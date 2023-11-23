Real AI发布欧洲人本主义开源大语言模型项目HOMINIS

**划重点:** 1. 🖥️ LEONARDO超级计算机将支持Real AI建设欧洲首个人本主义大语言模型HOMINIS。 2. 🌍 项目HOMINIS旨在构建道德、无偏见的AI系统，减少环境影响。 3. 🤝 Real AI与UNINA和NVIDIA合作，致力于推动创新解决方案，涵盖多个领域。

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:在贝尔格莱德于2023年11月23日举办的数据科学大会上，Real AI宣布成功中标ISCRA项目。Real AI将建设欧洲首个基于LEONARDO超级计算机的人本主义大语言模型（LLM）。

LEONARDO超级计算机位于博洛尼亚的CINECA数据中心，是一台高性能计算巨无霸。它基于Atos BullSequana XH2000计算机系统构建，集成了近14，000个Nvidia Ampere GPU。LEONARDO截至2022年11月的启用，排名世界第四，欧洲第二，是促进整个欧洲AI应用发展的关键资产。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Real AI首席执行官Tarry Singh表示:“我们的目标是为欧洲提供对负责任AI开发的回应。与UNINA和AI超级计算机集群LEONARDO合作，我们可以实现这一目标。” Real AI将通过从LEONARDO获得的大量计算能力，加速从零开始开发LLM的过程。这一雄心勃勃的项目将使Real AI站在AI发展的前沿，致力于环境保护和技术创新。

项目HOMINIS旨在通过使用开放、可检查的数据集创建道德、无偏见的AI系统，从而彻底改变AI。该项目提出了可持续替代AI基础模型的方法，减少环境影响。项目的四个主要目标包括:1）从各种来源（包括科学论文和知识库)编制高价值、多样化的数据集，消除有偏见的内容;2)对变压器模型进行广泛的剥离研究，并探索替代架构;3)使用先进技术优化基础模型，实现初步发布以供社区协作;4)实施指导调整以实现伦理对齐，最终发布经过负责任培训的AI模型。此外，HOMINIS还寻求通过诸如Flash Attention和路由等创新方法减少能源消耗，提高数据处理效率，改善模型干扰和知识整合。

Real AI还与那不勒斯费德里科第二大学（UNINA）和全球最大的AI公司NVIDIA合作。UNINA在重要领域有着显著的记录，最近与Real AI一起成为欧洲首个人本主义AI硕士创始成员。

关于REAL AI B.V.，该公司致力于在能源、环境、教育、医疗、银行和服务等多个领域开发创新解决方案和产品。公司通过简化AI，使客户能够评估、转化和发展其数据资产。 REAL AI孵化项目，以革新行业垂直领域的AI，通过在医疗、伦理和能源等领域进行欧盟资助的项目。

项目网址:https://hominis.io]（https://hominis.io

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