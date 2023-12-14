华为宣布启动交通大模型研发 创立交通大模型联合研究中心

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:华为技术有限公司联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行了 “交通大模型研发启动仪式”，开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。
通过盘古基础大模型叠加交通行业场景的方式，开展交通大模型研究，通过深度挖掘现有数据潜能，加速推动交通行业的数智化发展。
华为表示，将持续助力云南交投集团全面推进公路数字化转型，为全国交通行业打造数智发展样板。
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站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:华为技术有限公司联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行了 “交通大模型研发启动仪式”，开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。
通过盘古基础大模型叠加交通行业场景的方式，开展交通大模型研究，通过深度挖掘现有数据潜能，加速推动交通行业的数智化发展。
华为表示，将持续助力云南交投集团全面推进公路数字化转型，为全国交通行业打造数智发展样板。
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快科技12月14日消息，据华为中国官微消息，近日华为技术有限公司联合云南省交通投资建设集团有限公司以及长安大学在昆明举行交通大模型研发启动仪式”，正式开启人工智能大模型技术在交通领域的研究探索。为加速推动交通行业智能化发展水平，抢占行业发展先机，加速交通企业数字化转型，基于华为云盘古大模型，华为携手云南交投集团、长安大学，通过技术赋能、�
在昨日的电话会议上，快手首席执行官程一笑表示，今年初，快手启动了新的AI战略，并设定了战略目标，希望确保自己在可能到来的新技术突破中保持国内领先地位。快手研发的“快意”130亿和660亿大模型已达到了行业内同等规模的领先水平。这些产品的推出进一步推动了快手在AI技术领域的领先地位，并为创作者提供了更多元化的内容创作工具。
人工智能的超级对齐问题在未来AI系统超越人类智能的情境下变得尤为复杂。研究小模型是否能够有效监督大模型成为关键问题。期待研究者在这一领域取得更多的突破。
天眼查App显示，近日，荣耀终端有限公司申请注册“荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。该公司曾申请两枚“MAGIC大模型”商标。荣耀端侧AI大模型已经可以实现2-10B的参数级别云端大模型则可以达到10-100B。
拼多多成立了一个数十人的大模型团队，该团队将探索大模型在拼多多客服、对话等场景下的应用，并拓展至其旗下跨境电商平台TEMU的智能客服、搜索、推荐等业务场景。整个进程仍处于研发阶段。通过大模型的应用，拼多多可以提供智能化的推荐和虚拟客服，提高购物体验和销售转化率，同时还可以进行供应链管理、库存预测和销售预测，提高运营效率和管理水平。
据天眼查显示，近日荣耀终端有限公司申请注册荣耀魔方大模型”商标，国际分类为网站服务，当前商标状态为等待实质审查。荣耀还申请注册了Magic大模型”MagicGPT”以及MagicAI”等商标。荣耀Magic6系列手机预计将会在春节前发布，这也就意味着荣耀Magic6系列有望率先搭载自研的端侧AI大模型，大家可以期待一下。
所谓的“套壳”，并不意味着国产大模型黑暗的前景。国产大模型套壳，是个被吐槽已久的现象。从产业的角度来说，只有更多具有创新潜力的企业，从AI浪潮初期的“大过滤器”中幸存了下来，未来更多的自主创新，才可能相继出现。
BlueLM蓝心大模型是vivo研发的一种通用人工智能语言模型。它是基于Transformer架构的，并使用了大量的文字和代码数据进行训练。以上就是BlueLM蓝心大模型的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验。
vivo蓝心大模型是vivo自研的通用大模型矩阵，它包含了十亿、百亿、千亿三个参数量级的模型，可以用于文本、语音、图像等多种模态的场景。vivo蓝心大模型具有以下五个特点:大全、算法强、真安全、自进化、广开源。以上就是vivo蓝心大模型的全部介绍了，感兴趣的小伙伴可以点击上方链接前往体验。
上海交通大学携手百度智能云共同发布包括“法律开源”和“化学合成2.0”在内的“白玉兰科学大模型2.0版”。“白玉兰科学大模型—法律开源”由上海交大人工智能研究院、智慧法院研究院与百度智能云共同合作，在通用大模型的基础上，经过海量中文互联网、开源代码、司法文书、法律文件和法律书籍等权威数据，进行了领域预训练，形成了BAI-Law-13B-Base模型，在此基础上融合法律知识记忆、法律知识理解、法律知识应用等司法应用场景监督微调，形成了BAI-Law-13B-SFT模型。本次“白玉兰科学大模型2.0版”的发布，标志着双方在AIforScience领域合作取得了新的、阶段性的进展，为校企深入合作，推动AIforScience发展树立了新的典范。
