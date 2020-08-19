微信小游戏团队：2020上半年小游戏月活跃用户环比增长16%

在今日的第九季微信公开课小游戏专场上，微信小游戏团队公布数据称， 2020 上半年小游戏月活跃用户较 2019 下半年环比增长16%，商业变现环比增长18%。截至 2020 年 7 月，小游戏整体流量同比增长80%，月广告分成超过百万的游戏达 39 款，日均通过小游戏推广带来的注册量超过 700 万。
在今日的第九季微信公开课小游戏专场上，微信小游戏团队公布数据称， 2020 上半年小游戏月活跃用户较 2019 下半年环比增长16%，商业变现环比增长18%。截至 2020 年 7 月，小游戏整体流量同比增长80%，月广告分成超过百万的游戏达 39 款，日均通过小游戏推广带来的注册量超过 700 万。
“熊孩子”在网上玩游戏、看直播的时候有意无意地充值，是很多家长都极为头疼的难题，其实作为游戏运营者或者开发者，对此也很犯难：如何快速定位问题，如何确定未成年人监护人的身份
王者荣耀官方在近日公布了两个新功能，在《王者荣耀》中添加微信游戏名片和微信游戏中心打招呼的功能，目前已经对部分召唤师开放了这项功能，这里我们来看下如何设置微信游戏名片。
王者荣耀除了QQ渠道登陆之外，还有一个微信登陆方式，后者可以说是增加微信好友之间更多的互动。近日王者荣耀又加入了一个与微信相关的功能“微信游戏名片”，微信游戏名片是什么功能，如何进行设置呢，我们来一起看下吧。
今日，针对“美国将禁止与微信交易”的消息，白宫发言人方面表示，总统令仅限微信以及微信相关公司，不涉及腾讯持股的游戏公司。因此，Riot公司的《League of Legends》和Epic公司的《Fortnite》目前暂不受影响。
今天上午，美国给出了最新规定，9月20日将阻止与TikTok的母公司字节跳动（Bytedance）的所有交易，以努力 “解决信息和通信技术供应链方面的国家紧急情况”。除了这条规定外，白宫还
休闲类小游戏的主要广告收入都来自于重度游戏开发商，收入的锐减让不少公司也因此陷入亏损状态。去年暑假，长沙任游的净利润有好几百万，今年却是亏损状态。
个人微信+微信群+朋友圈，几乎是目前私域运营最普遍的组合玩法。不过，随着微信对个人号营销外挂等工具的重拳出击，企业使用这种玩法的难度越来越大，成本也越来越高。很显然，腾讯不希望微信沦为营销工具，但它同样不希望放弃微信里这些潜在的生意。因此，已与微信实现打通的企业微信自然成为腾讯发力的重点，企业微信在私域运营上的能力正在不断增强。下面就详细和大家讲讲两者的联系和主要的不同点。一、企业微信与个人微信互通
今日，微信宣布，微信品牌小程序正式开启公测，提供“通用品牌认证”和“电商品牌认证”两种认证方式。认证后，即可享受品牌小程序专属的多项产品能力。通过认证后，官方背书标签将在搜索结果、小程序资料页( 8 月初上线)等场景中展现，帮助品牌树立品牌信息，用户也可轻松识别出品牌并获得官方提供的信息和服务。
微信于 6 月中旬上线了「拍一拍中功能，用户点击 2 次头像，会产生头像抖动，震动反馈，且在聊天框中显示「XX拍了拍XX」。 这个功能推出后，很多微信群都在疯狂拍一拍，引起了一波拍一拍狂潮，但也有很多出现拍一拍误操作的现象。现在在最新版本的微信中，“拍一拍”可以撤回了。
不久前，微信终于支持修改微信号了，不过一年仅限一次，而且必须满足一定的条件才行。同时，也有不少人存在一个疑问：“微信号”是否等同于“微信帐号”？前者是后者的简
昨日晚间，针对“谢娜微信登不上去”一事，腾讯客服回应称，微信有安全风控机制确保帐户安全，娜姐反馈的问题已经核实处理，该帐号现已恢复正常。同时，腾讯客服还附上链接解答了用户微信被限制登录的解决办法。
微信拍一拍功能是今年上线的一个社交互动玩法，在一上线后就获得了大量用户的关注，有关拍一拍的话题也成为社交媒体上的一个热门。不过微信拍一拍要如何撤回呢，现在官方推出了测试版本，将更新拍一拍的撤回功能。
【微信停止服务印度用户】据印度科技媒体Entrackr报道，当地时间周六，微信正式限制其在印度的用户发送和接收消息。多位微信印度用户透露，在使用时微信时，不断被强制退出，且无法重新登录。无论是何种网络状态下。
毫无疑问，腾讯又交出了一份非常好看的财报—— 2020 年二季度，营业收入同比增长29%、毛利增长36%、营业利润增长43%、净利润增长37%;投资者最关注的Non-GAAP净利润则增长28%。各项业务的收入增速都很不错，只有广告略慢，但是在当前的经济环境下也算可以了。
自从美国政府在8月初发布对微信的禁令后，不少网友就在讨论如果苹果公司真的下家了微信的话，中国用户要在微信和苹果之间选择，那么最终结果会是什么样的呢，于是就有很多统计数据出炉，最终结果显示95%的网友会选择微信。
在微信禁令即将于下个月开始执行之际，美国企业牵起了一波反对潮。据外媒报道，包括苹果在内的美国许多主要公司呼吁，特朗普政府终止有关微信（WeChat）的禁令。该禁令旨在试图建立一个排除&l
据外媒消息，日前美国国务院宣布 5 项“净网”措施，其中包括从美国应用商店中移除中国Apps，防止不受信任的中国手机厂商在应用商店预装美国Apps。日前媒体报道称，苹果或将下架微信，那么苹果手机不能用微信了吗？
不少人在群里看到别人转发的躺着赚钱的消息，声称“出租微信号，70-100/天日结。”想到靠自己的微信号赚钱，也算是自食其力，于是心动并马上添加了对方的微信。
今日，微信拍一拍新增撤回功能，当用户拍完好友之后，一定时间内再次双击头像或两分钟内长按拍一拍消息即可撤回。首次开启该功能的用户则会显示“撤回拍一拍消息”“ 2 分钟内，长按拍一拍消息，可以撤回”。
8月7日消息，美国总统特朗普于当地时间6日签署行政命令，宣布将在45天后禁止任何美国个人及企业与TikTok母公司字节跳动进行任何交易，禁止美国个人及企业与腾讯公司进行与微信有关的任何交易。由于上述行政命令未有详细说明，有外媒将此项行政命令解读为对腾讯和微信的禁令，但是也有外媒解读为是仅针对微信的禁令，不涉及腾讯其他业务。对于这一突发事件，腾讯方面尚未公开进行回应，仅表示内部正在评估该行政命令，?
