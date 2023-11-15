长虹将发布全球基于大模型的智慧家电 AI 平台

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:长虹公司宣布将在11月20日发布全球首个基于大模型的智慧家电 AI 平台。
这个平台将结合生成式人工智能大模型和长虹自主研发的 AI 技术，应用于智能家电，首先在智能电视上进行应用。
长虹表示，其早在2016年就发布了全球首台人工智能电视，引领智能家电行业进入人工智能时代。预计这个平台的发布将给用户带来颠覆式的革新和不一样的体验。
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站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:长虹公司宣布将在11月20日发布全球首个基于大模型的智慧家电 AI 平台。
这个平台将结合生成式人工智能大模型和长虹自主研发的 AI 技术，应用于智能家电，首先在智能电视上进行应用。
长虹表示，其早在2016年就发布了全球首台人工智能电视，引领智能家电行业进入人工智能时代。预计这个平台的发布将给用户带来颠覆式的革新和不一样的体验。
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长虹电视官方宣布，将于11月20日发布全球首个基于大模型的智慧家电AI平台。早在2016年，长虹就发布了全球首台人工智能电视，第一家将”人工智能深度学习神经网络算法”应用于电视，让家电行业正式迈入人工智能新时代。从原来覆盖30多个领域的百事通”，成为真正无所不能的事事通”。
思谋科技在第六届中国国际进口博览会上发布了全球首个工业多模态大模型IndustryGPTV1.0。这个大模型通过深度的行业洞察和海量的精炼数据，能够准确回答制造业的问题、识别工业缺陷，并提供决策支持。思谋科技还与松下、江森自控等跨国企业签署了战略合作协议，将在智能制造、数智化创新等领域深度合作，共同推动全球工业制造进入智能时代。
JinaAI公布了其第二代文本嵌入模型的最新进展:jina-embeddings-v2。这个最先进的模型是唯一支持8K上下文长度的开源解决方案。认识到人工智能社区的不同需求，JinaAI提出了这两种不同的模型选项，允许用户选择最适合其计算需求并符合其应用偏好的模型。
vivo在今天举行的开发者大会上发布了自主研发的AI蓝心大模型，同时还推出了新一代的操作系统OriginOS4。vivo自研的AI蓝心大模型是vivo在AI领域的重要布局之一，该模型具备高效、智能、安全等特性，可以支持多种应用场景。开源大模型的推出将有助于推动AI技术的普及和发展，鼓励更多的企业和开发者使用和改进vivo的AI技术，共同推动AI技术的发展和应用。
TogetherAI发布了RedPajamav2，这是一个包含30万亿标记的数据集，旨在支持大型语言模型的研究和开发。高质量的数据对于这些模型的成功至关重要，但获取适当的数据集是一项繁琐的任务，需要大量时间、资源和金钱。这一数据集的发布对于AI研究和应用领域具有重要意义，为开发更强大的语言模型提供了支持和基础，有望推动AI领域的进一步发展。
Vivo蓝心大模型是vivo自主研发的智能语言理解模型，具有70亿模型参数量，可以处理32K上下文长度。那么蓝心大模型有哪些AI能力呢，我们来看下蓝心大模型的功能介绍。这种能力可以在自然语言处理、医疗诊断、金融风控等多个领域进行广泛地应用。
阿里达摩院发布业内首个遥感AI大模型。该模型可识别农田、农作物、建筑等，提升灾害防治、自然资源管理、农业估产等遥感应用的分析效率。模型可以在低至16G显存的显卡上免费使用。
智谱AI发布了Z计划，面向全球的大模型创业者，并提供资金、技术、算力和场地等全方位支持。初创企业可以申请获得投资支持，同时也可以申请智谱AI大模型服务代金券，用于抵扣相关费用。申请成功后，智谱AI将提供专员指导开通智谱AI开放平台账号，并发放大模型服务代金券。
