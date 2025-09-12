首页 > 原创 > 关键词  > AI音乐最新资讯  > 正文

AI日报：MiniMax Music 1.5上线；腾讯会议上线AI托管；蚂蚁外滩大会发布AI眼镜可信连接技术框架gPass

欢迎来到【AI日报】栏目!这里是你每天探索人工智能世界的指南,每天我们为你呈现AI领域的热点内容,聚焦开发者,助你洞悉技术趋势、了解创新AI产品应用。

1、MiniMax Music 1.5上线 生成音乐时长提升至4分钟

MiniMax推出的Music1.5模型在AI音乐创作领域实现了重大突破，支持长达4分钟的高质量音乐生成，并具备强控制力、自然人声、丰富编曲和清晰结构等特性。该模型能够根据用户输入的自然语言描述生成完整的音乐作品，适用于多种场景，如影视配乐、虚拟偶像歌曲创作等。

image.png

【AiBase提要:】

🎵 Music1.5支持4分钟高质量音乐生成，实现“一人即乐队”的创作体验。

🎼 提供16种风格×11种情绪×10个场景的自定义功能，增强音乐情感表现力。

🔧 支持民族乐器生成及多段落歌词编排，满足专业音乐创作需求。

2、会议分身术成真！腾讯会议AI托管上线，再也不怕开会撞车了

腾讯会议推出的AI托管功能为职场人提供了一个可靠的会议分身，能够接管会议席位、记录关键讨论点，并在突发状况下无缝接管会议。此外，它还能生成清晰的会议纪要，帮助用户高效管理时间。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 AI托管功能可接管会议席位，确保不遗漏关键信息。

🔄 突发状况下，AI能无缝接管会议，继续守护讨论内容。

📝 会议结束后，AI自动生成清晰的会议纪要，提升效率。

3、蚂蚁集团在外滩大会发布AI眼镜可信连接技术框架gPass

蚂蚁集团在2025Inclusion·外滩大会上发布全球首个AI眼镜可信连接技术框架gPass，旨在解决行业硬件标准不统一、生态分散及跨设备协同效率低等问题，推动AI眼镜向个人智能体演进。

image.png

【AiBase提要:】

🔐 gPass通过可信身份流通和端到端加密确保设备与信息传输的安全性。

🎤 集成声纹、虹膜等无感核身技术，提升操作便捷性和安全性。

📲 支持智能眼镜与多种智能体进行即时、安全的消息交互，优化服务体验。

4、Anthropic推出 Claude AI 新功能：自动记忆聊天内容

Anthropic为Claude AI推出了新功能，允许团队和企业用户的聊天记录自动记忆，提升工作效率。该功能不仅限于聊天记录，还能延续到项目中，用户可生成图表、网站设计等内容。同时，新增隐身聊天模式以保护隐私。

image.png

【AiBase提要:】

🤖 新功能：Claude AI 聊天机器人现在能够自动记忆团队和企业用户的聊天内容。

🗂️ 项目支持：Claude 的记忆功能延伸到项目，用户可以生成各种工作相关内容。

🔒 隐私保护：推出隐身聊天功能，保证用户的对话不会被保存。

5、苹果又“掉链子”？王牌AI功能在欧盟地区无法使用，竟是卡在了这个新规上！

苹果的实时翻译功能因欧盟《数字市场法案》（DMA）的限制而无法在欧盟地区使用，这引发了用户的失望。苹果表示此次延迟与数据保护无关，而是受制于DMA法规，凸显了科技公司在面对不同地区法律时的困境。

【AiBase提要:】

🍎 苹果实时翻译功能因欧盟DMA规定无法使用

🌍 欧盟用户对苹果AI功能的期待落空

🔒 苹果强调延迟与数据保护无关，主要受限于DMA法案

6、史无前例！职业球队首次让AI担任主教练，比赛竟然赢了！

奥克兰球手队在先锋棒球联盟中首次让AI系统‘AaronLytics’取代主教练，成功指挥比赛并以5比0获胜。这标志着AI在体育领域的应用迈出了重要一步，但也引发了关于体育魅力和人性因素的讨论。