很久没有黑莓手机的消息了，没想到他们还是爆出了一个大新闻——黑莓手机不仅没死，而且2021年还要发布5G黑莓手机，标志性的物理键盘也..
今天下午的华为Matebook系列新品发布会上，华为一口气带来了四款笔记本新品，包括华为MateBook X、新款华为MateBook 13、MateBook 14以及MateBook..
今日，考生伪造清华录取通知书一事登上微博热搜。对此，支付宝官微称：“愿天下没有假录取通知书、也没有冒名顶替。ps：小朋友，录取通知书可..
在任天堂的Switch主机上，可能没有一款游戏像《健身环大冒险》这样能够引发网络轰动的，年初的时候价格一度炒作到上千元。现在国行的《健身环大冒..
随着移动支付的普及，很多车主在加油站也习惯于手机扫码支付，现在不行了。继北京之后，天津也发文要求加油站内严禁使用手机扫码支付等行为。据央..
今日，国内最权威的信息安全会议之一，第19届XCon安全焦点信息安全技术峰会于北京举行，腾讯朱雀实验室首度亮相公众视野。这个颇有神秘色彩的安全..
8月18日，“致远互联·华为云杯” 首届协同云企业应用开发者大赛正式启动。此次大赛由致远互联主办、华为云联合举办，以“云端定制 创新共生”为主..
8月19日消息，今日晚间，紫光国微发布半年度业绩报告称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为4.02亿元，同比增长108.47%，营业收入约为14..
2020年8月20日，这天是周四，支付宝的蚂蚁庄园小课堂的问题是关于人体健康的，问题是“异物入眼时，怎么处理可能会伤害到眼睛?”这个很可能会因为..
就在昨天，有传言说苹果总部正在录制iPhone12 发布会。现在，LeaksApplePro分享了同样的预录主题演讲细节，其中一些信息可能会让你失望。iPhone12..
8月19日晚上，腾讯正式宣布国行版《健身环大冒险》将于 2020 年 8 月 20 日开启预售，9月3日正式发售，国行版的价格为499元，包含游戏兑换卡+实体..
【老人无健康码遭公交司机拒载】据媒体报道， 8 月 17 日，黑龙江哈尔滨一老人因无法出示健康码被公交车拒载一事令人痛心，引发网友热议。认为应该..
国行版《健身环大冒险》的发布会在8月19日的晚上正式开始，在这天晚上公布了《健身环大冒险》国行版的发售时间，其中8月20日就可以在京东进行预约..
今日，唯品会发布了截至 6 月 30 日的 2020 年第二季度财报，财报显示， 2020 年第二季唯品会总净营收为人民币 241 亿元(约合 34 亿美元)，与去年..
北京时间 8 月 19 日下午，华为举办MateBook X新品发布会，为我们带来了多款新品，这其中不仅有笔记本电脑，也有智能眼镜和耳机产品。没有看发布会..
今日，联想集团发布微博称，将在国内上市全球首款商用消费级折叠屏笔记本ThinkPad X1 Fold，其重量不足 1 千克。..
最近，“歪嘴战神”这个梗火了，随之而来的是部分网友的二次修改和玩梗。例如B站上就有不少关于“歪嘴战神”的鬼畜视频，这也引起了版权方的不满。..
早在今年 7 月份，工信部就发文通报了市场上 58 款存在侵害用户权益行为App，并责令相关公司整改。近日，上述这些App经第三方检测机构核查复检，发..
健康码是如今很多地区在公共出行、旅游景点等需要出示的一个二维码，不过对于智能手机不太会使用的老人来说，造成了不少的出行困难。就在近日，8 ..
当前，虽然不少车企都宣称正在开发自动驾驶技术，但是至今还没有一家车企，敢拍胸脯打包票，自己的自动驾驶技术真能够完全实用的。相较于完全自动..