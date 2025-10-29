首页 > 业界 > 关键词  > 正文

前言:AI搜索时代，你的品牌"被看见"了吗?

2025年，当用户有问题时，他们越来越习惯直接问AI:"有什么好用的项目管理工具?""哪家公司的智能客服系统比较靠谱?"而不是像过去那样在百度、Google上翻十几页搜索结果。

百度的AI搜索已经占据头部位置，360搜索调用DeepSeek大模型，微信搜一搜也引入了腾讯混元大模型。这意味着什么?如果你的品牌没有出现在AI的回答里，对用户来说，你可能就是"不存在"的。

这就是为什么GEO（生成引擎优化）正在成为企业营销的新战场。今天这篇文章，我会用最接地气的方式，告诉你国内大模型的GEO策略到底怎么玩，以及如何用免费工具实时监测你的品牌在AI平台上的表现。

一、什么是GEO?为什么比SEO更重要?

1.1GEO的核心逻辑

GEO（Generative Engine Optimization，生成引擎优化）的核心目标是提升企业内容在AI生成回答中的可见度，让AI在回答用户问题时优先引用企业的内容。

简单说:

  • 传统SEO:让你的网站在搜索结果页排第一
  • GEO:让AI在回答问题时，直接提到你的品牌

举个例子，当用户问"国内有哪些好用的AI写作工具?"

  • SEO思维:确保你的官网出现在搜索结果前三名
  • GEO思维:确保文心一言、通义千问、Kimi等AI直接在回答中说"推荐使用XX工具"

1.2为什么GEO对国内企业至关重要?

在DeepSeek、文心一言等AI大模型渗透率突破60%的2025年，用户获取信息的方式已发生根本性转变。数据显示:

  • 超过80%的用户依赖AI摘要获取信息
  • 传统网站点击量下降25%
  • 一次精准的AI推荐，转化效率远高于传统搜索

更关键的是，即使用户不直接点击网站，也能在AI答案的来源标注中获取品牌信息，实现"无点击曝光"的营销价值。

二、国内主流大模型的GEO特点解析

2.1文心一言（百度）

优势:

  • 深度整合百度搜索生态，联网能力强
  • 对中文语境理解准确，尤其擅长商业类问答
  • 知识库更新频率高

GEO策略:

  • 优化百度系内容（百家号、百度百科、百度知道）
  • 注重结构化数据标注
  • 强化品牌词与行业关键词的语义关联

2.2通义千问（阿里）

优势:

  • 阿里电商生态加持，对产品类问答友好
  • 长文本处理能力强
  • 开源版本活跃，技术迭代快

GEO策略:

  • 布局阿里系平台内容（淘宝、1688、钉钉文档）
  • 产品信息结构化呈现（参数、评价、使用场景）
  • 强调数据支撑和用户案例

2.3其他国产大模型（Kimi、豆包、讯飞星火等）

越是小众话题，DeepSeek、ChatGPT、Gemini等给出的内容越容易被少量内容页面影响，因为供大模型训练与判断的页面少。

这给垂直领域的企业带来了机会:在细分赛道建立内容权威，更容易被AI引用。

三、GEO优化的核心策略（实战干货）

3.1内容优化:让AI"看懂"你的价值

有效GEO策略可使内容可见性提升40%，关键在于:

① 数据化表达

❌ 错误示范:"我们的产品深受用户喜爱" ✅ 正确示范:"服务10万+企业，客户复购率提升35%，NPS评分达到85分"

② 结构化内容

  • 使用清晰的小标题（H2、H3标签）
  • 采用问答式结构（FAQ）
  • 重点信息用列表呈现

③ 语义深度

内容需具备信息丰富度、深刻见解和严密逻辑，而不仅是信息罗列。

举例:

  • 浅层内容:"我们提供AI客服解决方案"
  • 深度内容:"针对电商行业高并发咨询场景，我们的AI客服系统通过多轮对话管理技术，将人工介入率从60%降至15%，平均响应时间缩短至0.8秒，支持同时处理1万+并发会话"

3.2权威性建设:成为AI的"可信来源"

内容发布者及引用来源需具备公认的专业性和行业声誉，为内容提供可信背书。

实操建议:

  • 在行业媒体发布深度文章（36氪、虎嗅、人人都是产品经理）
  • 产出白皮书、研究报告（带调研数据）
  • 获取行业奖项和认证
  • 邀请行业KOL背书

3.3引用链路优化

当用户提问时，AI遵循三步处理逻辑:关键词检索、LLM摘要生成、来源嵌入。AI仅引用权重靠前的文本链接。

因此:

  1. 布局高权重平台:知乎、微信公众号、行业垂直媒体
  2. 优化元数据:标题、摘要、首段要包含核心关键词
  3. 建立内容矩阵:多篇相关内容相互引用，形成语义网络

四、实战工具:免费监测品牌在AI平台的GEO排名

说了这么多策略，怎么知道自己的GEO优化效果如何?这就需要专业的监测工具。

4.1为什么需要GEO排名查询工具?

