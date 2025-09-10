iPhone17系列登场！苹果官网下架iPhone16Pro系列

站长之家(ChinaZ.com) 9月10日 消息:今天凌晨，苹果公司如期举办新品发布会，正式推出iPhone17、iPhone Air、iPhone17Pro和iPhone17Pro Max四款新机型。这一系列新品的亮相，瞬间吸引了全球科技爱好者的目光，同时也引发了苹果产品阵容的重大调整。

随着iPhone17系列的发布，苹果官网迅速做出反应，iPhone16Pro和iPhone16Pro Max两款机型悄然下架。目前，在苹果官网的产品列表中，已经无法找到iPhone16Pro的购买选项，仅剩下iPhone17Pro、iPhone Air、iPhone17、iPhone16和iPhone16e等机型可供消费者选择。

回顾iPhone16Pro系列，其于去年9月份惊艳亮相，凭借多项升级成为当时市场的焦点。其中，iPhone16Pro的屏幕尺寸升级至6.3英寸，为用户带来更广阔的视觉体验。屏幕亮度方面，最低可降至1nit，在暗光环境下使用更加护眼;峰值亮度则高达2000nit，即便在阳光直射下，也能保证出色的可视性和通透度，稳居旗舰手机屏幕的第一梯队。

在影像系统上，iPhone16Pro系列更是进行了大幅升级，配备4800万三摄系统，能够捕捉更多细节，拍摄出高质量的照片和视频。此外，还新增了一枚相机按键，采用独特的两段设计。轻触该按键，即可调出快捷调参菜单，方便用户快速调整拍摄参数;轻按两下则可切换功能，如调整景深、曝光等，选定参数后，再轻按一下即可确认，操作便捷且富有创意。

性能方面，iPhone16Pro系列搭载A18Pro芯片，配合8GB内存，无论是日常使用还是运行大型游戏、专业应用，都能轻松应对，流畅不卡顿。同时，该系列还支持Apple智能，为用户带来更加智能、便捷的使用体验。

如今，随着iPhone17系列的登场，iPhone16Pro系列逐渐退出历史舞台。而iPhone17系列又将在性能、设计、功能等方面带来哪些惊喜，能否延续苹果的辉煌，成为市场的新宠，让我们拭目以待。

