全新小鹏P7预售火爆：6分37秒小订破万

站长之家(ChinaZ.com) 8月7日 消息:小鹏汽车官方宣布，旗下全新小鹏P7在开启预售后的短短6分37秒内，小订量便突破10000台，市场热度空前。小鹏汽车创始人何小鹏对广大消费者的支持表示衷心感谢，并坚定表示:“我相信只有勇于探索的人，才能定义这个时代。”

全新小鹏P7预计本月内正式上市，虽然具体售价尚未揭晓，但预售阶段已推出诱人福利——消费者只需支付99元意向金，即可在购车时抵扣3000元购车款。这一举措无疑进一步激发了消费者的购买热情。

作为一款纯电轿跑车，全新小鹏P7在设计上充满了赛博未来感。车头部分，一体式无断点的光翼贯穿日行灯与矩阵式LED大灯交相辉映，纯平发光Logo更是点睛之笔，彰显出车辆的科技感与时尚气息。车身尺寸方面，新车长宽高分别为5017/1970/1427mm，轴距达到3008mm，定位于中大型轿车市场，并提供多达六种车身配色供消费者选择。

续航能力是电动车的核心竞争力之一，全新小鹏P7在这方面同样表现出色。全系标配5C超充AI电池，提供702公里长续航版、820公里超长续航版以及750公里的四驱高性能版，满足不同消费者的出行需求。此外，新车采用中置电驱布局，四驱版车型零百加速仅需3.7秒，极速可达230km/h，百公里刹停距离更是缩短至33.16米，性能表现令人瞩目。目前，该车正在各大赛道进行挑战，以验证其卓越的操控性能。

全新小鹏P7的预售火爆，不仅彰显了小鹏汽车在新能源汽车领域的强大实力，也预示着赛博轿跑市场将迎来新的发展高潮。

