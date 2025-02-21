外媒：苹果自研C2基带正在内测中，或将补全C1“缺陷”！

站长之家(ChinaZ.com) 2月21日 消息:本周三（当地时间），苹果公司在新发布的“经济机型” iPhone 16e 中初次使用了其自研的 C1 调制解调器，虽然这是C1 的初次亮相，但已有传闻称苹果正在内部测试下一代调制解调器 —— C2。

这一传闻源自科技媒体MacRumors的报道，而该媒体的消息来源于 X 平台上一位消息准确的爆料者，爆料显示：苹果已经在研发 C 系列平台的后续产品 —— 爆料者称其为 C2，并透露其标识为 C4020。除了知道该调制解调器的存在外，没有披露其他细节。

多年来，苹果公司一直试图摆脱对高通的依赖，转而使用自研调制解调器，这个“期愿”终于在 iPhone 16e 采用 C1 调制解调器后实现了。

消息称，苹果将在即将推出的设备中使用 C1，比如传闻中的 iPhone 17 Air（或 Slim）。此外，也有爆料称，C1 也将用于 2026 年初发布的 iPhone 17e。而传闻中“正在内侧”的 C2 泽可能会被应用在 iPhone 18 系列、iPad 甚至 Mac等产品上。

据悉，C1 缺少高通调制解调器所具备的一些功能，比如毫米波 5G。而在新款 C 系列调制解调器重，苹果很可能会努力确保与高通调制解调器的功能对等，以便于在接下来的新款设备中的应用。

鉴于苹果通常会提前数年研发下一代产品，C2 正在内侧的传闻很可能是真的。再加上爆料者给出的标识、以及爆料者以往消息的准确性，都足以表明这是一个可靠的传闻。

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