全球法律情报公司vLex发布了VincentAI的一次重大升级，将其助手VincentAI打造成了全球最全面的AI法律研究平台。这一套大型语言模型工具的升级在一次邀请制的beta测试中首次推出，未来几个月将逐步向更多用户推出。希望获得VincentAI的新技能通知的律师事务所可以通过vLex的新vLexInsights计划的网站www.vlex.com/insights加入等待名单。
评估大模型对齐表现最高效的方式是?在生成式AI趋势里，让大模型回答和人类价值一致非常重要，也就是业内常说的对齐。也公开了模型之外的其他资源，如模型的训练和多个测试基准中所使用的数据，在构建数据过程中得到的场景定义文件和参考评估标准，以及用以识别各类用户问询所属场景的分类器。
WxArt Ai是一款专业的绘画软件，拥有强大的AI引擎，为用户提供一系列创新功能。利用先进的AI内容生成技术，WxArt Ai可以创建各种图片，包括基于文本的艺术和基于图像的艺术。无论您是寻找墨水风格、多彩动漫、逼真风格还是二维作品，WxArt Ai都可以满足您的多样需求。
Steppit是一款免费的逐步平台，为您节省时间和金钱，同时帮助您为追随者构建更好的课程。通过将AI辅助创建与互动和社交学习相结合，我们希望打造最好的在线课程平台，并且我们很乐意听取您的反馈意见。主要功能点列表：1. 使用简单的逐步课程构建者制作视频课程；2. AI可在每个步骤提供帮助；3. 无需特殊设备或视频编辑；4. 免费制作和销售无限课程。产品使用场景：1. 内容创作者可以变现自己的受众；2. 教练可以帮助客户；3. 教育者可以激励学生；4. 品牌可以吸引客户；5. 内部培训师可以培训团队。产品标签：在线课程平台、AI辅助、教育技术。三个产品使用示例：1. 蛋糕装饰；2. 安装厨房踢脚板；3. 制作快速鸡尾酒。
Maige是一个AI插件，可以自动为您的问题添加标签。您可以将其添加到您的存储库中免费试用。新问题将自动添加标签。您可以通过评论“Maige label this”为现有问题添加标签，也可以通过评论“Maige label all”为所有旧问题添加标签。同时，您还可以通过评论“Maige [instructions]”添加自定义指令。Maige是开源项目，由Rubric团队开发。
Amotions利用人工智能提升管理者和团队的绩效，提供个性化的AI教练、资源定制、认证的高管和领导教练，以及反思和评估工具。定价根据不同的服务方案而定。
SEEKER 是一个可靠的检索增强生成（RAG）AI 聊天平台，可以从大型数据集中安全提取和分析信息，为个人和组织提供可靠的见解和优化。与 ChatGPT 和其他领先的大型语言模型（LLM）相比，SEEKER 具有更多的功能，并具有极高的透明度。
DatingbyAI 利用先进的人工智能算法，根据您的照片和兴趣生成个性化的约会资料，帮助您找到完美的伴侣。60 多张 AI 生成的照片，根据您的兴趣生成 AI 生成的约会资料。针对男性和女性的约会资料都适用。定价为 25 欧元。
InterviewBot 是一个免费的面试实践网站，提供多个学科的面试练习。用户可以录制并回放他们的面试，AI 教练将指出改进的地方。
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智能翻译是一款功能强大的翻译工具，能够快速准确地将文本、语音进行翻译。具有实时翻译、离线翻译、语音转文本等功能。同时支持多种语言互译，为用户提供便捷的国际交流工具。定价灵活，提供免费和付费套餐供选择。定位于个人用户、学生、商务人士等。
LUCA是一个革命性的阅读解决方案，利用AI技术为读者提供个性化的学习计划，帮助他们提高阅读能力。LUCA提供了StoryLabs、SmartSpeak和ProfessorAI等功能，通过定制故事、语音识别和个性化教学，有效地提升读者的阅读能力。LUCA适用于家长、教育者、学校和教师等多种场景，是读者教育旅程的完美伴侣。
