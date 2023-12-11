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日本科技巨头乐天计划在未来两个月内推出自家 AI 模型

2023-12-11 11:18 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📅 **发布计划:** 日本科技巨头乐天计划在接下来的两个月内推出自家的大型语言模型。

2. 🌐 **数据优势:** 乐天拥有从银行到电商和电信等多个业务领域的“独特”大量数据，将用于训练其大型语言模型。

3. 💼 **商业应用:** 乐天首席执行官表示，公司计划在内部使用人工智能模型提高运营效率，然后向企业开放，并预计可通过该模型提升营销效果20%。

站长之家(ChinaZ.com) 12月11日 消息:日本科技巨头乐天计划在未来两个月内推出自家的大型语言模型（LLM）。首席执行官Hiroshi “Mickey” Mikitani在接受CNBC采访时表示，由于楽天涉足银行、电商和电信等多个业务领域，因此拥有大量“独特”的数据，将用于训练其大型语言模型。

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Mikitani表示:“没有其他公司拥有像我们这样的数据集。”他计划在公司内部使用人工智能模型，以提高运营效率和营销效果，预计可提升20%。此外，他还希望将该模型提供给第三方企业使用，类似于亚马逊或微软的做法。

乐天首席执行官透露，公司将在未来几个月内推出这一人工智能模型。此举是为了与其他技术公司竞争，如OpenAI、亚马逊和谷歌等在美国，以及百度、阿里巴巴和腾讯等在中国，它们纷纷推出自家的大型语言模型。

相较于美国和中国的技术巨头，日本公司在大型语言模型领域略显滞后。然而，它们正努力迎头赶上。本月，电信集团NTT宣布其专有的大型语言模型将于三月份推出。此外，软银的电信部门在11月宣布其生成式人工智能计算平台已投入运营。

日本公司有机会创建特定于日语的大型语言模型，这可能使它们在竞争中占据优势。Mikitani表示，进军人工智能领域将为楽天带来“巨大的盈利增长”。

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