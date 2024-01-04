一加 Ace3正式发布：售价2599元起 搭载骁龙 8 Gen 2

站长之家（ChinaZ.com）1月4日 消息:一加 Ace3今日正式发布，搭载骁龙8Gen2处理器，售价2599元起。提供鸣沙金、星辰黑、月海蓝三种配色供用户选择。

具体为：

12GB + 256GB 版本 2599 元 16GB + 512GB 版本 2999 元 16GB + 1TB 版本 3499 元

一加 Ace3的外观设计独特，采用旗舰级金属中框和全新玻璃工艺，手感更加流畅自然。在细节方面，一加 Ace3还拥有极窄黑边控制、太阳纹刻度环、不锈钢镜头保护圈等设计，让手机整体更具质感。

一加 Ace3搭载骁龙8Gen2处理器，并配备 LPDDR5X 和 UFS4.0的旗舰性能铁三角，让手机运行更加流畅。此外，一加 Ace3还采用天工散热系统，实测安兔兔跑分超过174万，内存基因重组技术2.0也大幅提升了内存流畅度。

在游戏方面，一加 Ace3搭载独显芯片，支持全新一代游戏稳帧引擎、超帧超画引擎、自研超级 HDR 画质等技术，让游戏体验更加出色。此外，一加 Ace3还支持全息音频技术，实现在玩游戏的同时听音乐或连麦。

一加 Ace3的屏幕也十分出色，全球首发1.5K 东方屏，全面继承一加12的屏幕体验。这块屏幕支持自研「明眸护眼」技术，类 DC 调光 +2160Hz 高频 PWM 调光，并采用行业领先的8T LTPO 电路设计，拥有高亮度和长寿命。此外，这块屏幕还支持康宁大猩猩玻璃 Victus2保护，提供湿手操控功能。

一加 Ace3在影像方面也有出色的表现。搭载索尼5000万像素旗舰主摄，继承了一加12的超清画质和超光影图像算法。此外，一加 Ace3还拥有前置16MP 和后置三摄组合，满足用户不同场景的拍摄需求。

一加 Ace3在续航方面也有出色的表现。搭载5500mAh 大电池和新一代长寿版100W 快充，日常续航长达1.87天。同时，一加 Ace3还搭载了 SUPERVOOC S 电源管理芯片，拥有高放电效率。

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