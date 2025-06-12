在AI、反垄断等多重压力下，谷歌推“员工自愿离职计划”，大范围裁员

随着人工智能快速变革与监管压力的加剧，谷歌近日向公司多个核心部门的员工推出了“自愿离职计划”，再次引发了外界对这家科技巨头未来走向的关注。据《华尔街日报》报道，本次涉及的部门包括搜索、广告、研究与工程等核心业务团队，几乎覆盖了谷歌母公司 Alphabet 最主要的营收来源。

虽然谷歌并未披露具体裁员人数，但知情人士称规模“相当可观”。公司发言人 Courtenay Mencini 证实了这一调整，其表示：“今年早些时候，我们部分团队为美国员工推出了自愿离职计划，现在已有更多团队加入，这是为了支持公司接下来的重要工作。”

这一策略显示出，谷歌在试图削减成本的同时，刻意避免大规模裁员，以防进一步打击员工士气或引来更多来自立法者和监管机构的审视。

本次人员调整的背后是谷歌深刻的技术方向转型。面对 OpenAI 旗下 AI 产品 ChatGPT 的爆红，谷歌在 AI 领域的地位，从昔日的引领者转变为急于“追赶”的角色。如今，公司正大举投入大型语言模型（LLM）、Gemini AI 平台以及 AI 整合搜索功能。

例如，谷歌正在将其传统的搜索引擎升级为“对话式答案引擎”，用生成式 AI 直接提供简洁回答，而非只是罗列出链接。实现这一目标，需要更灵活有效的团队以及更契合 AI 发展的技术人才，而这也正是自愿离职计划背后的主要推动力 —— 优化结构、整合资源、清除旧系统冗余。

与此同时，本次结构重组还伴随着谷歌对办公方式的调整。公司要求居住在办公地点附近的远程员工回归混合办公制度。尽管公司称此举是为了“加强面对面协作”，但外界普遍认为，这是对不愿返岗员工的一种“软性淘汰”。

与微软、亚马逊等同行类似，谷歌也日益将线下办公视为构建企业文化、提升AI开发效率的关键，这也是其通过自然流动替代裁员的一种策略。

本次“自愿离职计划”引人注目的另一原因是其“时机”。目前，谷歌正在等待美国地方法官 Amit Mehta 对他们的反垄断案件作出裁决 —— 这一案件被认为是美国司法部近年来较具标志性的科技诉讼之一。

2023 年，Mehta 法官已裁定谷歌搜索引擎构成非法垄断，核心指控之一是谷歌每年支付超 260 亿美元给苹果等厂商，将其搜索设为默认。政府目前正在推动包括禁止支付、数据共享、甚至强制剥离 Chrome 浏览器业务在内的多项“重磅”整治措施。

预计最终裁决将在 2025 年劳动节（ 9 月的第 一个星期一）前公布。若政府胜诉，谷歌将被迫进行深层次重组，并可能掀起新一轮内部精简。

这场人事变动也是硅谷自 2023 年以来普遍“纠偏”的一部分。疫情期间，各大科技公司扩张迅猛，谷歌亦不例外。 2023 年初，谷歌曾裁员1. 2 万人，约占其总员工数6%。此后，公司持续精简与AI战略关联不大的业务部门。

与动辄万人裁员的同行不同，谷歌的节奏更为温和、有序，既控制风险，又保持公众形象稳定。

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