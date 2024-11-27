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REDMI K80 Pro发布：售价3699元起 搭载骁龙 8 版

2024-11-27 20:19 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月27日 消息:REDMI K80Pro已于今日晚间正式亮相，这款最新旗舰手机以其高性能配置和合理的价格吸引了市场的广泛关注。K80Pro提供了多种存储组合，12GB+256GB版本售价为3699元，12GB+512GB版本售价为3999元，16GB+512GB版本售价为4299元，而16GB+1TB版本售价为4799元。

在核心配置上，REDMI K80Pro配备了6.67英寸的华星M92K直屏，并搭载了骁龙8至尊版处理器。手机前置2000万像素摄像头，后置则配备了5000万像素光影猎人800主摄、5000万浮动长焦和3200万超广角摄像头。手机内置6000mAh电池，并支持120W有线快充和50W无线充电。

K80Pro采用了全新的定制独家屏幕发光材料M9，与小米15Pro同款的双微腔结构，有效降低了功耗。这块2K屏幕由华星提供，支持12bit色深和100% P3广色域，通过专业原色屏调校，支持多屏同色，全局激发亮度达到1800nit，峰值亮度达到3200nit。此外，屏幕还覆盖了25%的显示面积，并导入了动态色域补偿算法，使得在强光环境下观看更清晰、色彩更准确、更护眼。

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REDMI K80Pro还采用了小米旗舰同款的屏幕内走线技术，使得2K屏下巴进一步缩减至1.9mm，较上一代下边框缩窄了21%。手机还配备了小米龙晶玻璃2.0，提升了粗糙路面跌落性能。

在护眼方面，K80Pro升级了调光策略，支持全亮度DC调光，有效降低了干眼症风险。同时，手机支持超声波指纹解锁，提供了更符合人体工程学的解锁位置，息屏解锁速度提升了60%，在湿手、强光、暗光场景下的解锁体验更佳。

在影像方面，K80Pro的主摄支持13.2EV原生超动态范围，并支持OIS防抖。手机首次搭载了全算法快拍，支持高画质闪电快拍2.0，能够连续拍摄150张高动态高画质照片。同时，升级了小米15同款旗舰浮动长焦，5000万像素JN5传感器，提供2.5X光学变焦和5X无损画质长焦，浮动对焦镜组实现10cm到无穷远对焦距离，超级特写能将细节展现得淋漓尽致。

性能方面，REDMI K80Pro搭载了高通骁龙8至尊版处理器，并配备了全新的狂暴引擎4.0，以HyperCore性能技术集为基础，结合狂暴引擎AI性能调度，升级AI性能调度器与图形渲染效率核心，充分发挥平台性能的同时，深入芯片底层，充分调用各性能模块运行效率，实现重载游戏稳帧畅玩。

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