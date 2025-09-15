小米17 Pro Max官宣 雷军：全面对标iPhone 正面迎战

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:今日，小米突然官宣小米17系列将于本月正式发布，这一消息打破此前传闻，原小米16系列直接更名，且三款机型命名——小米17、小米17Pro、小米17Pro Max——与传闻中的iPhone17系列如出一辙，彰显出小米全面对标苹果的决心。

据小米集团总裁卢伟冰介绍，小米17系列是小米高端化战略五年的蜕变之作，数字系列迎来关键变阵，全系产品力实现跨代升级。该系列将全球首发第五代骁龙8至尊版移动平台，其中小米17作为史上最强标准版旗舰，实现全方位大升级且加量不加价;小米17Pro定位为小米最精湛的小尺寸科技影像旗舰;而小米17Pro Max则是小米史上最强大的巅峰科技影像旗舰。

卢伟冰回顾小米高端化历程时表示:“五年前，我们开启高端化战略，向最伟大的对手学习，坚定对标iPhone。尽管苹果依然出色，但我们对自身充满信心，因此选择同代同级地直面竞争。”他透露，此次小米17系列不仅在底层技术上持续突破，更将带来“不一样的新东西”，以打破当下手机市场的同质化现象。

小米创始人雷军则直接放话:“小米17系列产品力跨代升级，全面对标iPhone，正面迎战!”

此前，大量博主转发许斐手持小米新机（现确认属小米17系列）的照片，显示其外观发生巨大变化:放弃沿用三代的右上角矩形相机模组，改用类似传闻中iPhone17Pro的横向大矩阵设计。数码博主“数码闲聊站”也暗示，新机将配备副屏并采用横向大矩阵DECO，或致敬经典旗舰小米11Ultra。

（举报）