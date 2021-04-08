网易回应造车传闻:暂时没有计划 知道自己擅长的地方

站长之家(ChinaZ.com) 4月8日 消息:近日，小米宣布10年内投资100亿美元造车的决定引起了互联网以及汽车行业广泛关注。随后，滴滴、网易等也传出有造车的计划。对于网易也准备造车的传闻，网易有关负责人回应，网易不造车。

网易严选CEO梁钧回应表示，目前网易暂时没有造车的计划，造车不是网易要做的事，网易始终是一个很脚踏实地的公司，知道自己擅长的地方。

梁钧表示:“最近，‘造车’确实很火。但比起风口，我们更相信确定性，更相信真实的用户需求。所以，我们现阶段的选择不是造车，而是卖车。我们希望把造车烧的钱，通过与汽车经销商合作卖车，真金白银地直接补贴给用户。”

在4月9日严选五周年庆的直播中，网易严选将拿出1000万元补贴，与华东豪华车经销商巨头宝利德集团合作，将迈巴赫、奔驰、捷豹路虎、林肯等多款车型带到严选App直播间，其中，有一款迈巴赫普尔曼补贴高达500万元。

值得一提的是，据《晚点LatePost》4月6日报道，滴滴也开始启动造车项目。消息称，负责人是滴滴副总裁、小桔车服总经理杨峻。目前团队已经开始从车厂挖人。

不过针对造车传闻，滴滴出行方面目前仍未做出回应，真实情况如何还有待观察。