能否在AI平台（如通义千问、文心一言、Kimi、Claude、Gemini等）的回答中被准确、高频地推荐，已成为衡量数字资产价值的新标准。

但问题是:

  • 你无法每天手动去10个AI平台逐个提问
  • 无法系统对比自己品牌与竞品的曝光差异
  • 缺乏数据追踪，无法评估优化效果

4.2AIBase免费GEO排名查询工具详解

工具地址: https://app.aibase.com/zh/tools/geo

AIBase平台的GEO排名查询工具，旨在帮助企业实时掌握品牌在主流AI平台中的可见度表现。

首页1.jpg

核心功能

① 覆盖5大主流AI平台一次查询，同时监测:

  • 通义千问（阿里）
  • 文心一言（百度）
  • Kimi（月之暗面）
  • Claude（Anthropic）
  • Gemini（Google）

② 模拟真实用户提问你可以输入真实的用户问题，比如:

  • "有哪些好用的CRM系统?"
  • "国内AI客服解决方案推荐"
  • "企业微信营销工具对比"

系统会模拟真人去问这些AI，获取自然语境下的回答。

③ 多关键词批量监测支持一次性输入最多10个品牌关键词（如公司名、产品名、竞品名），自动识别AI回答中是否提及，并统计出现频次与位置。

例如，你可以同时监测:

  • 你的品牌:"XX科技"
  • 主要竞品:"A公司"、"B平台"、"C系统"

④ 竞品对比分析不仅能看到自己品牌的曝光情况，还能同步观察竞品在相同问题下的推荐表现。

这能帮你发现:

  • 哪些竞品在AI推荐中领先?
  • 你的品牌在哪些平台缺失?
  • 不同提问方式下，推荐结果有何差异?

⑤ 实时检测+优化建议每次查询都是实时调用AI接口，不是历史数据。平台还会根据检测结果，给出针对性的GEO优化建议。

4.3三步完成GEO品牌可见度查询

第一步:选择AI平台勾选你想监测的平台（建议全选，看全面数据）

第二步:输入用户问题模拟真实搜索场景，比如:

  • "深圳有哪些专业做小程序开发的公司?"
  • "B2B企业适合用哪些营销自动化工具?"

（注意:问题限30字以内，要精准）

第三步:填写品牌关键词输入你的品牌和主要竞品，每行一个，最多10个。

提交后，系统自动生成可视化报告，包括:

  • ✅ 品牌是否被提及
  • 📊 提及顺序（排第几）
  • 🆚 竞品曝光对比
  • 💬 推荐语境分析（正面/中性/负面）

4.4工具应用场景

场景1:品牌健康度体检每月定期检测核心问题下的品牌曝光，监控数字资产健康度。

场景2:竞品监测发现竞品突然在多个AI平台被高频提及，及时调整策略。

场景3:GEO优化效果验证优化了官网内容、发布了行业报告后，用工具验证AI提及率是否提升。

场景4:内容策划基于AI推荐逻辑，反向设计更易被"引用"的品牌叙事与产品描述。

五、GEO优化的长期策略规划

5.1建立内容生态系统

GEO的核心是通过"投喂"高质量内容影响AI决策。

建议建立三层内容矩阵:

第一层:权威内容（官网、白皮书、案例库）

  • 结构化产品信息
  • 客户成功案例
  • 行业解决方案

第二层:媒体背书（行业媒体、新闻稿、访谈）

  • 在36氪、虎嗅等平台发布深度文章
  • 产品发布新闻稿（美通社、PR Newswire）
  • CEO行业观点文章

第三层:社区互动（知乎、微信、垂直论坛）

  • 知乎问答（专业、数据化回答）
  • 微信公众号深度内容
  • 行业垂直社区的互动

5.2持续监测与迭代

GEO不是一次性工作，需要持续追踪:

周度监测:

  • 核心问题的品牌提及率
  • 新竞品的曝光情况

月度分析:

  • GEO排名趋势
  • 不同AI平台的表现差异
  • 内容优化效果评估

季度调整:

  • 内容策略优化
  • 关键词布局调整
  • 新平台拓展

推荐工具:

使用AIBase的免费GEO排名查询工具（https://app.aibase.com/zh/tools/geo）建立监测体系，每周快速检测核心关键词的品牌可见度，数据一目了然。

六、常见问题解答

Q1: GEO优化需要多久见效?A: 一般2-3个月能看到明显效果。但如果是冷门行业或小众话题，可能1个月就能见效，因为AI训练数据少，新内容影响更快。

Q2: GEO优化会不会很贵?A: 核心是内容和策略，不一定要大投入。中小企业可以:

  • 优化现有官网内容（免费）
  • 在知乎等平台持续输出（免费）
  • 用免费工具监测效果（比如AIBase的GEO查询工具）

Q3: 我的品牌已经SEO做得很好，还需要GEO吗?A: 必须做!搜索方式从传统SEO迈向生成式搜索（GEO）新时代。用户搜索习惯面临突破性改变，企业获取流量的路径也随之重塑。SEO和GEO应该并行，不是非此即彼。

Q4: 怎么知道哪些AI平台对我的行业更重要?A: 用AIBase的GEO工具跑一次全平台检测，看看你的目标用户群主要用哪些AI。比如:

  • B端企业客户可能更多用通义千问、文心一言
  • 年轻用户群体更偏爱Kimi、豆包

七、总结:AI时代的品牌生存法则

随着生成式AI逐步成为用户获取信息的首要入口，"被AI看见"已成为品牌生存的基本前提。

2025年的营销战场，不再是谁的广告预算更多，而是谁的内容更容易被AI理解、信任和推荐

GEO优化的本质，是建立品牌的"数字认知资产":

  • ✅ 让AI知道你是谁
  • ✅ 让AI理解你的价值
  • ✅ 让AI愿意推荐你

而这一切的起点，是先知道自己在AI眼中的位置

立即行动:

  1. 访问 https://app.aibase.com/zh/tools/geo
  2. 输入你的核心业务问题
  3. 看看文心一言、通义千问、Kimi等AI是否会提到你
  4. 对比竞品的表现
  5. 根据数据制定GEO优化计划

记住:在AI时代，不被看见，就等于不存在。

现在就用免费的GEO品牌可见度查询工具，开始你的AI营销之旅吧!

本文基于2025年10月最新的GEO研究与实践总结，数据和案例均来自真实市场。如需深入交流GEO策略，欢迎在评论区留言。

