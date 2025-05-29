ios 19 更名 ios 26？苹果更改操作系统“命名策略”

报道称，苹果 ios 操作系统将不再使用版本号命名，而是改为了“发布年份”……

据彭博社当地时间 5 月 28 日援引知情人士消息称，苹果计划在今年进行的大规模软件改革中全面更改操作系统（OS）名称。

报道指出，下一代苹果操作系统将不再使用版本号，而是直接采用“发布年份”命名。因此，下个月即将发布的新一代 iPhone 操作系统预计将不再称为“iOS 19”，而是将被命名为“iOS 26”。其他系统名称也将统一调整为 iPadOS 26、macOS 26、watchOS 26、tvOS 26 和 visionOS 26。

彭博社解释称，苹果此举意在通过统一品牌命名，避免用户与开发者因系统版本号不一致而产生混淆。目前的操作系统如 iOS 18、watchOS 12、macOS 15、visionOS 2 等，因首发时间不同，版本号彼此不一致。

这与三星在 2020 年将旗舰手机 Galaxy S 系列的命名方式调整为与年份一致（例如 Galaxy S20）类似；微软也曾在 1995 年开始使用如 Windows 95、Windows 98 等基于年份的命名方式。

不过最 大的区别在于，苹果将使用“未来年份”命名。例如，虽然下一代操作系统预计将在2025 年 9 月推出，但其名称中将使用2026 年。彭博社指出，这与汽车厂商为新车型命名的方式非常相似。

苹果计划在下个月 9 日召开的全球开发者大会（WWDC）上正式宣布这一命名变化。届时，除了命名改革外，预计还将发布包括全新用户界面在内的重大平台更新。彭博社本周还报道说，苹果内部代号为 “Solarium（太阳房）” 的新设计将应用于 tvOS、watchOS 和 visionOS 的部分内容。

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