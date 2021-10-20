罗永浩称还完债当天重返科技业 对自己依然有信心

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:近日，Smartisan OS官方发布公告宣布锤子论坛将于近期停止服务和运营一事。对此，有网友向罗永浩表示“渐渐都没了，心里难舍，期望心中的火还能重燃”。

对此，罗永浩回应网友看淡一点，称自己心中的火苗一直都在，并表示明年春天就重返科技行业了，而且是还完债当天。但对于会以何种形式回归科技行业，罗永浩并未明确说明。

此前，罗永浩曾在接受媒体采访时正面回应了自己的还款进度，称预计到2021年年底就差不多可以还清6亿债务。