坛 ​微博

  • 网友提醒罗永浩千万别回科技界否则会再次破产 本人回应

    今天，一位网友发文表示，罗永浩这么多年浮浮沉沉的折腾，证明了两件事。一，他适合吃开口饭，不适合搞研发。二，他没有财商。所以建议还清欠债之后，千万不要再转回科技界了，否则可能再次破产。对此，锤子科技CEO罗永浩回复这位网友：感谢黄老师教我做人做事和赚钱”。此前罗永浩曾表示，还完债后会重返科技行业，就在明年春天。罗永浩公布这一消息后曾冲上微博热搜榜，大家对罗永浩即将重返科技行业反响热烈。今年7月，罗永浩接

    ​罗永浩 ​赚钱 ​微博

  • 俞敏洪能成为罗永浩吗？

    据晚点LatePost报道，本月中旬一场高管会议上，新东方创始人兼董事长俞敏洪宣布，下半年将停止小学和初中线下学科培训的招生，并在年底前裁员4万人。

    ​俞敏洪 ​罗永浩 ​直播带货

  • 锤子论坛下线公告 锤子论坛什么时候停止运营

    2021年10月15日下午，坚果手机官方发布"关于锤子论坛下线公告"，锤子论坛将在10月16日停止新用户注册，11月15日正式停止运营。

    ​锤子论坛

  • 网友向罗永浩求购二手坚果R1：罗永浩免费赠送一台

    近日一位网友微博求购二手坚果R1，这位网友@锤子科技CEO罗永浩：罗哥你R1能卖我一台吗”？10月2日，锤子科技CEO罗永浩回复了这位网友，表示要送其一台坚果R1。这是锤子科技打造的最后一台旗舰手机，它发布于2018年5月15日。作为锤子科技的年度旗舰，坚果R1创新性引入了TNT，使用扩展坞和HDMI数据线可将坚果R1手机连接至显示器，体验高效便捷的TNT大屏幕操作系统。规格方面，坚果R1的硬件配置是当时的旗舰级水平。它搭载高通骁龙845

    ​坚果 ​锤子科技 ​罗永浩

  • 直播占领朋友

    9月10日，格十三在“八点一刻”微信视频号直播活动上，和观众聊起了“无性婚姻”，直播间在线人数从30万瞬间涨到50万。

    ​视频号 ​直播 ​朋友圈

这篇文章对你有价值吗？

  • 热门标签
人生重开模拟器 显卡天梯图 SEO问答 国内云服务器哪家好 高通骁龙处理器排名 手机CPU天梯图 好物榜 音质最好的头戴式耳机 降噪耳机排行榜 全球耳机品牌排行榜

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

商务合作 联系我们 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM