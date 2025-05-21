首页 > 原创 > 关键词  > 高通最新资讯  > 正文

雷军祝贺高通成立四十周年 称高通始终是坚定的合作伙伴

2025-05-21 17:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）5月21日 消息:5月21日，美国高通公司与小米公司共同庆祝双方合作15周年，并签署了一份多年期合作协议。这一合作标志着两家公司在移动技术创新领域的长期伙伴关系将继续深化。

在庆祝活动中，小米公司创始人雷军通过一段视频向高通公司成立40周年表示祝贺。雷军表示，高通一直是移动技术创新的领导者，始终站在行业前沿，推动技术突破和行业发展。他提到，从小米的第一款手机到如今的智能汽车、智能穿戴设备，高通的技术始终为小米的产品提供了强大的动力。

雷军祝贺高通成立 40 周年视频曝光 称高通“始终是坚定的合作伙伴”

雷军强调，小米和高通的合作不仅推动了两家公司的发展，也为整个行业带来了巨大的变革。他引用了一句中国古语“志合者，不以山海为远”，表达了对双方合作的高度认可和对未来合作的期待。

此外，雷军还对高通的创新精神表示赞赏，认为高通的技术创新不仅改变了人们的生活方式，也为小米的产品提供了强大的技术支持。他希望未来小米和高通能够在智能手机、汽车、可穿戴设备、智能眼镜、平板电脑、智能家居等多个领域继续携手合作，共同攀登新的高峰。

高通公司也在其官网发布新闻稿，确认了与小米的合作关系，并表示双方将继续在多个领域展开合作。根据协议，小米的旗舰智能手机产品将继续搭载高通的骁龙8系移动平台，覆盖多个产品代际，并在全球市场销售，预计出货量逐年增长。此外，小米也将成为首批采用下一代骁龙8系旗舰移动平台的厂商之一。

举报

  • 相关推荐
关键词：

  • 寒武纪：携手合作伙伴 共同繁荣合作生态

    东方证券研报显示，寒武纪2024年业绩表现亮眼：全年营收11.74亿元，同比增长65.56%，其中云端产品线收入占比高达99.30%，同比暴增1187.78%。公司实现连续两个季度盈利，2025年一季度营收同比激增4230.22%至11.11亿元。作为专注AI芯片研发的企业，寒武纪通过产业生态建设和技术开源，持续推动半导体领域创新，产品覆盖物联网、金融、医疗等多个场景。2024年公司深化合作伙伴生态共建，完成多项产品兼容适配认证，并通过开发者社区运营和技术开源支持AI生态发展。

    ​AI芯片 ​服务器行业 ​寒武纪业绩

  • 高通CEO与小米合作稳固 小米16将首批搭载骁龙8 Elite 2

    小米宣布将推出自研3nm玄戒O1芯片，并透露即将发布的小米15S Pro将首发搭载该芯片。同时，小米与高通达成全新多年合作协议，确认小米旗舰手机将继续采用骁龙8系列移动平台。雷军表示高通是小米长期信赖的合作伙伴，双方未来15年将继续深化合作。高通CEO安蒙强调双方将共同推动智能手机、汽车、AR/VR等领域的创新。此次合作消除了外界对小米自研芯片可能影响双方合作的疑虑，展现了双方在技术合作和市场拓展方面的坚定信心。

    ​小米 ​自研芯片 ​高通

  • 巴菲特忠告年轻人不必急于赚钱 靠谱的合作伙伴更重要

    2025巴菲特股东大会举行，这场被视为资本界“朝圣大会”的盛会吸引了众多目光。今年已是94岁的沃伦·巴菲特掌舵伯克希尔的第60个年头，在大会上，他不仅分享了诸多投资见解，还宣布了退休计划，引发广泛关注。

    ​巴菲特 ​投资理念 ​股东大会

  • 腾讯与高通骁龙X系列合作：打造面向PC端的游戏安全解决方案

    腾讯游戏安全中心5月16日宣布，在2025游戏安全行业峰会上，腾讯与高通达成战略合作。双方将在骁龙X系列上深化合作，打造面向PC端的高性能游戏安全解决方案。腾讯游戏安全ACE是其自主研发的拥有20年反作弊经验的产品，覆盖游戏加固、反外挂、内容审核等全生命周期安全能力。此次合作将把腾讯20年游戏安全技术部署于高通专为AI+PC设计的骁龙X系列，为《无畏契约》等重点PC游戏提供支持。峰会由广东省游戏产业协会指导，腾讯游戏安全ACE、腾讯云等主办。

