微信小游戏团队：2020上半年小游戏月活跃用户环比增长16%

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微信小游戏团队：2020上半年小游戏月活跃用户环比增长16%

2020-08-19 16:40 · 稿源：站长之家

在今日的第九季微信公开课小游戏专场上，微信小游戏团队公布数据称， 2020 上半年小游戏月活跃用户较 2019 下半年环比增长16%，商业变现环比增长18%。截至 2020 年 7 月，小游戏整体流量同比增长80%，月广告分成超过百万的游戏达 39 款，日均通过小游戏推广带来的注册量超过 700 万。

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