Weld是一个简单易用的数据仓库构建工具，提供强大的ELT、SQL转换、rELT和AI助手功能。它可以连接100多个应用程序、文件和数据库，让你在几分钟内构建数据仓库，无需麻烦设置。Weld可以从100多个数据源获取数据，包括PostgreSQL、Stripe、Salesforce、Hubspot和Google Sheets等。它还提供预建的连接器，可自动同步数据，并可选择存储数据在Weld上或连接自己的数据仓库，如BigQuery和Snowflake等。你可以使用SQL编辑器来合并来自多个源的数据，并通过AI助手来编写定制的SQL代码。Weld还提供多个模板，方便你快速开始数据分析工作。你可以轻松导出数据到其他应用程序，并与你喜欢的BI工具集成。除此之外，Weld还提供逆向ETL功能，可以直接将数据发送到你的工作场所。Weld的数据管道经过了战斗测试，每天有超过100,000次同步，具有端到端的加密和访问控制，保证数据的安全性。Weld已经被1000多家公司信任，包括Hubspot、Shopify、Facebook Ads和Stripe等。
Setapp是一个应用程序订阅服务，包括240个Mac和iOS应用程序，并配备了AI助手，帮助您立即找到适合您任务的应用程序。通过Setapp订阅，您可以探索和使用240多个应用程序，使用AI搜索来查找应用程序，向Setapp助手询问推荐的应用程序，并按类别发现应用程序。在Setapp的专用应用程序集合中使用AI应用程序来提升您的工作流程，如Elephas AI工具包、AI写作助手TypingMind、与AI聊天的Craft、用于管理电子邮件的Canary Mail等。Setapp让您在不浪费时间的情况下获得240多个应用程序和AI工具，让您的工作效率大大提升。
Kindle GPT是一款为Kindle读书会员打造的AI助手，通过深度学习技术，能够为用户自动生成书籍摘要和个性化阅读推荐。无需手动阅读整本书籍，Kindle GPT能够提供书籍的关键内容摘要，帮助用户快速了解书籍的核心思想和知识点。同时，它还可以根据用户的阅读习惯和兴趣，推荐适合用户的书籍，提供个性化的阅读推荐服务。Kindle GPT旨在提升Kindle读书会员的阅读效率和体验。
ChatGPT永久免费中文版 GPT-4(国内免费直连)是一款基于OpenAI公司ChatGPT3.5模型开发的聊天机器人插件。它具有丰富的问题模版，方便快捷，提问精准。用户无需一次性大额购买，注册即可免费体验，还可以根据个人需求购买日卡、周卡、月卡。
Snack AI是一款多语言模型问答助手，可以同时向多个语言模型提问并获取答案。它能够帮助用户快速获取准确的信息，并提供丰富的功能和使用场景。Snack AI的定价灵活多样，适合个人用户和企业用户的不同需求。
Diyva是一个AI助手，使用人工智能技术，可以与客户进行对话，并提供准确的、即时的答案。它可以收集和分析客户交互数据，提供有关客户需求和个性化推荐的实时洞察。Diyva提供24/7的多语言客户服务，提供精确、准确、即时的答案。Diyva可以与现有的文档、产品目录等进行集成，快速、轻松地设置。
Crit Design是一个基于ChatGPT-4的浏览器插件。它能够快速评估设计,提出修改建议,编写alt文本等,是设计师的最佳工作伙伴,能够极大提高设计流程的效率。
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SimplyLabs整合了5大产品,包括弹窗收集客户评论的SimplyReview,使用AI技术获取更多线索的SimplyLeads,快速建站的SimplySite,一键分享所有链接的SimplyLink,以及嵌入视频提高转化率的SimplyFlow,旨在帮助企业实现快速增长,提高销售收入。
FeedLoops是一个由AI驱动的反馈和评论收集工具。它可以大规模地收集有价值的客户反馈,并通过引导他们在流行的平台上留下正面评论,将满意的客户转化为代言人。主要功能包括: - 避免潜在的负面评论:将建设性反馈私下处理,避免公开的负面评价 - 主动解决客户问题:及时解决客户关切问题,改进服务 - 深入分析客户情绪:洞察客户真实情感,制定业务优化决策 - 自动化反馈收集:取代麻烦的表格,AI聊天机器人以友好交流方式大规模获取有价值反馈 典型使用场景包括餐馆、酒店、零售店、水疗中心等线下商家。主要标签有反馈收集、评论、AI、在线声誉等。
Shape 是一款利用人工智能探索数据的工具。它可以回答数据问题，并提供数据分析和可视化功能。Shape 支持复杂的 SQL 查询和数据堆栈集成。它以智能的方式解释问题，并提供详细的答案。Shape 还可以与 Slack 集成，让您通过 Slackbot 快速获取答案。
ScriboWriter 是一款集成了 100 多个预设邮件回复的 AI 邮件写手和内容生成器。无论是员工入职培训邮件、销售和营销邮件，还是与供应商、产品培训、网络问题相关的邮件，ScriboWriter 都能帮助您节省时间和精力，让您专注于真正重要的事情。此外，ScriboWriter 还可以为您的网站和博客生成 1000 多篇新鲜有趣的内容，让您的内容始终保持新颖和引人入胜。
Tutur是一个使用AI提高语言学习效率的在线平台。它提供语音评估、一对一会话练习、学习进度跟踪等功能,帮助用户系统地提高语言水平。
GradesAI 是一款人工智能驱动的学习工具，可以生成预测性模拟考试，帮助学生准备真实考试。它还提供各种互动和吸引人的学习工具，如测验、闪存卡、摘要、数学辅导等。主要功能包括 PEG 算法生成预测性练习考试、用户友好的仪表板跟踪进度、智能闪存卡帮助记忆要点、数学向导解释复杂方程、实时消息支持等。适合各年级学生使用，提高学习效率，取得更好成绩。
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