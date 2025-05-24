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小米汽车回应YU7门把手是否会冻住：可通过敲击等方式破冰

2025-05-24 09:35 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月24日 消息:近日，小米汽车官微开启新一期网友问答互动，针对网友提出的“小米YU7的门把手冬天是否会被冻住”这一疑问，小米官方给出了详细解答。

小米官方介绍，小米YU7配备的电动内翻门把手在设计上颇具匠心。其不仅在美学层面符合设计要求，在可靠性和人体工程学方面也经过了充分验证，功能体验表现优秀。

在日常使用场景中，若车主开启“门把手自动内翻”及“靠近自动解锁”功能，只需携带数字钥匙靠近车辆，门把手便会自动内翻，待车主关门后又会自动闭合，整个过程便捷高效。即便不开启上述功能，车主仅需轻触门把手翻盖，同样能实现门把手自动内翻与关门后自动闭合，操作过程流畅丝滑，尽显优雅。

小米YU7、小米汽车

针对网友关注的冬季门把手使用问题，小米官方也给出了具体应对方案。在极寒天气下，若门把手表面出现结冰情况，其翻盖可向车内运动，车主可通过按压、敲击等方式进行破冰操作。若破冰后碎冰落在门把手窝内，车主可自行清除;若碎冰较少，也可等待翻盖复位时将碎冰推出。

此外，小米官方还贴心地给出了冬季用车建议。在遭遇极端天气时，为保障车辆正常使用，建议车主尽量将车辆停放在地库等室内场所。

据了解，小米YU7计划于7月份正式上市。目前，该车型暂不接受预定。小米官方建议对小米YU7感兴趣的车主，可先下载小米汽车APP，以便了解更多产品详情。

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