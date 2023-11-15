长虹将发布全球基于大模型的智慧家电 AI 平台

FlowSavvy 是一款智能日历应用，将您的待办事项和日历相结合，为您构建一周的自动时间规划。通过设置截止日期和持续时间，FlowSavvy 会自动为您生成最佳的任务安排，确保您不会错过任何截止日期。同时，FlowSavvy 还支持自定义自动调度设置，让您保持掌控。您还可以轻松重新安排任务，并跟踪任务的完成进度。通过任务按照截止日期的接近程度进行颜色编码，您可以直观地了解您的工作量，并避免过度承诺。FlowSavvy 还支持手动设置任务的具体时间、创建重复任务和事件、查看未来 8 周的自动生成日程安排等功能。