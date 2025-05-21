雷军祝贺高通成立四十周年 称高通始终是坚定的合作伙伴

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:5月21日，美国高通公司与小米公司共同庆祝双方合作15周年，并签署了一份多年期合作协议。这一合作标志着两家公司在移动技术创新领域的长期伙伴关系将继续深化。

在庆祝活动中，小米公司创始人雷军通过一段视频向高通公司成立40周年表示祝贺。雷军表示，高通一直是移动技术创新的领导者，始终站在行业前沿，推动技术突破和行业发展。他提到，从小米的第一款手机到如今的智能汽车、智能穿戴设备，高通的技术始终为小米的产品提供了强大的动力。

雷军强调，小米和高通的合作不仅推动了两家公司的发展，也为整个行业带来了巨大的变革。他引用了一句中国古语“志合者，不以山海为远”，表达了对双方合作的高度认可和对未来合作的期待。

此外，雷军还对高通的创新精神表示赞赏，认为高通的技术创新不仅改变了人们的生活方式，也为小米的产品提供了强大的技术支持。他希望未来小米和高通能够在智能手机、汽车、可穿戴设备、智能眼镜、平板电脑、智能家居等多个领域继续携手合作，共同攀登新的高峰。

高通公司也在其官网发布新闻稿，确认了与小米的合作关系，并表示双方将继续在多个领域展开合作。根据协议，小米的旗舰智能手机产品将继续搭载高通的骁龙8系移动平台，覆盖多个产品代际，并在全球市场销售，预计出货量逐年增长。此外，小米也将成为首批采用下一代骁龙8系旗舰移动平台的厂商之一。

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