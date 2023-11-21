苹果突破：iPhone16Pro或将采用全新金属外壳电池设计

站长之家（ChinaZ.com）11月21日 消息:近期社交网络上泄露显示，苹果正秘密开发新一代电池技术，旨在提升产品电池寿命。尽管这项技术尚需时日才能成熟，但有迹象表明，iPhone16Pro或将率先采用全新的金属外壳电池设计。

据消息人士透露，一位名为Kosutami的知名泄密者在其Twitter上分享了一张照片，揭示了传言中的iPhone16Pro原型机。该原型机搭载的电池容量为3，355mAh，略高于iPhone15Pro的3，274mAh电池。引人注目的是，这款电池采用与目前iPhone电池相同的L形设计，但与众不同的是，其外壳采用金属而非传统的箔片覆盖。

距离iPhone16的发布还有一年的时间，尽管苹果可能在未来调整设计，但如果这一早期原型属实且新电池通过测试，我们或将在散热方面见证显著改进。

金属外壳设计有望提升散热效果，有效分散热量，而非集中在设备内部。此前，iPhone15Pro曾因设备过热引发用户投诉，因此，苹果可能正致力于在下一代iPhone中改进散热技术。

值得一提的是，Kosutami在泄露苹果相关信息方面一直有着可靠的记录。在9月份，该泄密者曾在苹果活动前分享了新款Apple Watch FineWoven表带的照片，而这一次的泄露或为下一代iPhone的先行指引。

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