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小米汽车公布 YU7 全新配色「钛金属色」

2025-05-22 11:33 · 稿源：站长之家

5月22日，小米公司正式发布了其第二款汽车——小米YU7，并推出了全新的豪华高性能SUV配色“钛金属色”。这款新车以其独特的设计和高性能配置吸引了众多关注。官方表示，YU7的车身表面增加了大颗粒的金属铝粉，并采用了金属质感光泽设计，赋予了车辆一种高端而现代的外观。

小米YU7的发布标志着小米在汽车领域的进一步拓展。新车定位为豪华高性能SUV，延续了小米SU7的家族设计语言，展现了不可替代的独特魅力。小米创办人、董事长兼CEO雷军在发布前对YU7进行了预热，强调了其在设计和性能上的卓越表现。

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小米YU7的中文名称为“小米御7”，寓意“陆地战车，御风而行”，象征着其强大的性能和动感的驾驶体验。根据工信部的信息，YU7的长宽高分别为4999/1996/1608（1600）mm，轴距达到3000mm，属于中大型SUV。动力配置上，YU7采用纯电驱动，提供单电机和双电机版本。双电机四驱版车型的前后电机最大功率分别为220kW和288kW，综合功率达到508kW(691马力)，最高车速可达253km/h，并配备三元锂电池;单电机后驱车型的最大功率为235kW，最高车速为240km/h，搭配磷酸铁锂电池。

此外，YU7还将配备“小米天际屏全景显示”Xiaomi HyperVision，提供“宝石绿”和“钛金属色”等多种车漆选择。据此前爆料，YU7将提供两种不同电池容量版本，分别为96.3度和101.7度，续航里程最高可达820公里。

小米YU7的发布不仅展示了小米在汽车设计和技术创新方面的实力，也进一步丰富了其产品线，为消费者提供了更多选择。

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