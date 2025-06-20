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华为鸿蒙HarmonyOS 6 Beta版面向开发者正式启动

2025-06-20 15:23 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）6月20日 消息:今日下午，在华为开发者大会HDC2025主题演讲中，华为常务董事、终端BG董事长余承东正式官宣鸿蒙HarmonyOS6操作系统，并强调“全场景智能操作系统再进化”。

鸿蒙6带来了全新的全场景互联架构，其中星闪连接和小艺智能助手均实现了进化升级。小艺背靠20万亿Tokens，功能更为强大，支持真人感对话，让用户与智能助手的交流更加自然流畅;具备AI修图能力，可帮助用户轻松处理图片;新增看世界功能，为用户带来新奇的视觉体验;还有慧记功能，方便用户记录信息。

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余承东还透露，鸿蒙HarmonyOS6Developer Beta今日正式面向开发者启动。据介绍，HarmonyOS6将为用户带来全新的互联和智能体验。在全场景体验方面，操作更加易用，时延低至毫秒级，让用户在不同设备间的切换和使用更加顺畅。鸿蒙智能也实现了再进化，AI能力更加开放，为开发者提供了更多的创新空间。

此外，HMAF鸿蒙智能体框架将赋能鸿蒙应用和元服务智能化升级。通过该框架，人机交互将变得更加自然、强大、高效和协同，进一步提升了用户的使用体验。

此次鸿蒙HarmonyOS6的发布，标志着华为在全场景智能操作系统领域又迈出了重要一步，未来有望为用户带来更多惊喜和便利。

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