FlowSavvy 是一款智能日历应用，将您的待办事项和日历相结合，为您构建一周的自动时间规划。通过设置截止日期和持续时间，FlowSavvy 会自动为您生成最佳的任务安排，确保您不会错过任何截止日期。同时，FlowSavvy 还支持自定义自动调度设置，让您保持掌控。您还可以轻松重新安排任务，并跟踪任务的完成进度。通过任务按照截止日期的接近程度进行颜色编码，您可以直观地了解您的工作量，并避免过度承诺。FlowSavvy 还支持手动设置任务的具体时间、创建重复任务和事件、查看未来 8 周的自动生成日程安排等功能。
NimbusWx是一款定制化天气预报工具，它可视化了气象专家使用的天气计算机产生的数值模型数据。它由备受欢迎的SpotWx网站提供支持，该网站被北美和世界各地的专业人士广泛使用。与其他天气产品的不同之处在于，NimbusWx揭示了预报的面纱，让用户可以访问原始天气数据。这些原始数据通常是无法访问的，因为需要特殊的桌面软件来打开和解释，我们将这些数据转换为用户友好的可视格式，让您可以像专业人士一样进行预报。
AI法庭是一个为娱乐而设立的AI法官平台，能够提供模拟审案服务。用户可通过提交争议的相关信息，AI法官会根据双方的观点和证据，做出案情摘要和最终裁决。请注意，该平台并非用于真实的法律事务。
Buyer Persona Creation是一个全自动化的买家人设创造解决方案，它可以帮助企业快速创建准确的买家人设，从而提高销售效率和业务规模。该解决方案可以轻松地与您现有的CRM和销售工具集成，消除手动数据输入错误，使您的团队可以专注于战略任务而不是文书工作。它可以自动验证和验证每个条目的准确性，并为您提供实时分析，以跟踪您的进展并优化您的策略。该解决方案的优势包括轻松扩展，24/7可用性和数据安全合规性等。
ColourGPT是一款结合ChatGPT的配色方案生成工具，能够帮助用户生成、预览和复制美丽的配色方案。产品具有智能配色、快速预览、一键复制等功能，定位于为设计师和创意人士提供配色灵感和工具支持。用户可以免费使用基本功能，也可以选择付费订阅解锁更多高级功能。
Chatworm 是一个高效的 AI 助手，通过直接访问 ChatGPT API，可以快速获得响应。用户可以根据需要自定义聊天体验，包括更改 AI 助手的模型。相比于 ChatGPT 客户端，Chatworm 具有更多的优势：全新的模型选择、语音对话、图像生成、成本效益高、响应更快、可定制化等。使用 Chatworm，您可以与 AI 系统进行交互，并享受到更好的聊天体验。
YesChat AI是一个集成了GPT4V、Dalle3和Claude2的强大AI聊天机器人。用户可以通过与图像、文档和最新信息的互动，突破传统模型的限制，探索人工智能前沿。YesChat AI提供免费访问GPT4V和Dalle3（每天最多10次），同时通过对话令牌每6小时提供10-30个交互时段的访问。基于Anthropic的宪法AI框架，Claude2相较于其他AI聊天机器人生成更为安全的输出。用户可在YesChat.ai注册免费账户即刻开始使用Claude2的强大功能。YesChat.ai适用于全球用户，提供用户友好的界面和额外的功能和工具，是体验Claude2的理想方式。
截图转代码是一个简单的应用程序，它使用GPT-4 Vision生成代码，并使用DALL-E 3生成类似的图片。该应用程序具有React/Vite前端和FastAPI后端，您需要具有访问GPT-4 Vision API的OpenAI API密钥。
Kwirk是一款智能AI助手和离线文本编辑器，提供免费、私密且离线就绪的服务。无需担心个人数据外泄，只有您的AI请求数据会离开浏览器。Kwirk可替代缓慢和过载的办公产品，为您带来更高效的工作体验。产品提供多个套餐选择，适用于个人用户到企业级用户，支持AI集成、商业使用、存储空间、API访问等功能。同时，Kwirk提供iOS和Android应用，方便用户在移动设备上使用。
Azure AI 语音是一款强大的语音合成服务，提供高质量的语音合成功能。它可以将文本转化为自然流畅的语音，并支持多种语音风格和语言。Azure AI 语音具有简单易用的 API 接口，适用于各种应用场景，包括语音助手、语音导航、电话系统等。定价根据使用量进行计费，详情请参考官方网站。