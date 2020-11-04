海底捞申请池底捞商标 此前起诉河底捞商标近似被驳回

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:据天眼查数据显示，10月28日，四川海底捞餐饮股份有限公司新增多条商标信息，包括“淮底捞”“池底捞”“渠底捞”“清底捞””“三每底手劳”等。
此前，因认为商标近似，海底捞告河底捞商标侵权。最后，法院认为两者存在一定差异，驳回了原告四川海底捞餐饮股份有限公司的诉讼请求。
据悉，在赢得官司之后，河底捞主动改了自家的名称，从原本的河底捞改成了“河底鲜”。河底捞方面表示，为了不惹麻烦主动拆除招牌，将“河底捞”改成了“河底鲜”。
站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:据天眼查数据显示，10月28日，四川海底捞餐饮股份有限公司新增多条商标信息，包括“淮底捞”“池底捞”“渠底捞”“清底捞””“三每底手劳”等。
此前，因认为商标近似，海底捞告河底捞商标侵权。最后，法院认为两者存在一定差异，驳回了原告四川海底捞餐饮股份有限公司的诉讼请求。
据悉，在赢得官司之后，河底捞主动改了自家的名称，从原本的河底捞改成了“河底鲜”。河底捞方面表示，为了不惹麻烦主动拆除招牌，将“河底捞”改成了“河底鲜”。
天眼查App显示，近日，四川海底捞餐饮股份有限公司新增多条商标信息，包括“池底捞”、“渠底捞”、“清底捞”、“上海底捞”、“深海底捞&rdquo
中国消费者协会 10 月 15 日发布的《“十一”消费维权舆情分析报告》显示，在今年 9 月 30 日至 10 月 10 日监测期内，共收集“中秋国庆”相关“消费维权”类信息 9565046 条，日均信息量 87 万余条。
昨日，中消协发布了《“十一”消费维权舆情分析报告》，报告显示，10月 1 日至 8 日，全国零售和餐饮重点监测企业销售额约达1. 6 万亿元，日均销售额比去年“十一”黄金周增长4.9%。长假期间全国共接待国内游客6.37亿人次，同比恢复79.0%，国内旅游收入4665. 6 亿元，同比恢复69.9%。长假前七天，银联网络交易金额达到2.16万亿元，较去年同期增长6.3%。
10.1双节长假已经过去一周了，中消协今天发布了十一”消费维权舆情分析报告，谈到了10.1期间的多个维权热点，其中就有海底捞收费插队一事。根据这个报告，在9月30日至10月10日共计11天监
京东在双十一期间开启了京东Plus超级生活卡，买1就可以得10，其中包含美团外卖、海底捞、必胜客、滴滴出行等年会员，而且仅需102元即可购买，可以说是非常划算的联名会员卡，下面就来为大家分享一下活动地址。
之前认识一伙伴，月入 8 万以上，做设计图挺6，凡是我交给她的活都能干练的搞定，每次完成的时间超出我的想象。
9月18日消息，有网友爆料称海底捞的摆盘方式与巴奴毛肚火锅相似，由此质疑海底捞涉嫌抄袭。根据网友晒出的图片，海底捞火锅店的豆芽、绣球菌、毛肚、小油条等菜品的摆盘存在抄袭嫌疑，而且海底
昨日，针对“海底捞被质疑外观抄袭巴奴”的报道，巴奴毛肚火锅发布声明回应称，产品是餐饮品牌的根，从 2001 年创立至今，巴奴始终坚持原创。同时，巴奴还表示，海底捞是一家值得尊敬的企业，开创了服务主义的先河，如今又专注推出顾客喜爱的产品，我们也非常欢迎海底捞加入巴奴产品主义的阵营，共同为顾客提供健康、美味的好火锅。
9月14日晚间，海底捞创始人兼董事长张勇在一次直播节目中表示，自己当年开火锅店是因为想过上好日子和买房结婚，后来不断开店扩张，则是因为想帮助员工买房。他说，自己创业的初心就是过上好日
但你没想到吧，海底捞不单做做火锅生意，还做起了面条生意，开了不少面馆品牌。海底捞开面馆意图是杀入快餐市场，这野心也早已曝光于天下，但这件事情到底成为谁的拦路虎?又是谁的敲门砖呢?
近日，海底捞创始人张勇在接受采访时，谈及创业目的时表示，自己当初创业就是对美好生活的向往，94年的时候自己就想过上好日子，想结婚的时候有一套自己的房子，所以就整了一个四张桌子的火锅店。
9月14日，海底捞创始人、董事长张勇在《张磊老友记》对话节目中表示，他选合作伙伴肯定从老员工里选，多年来海底捞怎么对他、他怎么对海底捞，从细节上观察是否爱这个企业，这比其他任何品质技能
一直以来，很多人对「爆品」的概念都存在一定误解，认为一个产品销量高，就可以称之为「爆品」。
据国内媒体报道，中美科学家在我国三峡发现了4种远古生物，它们形似树叶，生活在约5.5亿年前。中国科学院南京地质古生物研究所早期生命研究团队与美国学者合作，在我国湖北三峡地区的石板滩生
近日，汕汕铁路汕头湾海底隧道首次实施爆破，这座时速 350 公里单洞双线高铁海底隧道正式进入实质性施工阶段。据了解，汕头湾海底隧道是汕汕铁路关键控制性工程，全长 9781 米，分为海域段和路域段，其中穿海域段一共 3 公里长，该隧道为单洞双线隧道，是国内首座时速 350 公里的海底隧道。汕汕高速铁路是广东省重点工程，也是国家“八纵八横”沿海高铁通道的重要组成部分，由汕头站至汕尾站，经汕头市（龙湖区、濠江区、潮阳区、?
最近，“海底捞”状告“河底捞”侵权，法院一审判决海底捞败诉引发业内关注。尽管赢了官司，但餐馆老板还是将餐馆名字由“河底捞”改成了“河底鲜”。
因认为河底捞餐馆使用的“河底捞”标识与海底捞公司核准注册的“海底捞”商标为近似商标，“海底捞”一纸诉状将“河底捞”起诉至长沙市天心区人民法院。据悉，“河底捞”餐馆于 2018 年 9 月 20 日核准登记，经营范围为中餐服务，经营地址为湖南省长沙市雨花区人民路 105 号二楼西头。
【河底捞赢了海底捞但还是改名字】据媒体报道，最近，“海底捞”状告“河底捞”侵权，法院一审判决海底捞败诉引发业内关注。尽管赢了官司，但餐馆老板还是将餐馆名字由“河底捞”改成了“河底鲜”。
海底捞是一家十分知名的火锅连锁品牌，以十分热情的服务著称，但最近海底捞状告了一加“河底捞”的餐饮品牌，认为他们的名称侵权，现在一审法院的判决出炉，认为两者还是存在一定的差异，不存在侵权。
8月12日消息，据媒体报道，因认为河底捞餐馆使用的“河底捞”标识与海底捞公司核准注册的“海底捞”商标为近似商标，“海底捞”一纸诉状将“河底捞”起
9月15日，随着美国第三波制裁令的生效，很多芯片公司都无法对华为供货了，不过近期有五家芯片公司获得了许可，恢复了对华为的供货。今天美国射频芯..
10月新发安卓手机性能榜之后，今天下午鲁大师又发布了10月新发布安卓手机流畅榜。前后对比颇有意思，性能最强的，却不是最流畅的。流畅榜显示，Re..
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近日，知名童装品牌史努比拼多多旗舰店升级，携“多多童装时装秀”数十款走秀款童装首发上线，日单量达到历史新高。入驻拼多多一年多，史努比已售..
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