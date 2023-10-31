高盛预测:生成式AI对全球GDP经济贡献可能上升至15%

🔍划重点: 1. 高盛的预测:未来10年内，生成式人工智能将对全球GDP的贡献增加，基准估算为10%至15%。 2. 预测基于一种假设:AI不会永久性地取代人类劳动力，并且资本投入将与生产率改善相匹配。 3. 不确定性因素存在:AI效应的时机和规模仍然存在“相当的不确定性”，这取决于全球范围内AI的影响。

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:高盛集团预测，生成式人工智能（AI）将在未来10年内对全球国内生产总值(GDP)的经济贡献上升，预计占比可能高达15%。这一预测基于一个前提，即AI不会永久性地取代人类劳动力，并且资本投入将与生产率改善相匹配。

与此前高盛的估算相比，他们认为，成功采用AI来提高劳动生产力将使全球GDP水平提高7%至13%。然而，这些新的预测仍然受到全球AI效应的时机和规模的不确定性的影响。

高盛经济学家Joseph Briggs和Devesh Kodnani在其报告中指出，实际上，生成式AI对GDP的净影响可能较小，原因有两个。首先，如果将其视为“下一个创新浪潮”，生成AI的增长影响可能不会完全叠加在当前GDP趋势上。其次，底层生产率增长可能会减缓。

高盛还强调了最近的研究，该研究表明，短期总要素生产率呈线性增长，而不是指数增长，偶尔会在技术制度转变后有所提升。他们表示，除非AI引入新的生产率增长制度，否则我们从生成式AI所预期的提振可能会被底层生产率增长减弱部分抵消。

AI行业随着ChatGPT的出现而获得了提振，ChatGPT是由微软支持的OpenAI创建的，因其先进的对话技能而引起轰动。这引发了全球最大的科技公司和个人，包括微软、谷歌、亚马逊、甲骨文和埃隆·马斯克之间的竞争。投资者在2021年和2022年向生成式AI初创公司投入了数十亿美元，促使各国积极探索这项技术的潜力。

根据高盛先前的说法，全球AI投资预计将在2025年达到2000亿美元，并可能对GDP产生更大的影响。特别是，中东的GCC国家预计将在2030年之前因生成AI的投资而获得约235亿美元的经济利益。对于企业而言，生成式AI根据63种用例，该技术可以提高生产率，预计每年可产生相当于2.6万亿至4.4万亿美元的全球企业利润价值。

然而，AI技术也被认为存在过高的期望，根据Gartner在2023年8月发布的一项研究，它在新兴技术的“过高期望”方面排名首位。高盛预测，直到2027年，美国的GDP增长提振不会超过0.1个百分点，其他发达市场和高度新兴经济体要等到2028年至2032年，而新兴市场则要等到2034年或之后。

这些预测基于“历史上技术突破后的生产率提高、来自商界领袖的评论以及跨国技术采用模式”，高盛的经济学家们表示。生成式AI在不久的将来将继续受到全球关注，而其对全球经济的影响也将逐渐显现。

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