马斯克旗下公司Neuralink正开发一款能解决失明问题的视觉芯片

站长之家（ChinaZ.com）11月8日 消息:马斯克的公司Neuralink正致力于开发一款能够解决失明问题的视觉芯片，该芯片将能够帮助失明人群“看见”。Neuralink计划在未来几年内发布这款芯片，并正在等待监管部门对他们的第一个人体试验的批准。

Neuralink在解决视力问题的同时，也在治疗四肢瘫痪患者方面进行研究，该公司已经获得临床试验批准并开始招募患者。据称，成千上万的人已经排队等待接受手术，Neuralink计划在明年为11个人进行手术，而到2030年，手术人数将达到22000。

Neuralink的这一举措受到了许多网友的期待和关注，他们对这一技术突破表示期待，并认为这将是一个在多个层面上的根本性突破。

此外，马斯克曾透露，Neuralink最终目标是制造一种设备，能够建立人类和机器之间的共生关系，人们可以仅通过思想来发送消息或玩游戏，并且首要帮助的是患有神经系统疾病的人群。

对于这款视觉芯片，人们充满期待，希望它能够实现超越1.0的视力，实现突破性进展。这一创新标志着Neuralink在神经科学和脑机接口领域的不懈努力，为改善人类生活和康复提供了新的希望。

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