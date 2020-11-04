海底捞申请池底捞商标 此前起诉河底捞商标近似被驳回

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海底捞申请池底捞商标 此前起诉河底捞商标近似被驳回

2020-11-04 17:16 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:据天眼查数据显示，10月28日，四川海底捞餐饮股份有限公司新增多条商标信息，包括“淮底捞”“池底捞”“渠底捞”“清底捞””“三每底手劳”等。

QQ截图20201104172016.jpg

此前，因认为商标近似，海底捞告河底捞商标侵权。最后，法院认为两者存在一定差异，驳回了原告四川海底捞餐饮股份有限公司的诉讼请求。

据悉，在赢得官司之后，河底捞主动改了自家的名称，从原本的河底捞改成了“河底鲜”。河底捞方面表示，为了不惹麻烦主动拆除招牌，将“河底捞”改成了“河底鲜”。

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