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长虹将发布全球基于大模型的智慧家电 AI 平台

2023-11-15 17:39 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月15日 消息:长虹公司宣布将在11月20日发布全球首个基于大模型的智慧家电 AI 平台。

这个平台将结合生成式人工智能大模型和长虹自主研发的 AI 技术，应用于智能家电，首先在智能电视上进行应用。

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长虹表示，其早在2016年就发布了全球首台人工智能电视，引领智能家电行业进入人工智能时代。预计这个平台的发布将给用户带来颠覆式的革新和不一样的体验。

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