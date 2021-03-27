贾跃亭：FF上市前再获1亿美元贷款，FF 91交付进入倒计时

站长之家(ChinaZ.com) 3月27日消息:今天上午，FaradayFuture 创始人、合伙人、首席产品及用户生态官贾跃亭发布微博表示，「FF 上市前再获1亿美元贷款，该笔新融资将助力 FF 提前启动汉福德工厂生产准备工作，FF91交付进入倒计时，同时将加速 FF 中国业务落地。」并附上了预订 FF91的链接。

据了解，3月26日，FF在其官方微信公众号（FaradayFuture）宣布，已筹集到近1亿美元的债权融资，其内容如下:

· 新一轮债权融资将为公司发展运营提供资金保障，并进一步加速FF91项目的生产落地，包括美国汉福德工厂生产制造工作启动等。

· 本轮债权融资还将进一步推进FF产品测试和车辆系统升级，重启供应链合作，并加快中国业务运营和落地进程。

· 本轮债权融资包括由Ares Management Corporation（“Ares”）管理的信用集团领投的8500万美金，此前的贷款方Birch Lake， LP 基金管理公司(“Birch Lake”)等公司同样参与了本轮债权融资

FF称，这是FF宣布与PSAC签署合并协议后获得的债权融资，该笔新融资将全面加速FF 完备的产品战略的执行，并将正式启动位于加州汉福德的制造工厂的生产准备，让FF91的交付提前进入倒计时阶段。FF91计划在与PSAC合并结束后约12个月交付。

此前，FF 宣布了与 PSAC 的合并交易计划。该交易预计将于2021年第二季度完成，交易完成后，FF 的股票将开始在纳斯达克交易，股票代码为 "FFIE"。