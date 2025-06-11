华为Pura新品发布会正式举办 Pura 80系列亮相

站长之家（ChinaZ.com）6月11日 消息:今日下午，华为Pura80系列及全场景新品发布会正式拉开帷幕。发布会伊始，华为终端BG董事长余承东便强调了华为在研发领域的持续投入与卓越成果。他透露，华为近十年累计研发投入达12490亿元，仅2024年一年的研发费用就高达1797亿元，占全年收入的20.8%。目前，华为已累计获得全球有效授权专利15万项，这一系列的数字彰显了华为在技术创新上的坚定决心与雄厚实力，也为华为在各领域的突破创新和行业引领提供了源源不断的动力。

发布会上，华为Pura80系列作为主角正式亮相，其独特的双尺寸屏幕设计令人眼前一亮。标准版采用了6.6英寸直屏，而Pro版和Pro+版则搭载了6.8英寸等深四曲屏，满足了不同用户对于屏幕尺寸和形态的需求。

在显示技术方面，华为Pura80系列搭载了新一代华为临境显示技术，峰值亮度高达3000尼特，支持1-120Hz自适应刷新率，以及10.7亿色显示和HDR Vivid高动态显示，为用户带来了更加细腻、流畅且色彩丰富的视觉体验。

工业设计上，华为Pura80系列延续了家族化设计语言，同时在配色上进行了精心搭配。Pura80Pro提供了釉白、釉青、釉红和釉黑四种时尚配色，Pura80Pro+则推出了釉白、釉金和釉黑三种选择，而华为Pura80则提供了丝绒黑、丝绒白、丝绒金和丝绒绿四种配色方案，满足了不同用户的个性化需求。

此次华为Pura80系列的发布，不仅展现了华为在智能手机领域的创新实力，也进一步巩固了其在全球市场的领先地位。随着发布会的圆满结束，华为Pura80系列有望成为市场上备受瞩目的新品之一。

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