    ​腾讯游戏 ​游戏安全 ​高通合作

  • 一加全球首发！天玑9400e官宣：高通劲敌

    联发科宣布天玑9400系列旗舰芯片将新增成员天玑9400E，由一加Ace 5竞速版全球首发搭载。该芯片采用台积电4nm工艺，配备4颗Cortex-X4超大核和4颗Cortex-A720大核，Aztec 1440p测试成绩达95fps，综合性能超越骁龙8s Gen4。作为天玑9300+的升级版，天玑9400E定位介于天玑9400和天玑9300+之间，延续全大核架构设计。一加本月还将发布搭载天玑9400+的一加Ace 5至臻版。

    ​天玑9400 ​联发科 ​手机发布

  • 高通正面硬刚苹果！骁龙8 Elite 2九月登场：安卓最强Soc

    数码博主爆料高通骁龙8+ Elite 2旗舰芯片将于9月底发布，10月正式上市。该芯片采用台积电3nm工艺，CPU主频提升至4.4GHz，GPU缓存增至16MB，性能提升30%，功耗降低9%。首批搭载机型包括小米16系列、Redmi K90 Pro、真我GT8 Pro等。该芯片还支持SME指令集，可更高效处理多媒体和图形任务。与此同时，安卓厂商将正面迎战9月亮相的iPhone 17系列新品。

    ​骁龙8 ​Elite ​2

  • 高通2025年Q2财报出炉：营收大涨17%

    快科技5月1日消息，今日，高通发布2025财年第2财季财报。数据显示，截至3月30日的该财季，高通营收达109.8亿美元，同比增长16.9%，高于分析师预估的106.5亿美元；利润为28.1亿美元，较去年同期增长20.6%。调整后的每股收益为2.85美元，同样高于预期。其中，设备和服务部门销售额增长约18%，许可收入增长13%。首席执行官Cristiano Amon表示，面对复杂的宏观经济和贸易环境，高通展现出强大适应能力。不过，高通给出的第三季度指引并不乐观，预计收入在99亿至107亿美元之间，低于分析师预期的103.3亿美元；每股收益预计为2.14至2.34美元，也

    ​高通财报 ​2025财年第2财季 ​营收增长

  • iPhone 19全球首发！苹果最强自研基带曝光：性能彻底甩开高通

    苹果计划分三步取代高通基带芯片：1）2024年iPhone 16e将搭载首款自研基带C1，虽不支持5G毫米波但能效优异；2）2026年iPhone 18将配备支持5G毫米波的C2芯片，性能追平高通；3）2027年iPhone 19将搭载终极版C3芯片，整合AI和卫星通信功能。此外，苹果考虑将自研基带扩展至MacBook等全系产品，并计划2028年实现基带与主芯片物理整合。这一战略若成功，将彻底摆脱对高通的依赖。（140字）

    ​苹果自研芯片 ​M系列芯片 ​高通替代

  • 曝小米16提档至9月底：全球首发高通骁龙8 Elite 2

    高通宣布2025骁龙峰会将于9月23-25日在夏威夷举行，届时将发布骁龙X系列PC芯片和骁龙8+ Elite 2处理器。据爆料，骁龙8+ Elite 2将采用台积电3nm工艺，CPU主频提升至4.4GHz，GPU缓存增至16MB，性能提升30%，AI算力达100TOPS。小米16系列或成首发机型，预计9月底发布。同时，天玑9500也将亮相，首批终端包括小米、荣耀、OPPO等品牌新品，9-10月陆续上市。新处理器在性能和能效方面均有显著提升。

    ​高通骁龙峰会 ​骁龙8 ​Elite

  • 电竞世界杯基金会宣布 OBSBOT 寻影成为2025电竞世界杯官方相机和摄像头合作伙伴

    随着电竞直播热度的持续攀升，行业对更智能、更快捷、更无缝衔接的影像技术需求达到前所未有的高度。高清画质仅是基础，内容创作者更期待的是专业级连接与自动化功能，让他们专注于游戏表现而非录制过程。OBSBOT 寻影的 AI 直播相机与直播摄像头搭载先进的 AI 智能跟踪技术，可确保画面始终跟上主播的动作，轻松且智能地捕捉每一个精彩瞬间。

    ​OBSBOT ​2025电竞世界杯 ​寻影

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM