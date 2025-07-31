AI大模型调用费用到底有多贵?一键测算让你不再“踩坑”

随着ChatGPT、Claude、通义千问等AI大模型走进工作日常，越来越多内容创作者和开发者开始依赖这些工具来提效。然而，很多人在真正大规模调用模型后，才惊觉费用居高不下:“怎么写几篇稿子，模型调用就花了几百块?”

这并非个例。事实上，大模型计费规则本身复杂多变，输入/输出字数、不同模型的价格策略、token编码方式，甚至API调用模式等因素，都会影响你最终的成本。而大多数用户恰恰忽略了这些关键变量。

为了帮你精准掌握AI调用成本，AIbase模型广场推出了一个【AI大模型费用计算器】，支持主流模型价格测算，多维度对比，真正做到“调用前心中有数”。

为什么大模型调用“看起来不贵、用起来吓人”?

许多人第一次用OpenAI的GPT-4或Claude3模型时，都会先看token单价，比如 $0.03/1K tokens，感觉好像很便宜。但这里有两个常见误区:

误区一:只关注token单价，不看输入输出比例

模型调用按token计费，既包含你输入的问题（Prompt），也包含模型生成的回复(Completion)。如果你只输入100字，却要求模型输出一篇3000字长文，实际消耗的token数是很容易翻倍甚至数倍的。

误区二:忽视token和字符之间的差异

许多中文字符会被编码为多个token，1个汉字 ≠1个token。例如“你好，世界”可能被编码成5-6个token。最终你以为是1000字的内容，可能被计算为1500个token甚至更多。

AI大模型费用到底怎么算?来看个实战例子

我们以写作场景为例，用GPT-4生成一篇约1万字的长文内容，来粗略估算下成本:

模型 输入Token 输出Token 计费方式 预计费用（美元） GPT-4-Turbo 1，500 13，000 $0.01/1K in + $0.03/1K out ≈0.015+0.39= $0.405 Claude3Sonnet 1，500 13，000 $0.003/1K in + $0.015/1K out ≈0.0045+0.195= $0.1995 通义千问 Qwen-Turbo 1，500 13，000 ￥0.012/1K in + ￥0.048/1K out ≈ 人民币0.67元

👉 从上表可以看到，模型之间的价格差异高达2倍以上。如果你日调用10次，一个月成本差距可能就是几百元甚至上千元。

工具推荐:用费用计算器一键预估成本

为了解决“人工估算复杂、对比成本困难”的问题，AIbase 模型广场推出的 AI大模型费用计算器 提供如下功能:

✨ 功能亮点

支持多模型对比 :涵盖 GPT-4、Claude、Gemini、文心一言、通义千问、讯飞星火等主流模型

输入输出双向计算 :可自定义输入/输出字数，自动转换为token数量并估算费用

多调用方式选择 :支持Web端、API调用、第三方工具等多种成本模式

场景模板一键选用:常见使用场景如问答、写作、代码生成，直接套用预设模板

使用流程示例

打开网站:https://model.aibase.com/zh/calculator 选择目标模型（例如 GPT-4或 Claude3） 输入预计的提问字数与生成内容字数 选择使用方式（API/Web等） 点击“计算费用”，立即得出单次调用成本，支持表格对比多个模型

谁适合使用这个工具?

这个工具并不是只适合专业程序员，对于以下人群特别实用:

内容创作者 :批量写稿/生成内容前，先评估每次调用成本

开发者/产品经理 :开发AI应用或AI插件时，评估每日/每月开销

AI创业团队:做预算预估、产品定价策略时作为测算工具

写在最后:计算，是为了更好地“提效降本”

AI模型正以前所未有的效率改变我们的工作方式，但效率背后也要有成本意识。理解模型的费用逻辑，才能在日常使用中做出最优决策。

建议你在调用大模型之前，不妨先去用一下 AI大模型费用计算器，让预算清晰可控，用得更安心。

如需了解更多模型数据、体验不同模型的效果对比，欢迎访问:AI大模型费用计算器：https://model.aibase.com/zh/calculator

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