【AiBase提要:】

🎮 AI系统‘AaronLytics’首次完全接管球队战术安排，展现了AI在体育中的潜力。

🏆 球队在常规赛中已锁定第一，因此敢于尝试将指挥权交给AI。

🤖 虽然AI能计算最优解，但文章强调体育的魅力仍源于人性与不确定性。

7、谷歌AI Edge Gallery上线Google Play，手机秒变AI神器，无网也能玩转图像、语音和对话！

谷歌推出的Google AI Edge Gallery应用为用户提供了端侧AI的全新体验，其全离线运行和隐私保护特性备受关注。该应用集成了Gemma系列模型，支持图像识别、音频对话和文字交互等多种功能，同时允许用户灵活切换模型以满足不同需求。

image.png

【AiBase提要:】

🖼️ Google AI Edge Gallery支持图像识别功能，用户可上传图片或拍摄照片并提问相关问题。

🎙️ 应用提供音频转录和翻译功能，适合会议记录或多语言沟通场景。

💬 支持文字交互，包括多轮对话和单轮任务如文本摘要、代码生成等。

8、企业应用AI有了“导航仪”：首个企业应用AI成熟度模型发布

业界首个企业应用AI成熟度模型（AIM²）的发布，该模型为企业提供系统化的AI落地评估框架与实施路径，助力企业精准定位现状、明确转型方向。

image.png

【AiBase提要:】

🧠 AIM²模型提出从‘单点试验’到‘AI原生’五大进阶等级，围绕六大维度构建评估体系。

📊 模型强调数据质量与场景应用的重要性，帮助企业解决AI落地效果不佳的问题。

🚀 通过系统评估，企业可识别短板、规划路径，并实现从‘概念验证’到‘规模收益’的转变。

9、Claude再放大招：自动抓取网页与PDF，AI模型瞬间变身全能情报员！

Claude通过Web Fetch功能，实现了对网页和PDF内容的深度抓取与分析，结合Web Search工具构建了从搜索到分析的一站式工作流。该功能不仅提升了信息处理效率，还确保了数据的安全性和可信度。

image.png

【AiBase提要:】

✨ Web Fetch功能让Claude能直接抓取并分析网页和PDF内容，提升信息处理效率。

🔍 结合Web Search工具，Claude构建了搜索、抓取和分析一体化的工作流。

🔒 安全性得到保障，支持白名单/黑名单设置和抓取次数限制，防止数据泄露。

10、美国FTC启动对Meta、OpenAI等AI聊天机器人调查，聚焦青少年安全

美国联邦贸易委员会（FTC）宣布将对七家开发针对未成年人的AI聊天机器人产品的科技公司进行调查，包括Alphabet、CharacterAI、Instagram、Meta、OpenAI、Snap和xAI。调查关注这些公司如何评估安全性、盈利模式以及限制对儿童和青少年的负面影响，并探讨家长是否被告知潜在风险。文章还提到AI聊天机器人引发的争议，如引导用户自杀、老年用户因与AI互动产生危险幻想等案例。

【AiBase提要:】

🤖 AI聊天机器人被指存在引导用户自杀的风险，企业安全措施受到质疑。

👵 老年用户也面临AI带来的潜在危险，部分人因与AI互动产生危险幻想。

🔒 FTC强调需关注AI聊天机器人对青少年的影响，确保美国在全球AI行业中的领导地位。

  • AI日报：腾讯开源图像模型HunyuanImage2.1；​爱诗科技获6000万美元融资；​Freepik上线豆包Seedream4.0图像模型

    本文汇总了AI领域的最新动态：腾讯升级混元生图模型至2.1版，支持2K分辨率与中英文输入；爱诗科技获阿里领投6000万美元融资，聚焦AI视频生成；Freepik上线Seedream 4.0图像模型，提供高分辨率生成选项；阿里千问新模型通过MoE架构提升推理效率10倍；微软在Office 365中集成Anthropic技术，调整AI供应商策略；首款AI Agent浏览器Fellou CE发布，简化工作流程；清华团队开源GUAVA技术，实现

    ​AI日报 ​混元生图模型 ​2K分辨率

