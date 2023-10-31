首页 > 业界 > 关键词  > 正文

高盛预测:生成式AI对全球GDP经济贡献可能上升至15%

2023-10-31 15:26 · 稿源：站长之家

🔍划重点:

1. 高盛的预测:未来10年内，生成式人工智能将对全球GDP的贡献增加，基准估算为10%至15%。

2. 预测基于一种假设:AI不会永久性地取代人类劳动力，并且资本投入将与生产率改善相匹配。

3. 不确定性因素存在:AI效应的时机和规模仍然存在“相当的不确定性”，这取决于全球范围内AI的影响。

站长之家(ChinaZ.com) 10月31日 消息:高盛集团预测，生成式人工智能（AI）将在未来10年内对全球国内生产总值(GDP)的经济贡献上升，预计占比可能高达15%。这一预测基于一个前提，即AI不会永久性地取代人类劳动力，并且资本投入将与生产率改善相匹配。

与此前高盛的估算相比，他们认为，成功采用AI来提高劳动生产力将使全球GDP水平提高7%至13%。然而，这些新的预测仍然受到全球AI效应的时机和规模的不确定性的影响。

高盛经济学家Joseph Briggs和Devesh Kodnani在其报告中指出，实际上，生成式AI对GDP的净影响可能较小，原因有两个。首先，如果将其视为“下一个创新浪潮”，生成AI的增长影响可能不会完全叠加在当前GDP趋势上。其次，底层生产率增长可能会减缓。

image.png

高盛还强调了最近的研究，该研究表明，短期总要素生产率呈线性增长，而不是指数增长，偶尔会在技术制度转变后有所提升。他们表示，除非AI引入新的生产率增长制度，否则我们从生成式AI所预期的提振可能会被底层生产率增长减弱部分抵消。

AI行业随着ChatGPT的出现而获得了提振，ChatGPT是由微软支持的OpenAI创建的，因其先进的对话技能而引起轰动。这引发了全球最大的科技公司和个人，包括微软、谷歌、亚马逊、甲骨文和埃隆·马斯克之间的竞争。投资者在2021年和2022年向生成式AI初创公司投入了数十亿美元，促使各国积极探索这项技术的潜力。

根据高盛先前的说法，全球AI投资预计将在2025年达到2000亿美元，并可能对GDP产生更大的影响。特别是，中东的GCC国家预计将在2030年之前因生成AI的投资而获得约235亿美元的经济利益。对于企业而言，生成式AI根据63种用例，该技术可以提高生产率，预计每年可产生相当于2.6万亿至4.4万亿美元的全球企业利润价值。

然而，AI技术也被认为存在过高的期望，根据Gartner在2023年8月发布的一项研究，它在新兴技术的“过高期望”方面排名首位。高盛预测，直到2027年，美国的GDP增长提振不会超过0.1个百分点，其他发达市场和高度新兴经济体要等到2028年至2032年，而新兴市场则要等到2034年或之后。

这些预测基于“历史上技术突破后的生产率提高、来自商界领袖的评论以及跨国技术采用模式”，高盛的经济学家们表示。生成式AI在不久的将来将继续受到全球关注，而其对全球经济的影响也将逐渐显现。

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • Foxify:免费AI图像生成器：艺术，社交媒体，营销

    Foxify是一个免费在线AI图像生成器，可用于创建艺术品、社交媒体帖子、演示文稿、海报、视频、徽标等。它提供稳定的扩散生成，适用于生成高质量的图像。Foxify使用简单，无需编程技能，适用于个人和商业用途。

    AI图像生成器 艺术创作 社交媒体

  • imgProof:AI图像校对工具

    imgProof是一款智能图像校对工具，通过AI分析图像文件中的拼写和语法错误。它适用于机构和个人，能快速发现图形、传单、扫描文件或包含文本的任何类型图像中的最后一刻的拼写错误。它还支持多种语言和多种图像格式。

    图像 拼写检查 语法检查

  • ScholarRank:创建和安排所有小组作业的一站式解决方案。

    ScholarRank是一个AI基于的教育平台，为教育工作者、群体和组织提供了一个简单易用的解决方案。它可以帮助教师轻松创建、共享和管理与课堂相关的内容，进行在线测试并随时了解测试通知。此外，它还提供了实时的互动直播课堂功能，教师和学生可以通过视频通话和聊天会话进行互动。ScholarRank还提供了全面的绩效跟踪，通过直观的图表展示教师和学生的表现。它还具有安全的文件共享功能，教师和学生可以轻松、安全地交换与课堂相关的文件。ScholarRank还提供了友好的在线测验功能，包括多项选择和主观题类型，以便高效评估候选人。ScholarRank的目标是提供灵活便捷的个性化学习体验，促进参与和提高沟通能力。

    教育 在线测试 直播课堂

  • Qlik AutoML:无代码，自动化机器学习

    Qlik AutoML是一款为分析团队提供无代码、自动化机器学习的工具。它能够快速生成模型、进行预测和决策规划。用户可以轻松创建机器学习实验，识别数据中的关键因素并训练模型。同时，它还支持完全可解释的AI，可以展示预测的原因和影响。用户可以将数据发布或直接集成到Qlik Sense应用中进行全交互式分析和模拟。

    无代码 自动化机器学习 数据分析

  • Student AI:AI助手工具，提升学生的学习和写作能力

    Student AI是一款为学生和毕业生打造的AI助手工具。无论您是在起草论文、求职信、寻找课题还是确保参考文献符合APA格式，我们都有相应的AI工具来帮助您。这些工具包括：研究方法论写作助手、模拟面试、APA格式参考文献生成器、求职信生成器、课题生成器、推荐信生成器等。我们的AI助手将在24/7在线帮助您，提供个性化的辅导和指导，助您在学习中取得更好的成绩。

    学习工具 写作工具 学生助手

  • Userdesk:快速构建基于您的数据训练的AI ChatBot

    Userdesk是一个无需编码的解决方案，可在几分钟内创建经过训练的AI ChatBot。它可以根据您的网站、Notion、PDF等文档找到最合适回答用户问题的内容。它可以帮助您提供即时帮助，并减少支持工作量。

    AI助手 ChatBot 自动化

  • Pixiboo:AI动力的个性化搜索与寻找图书

    Pixiboo是一款使用生成式人工智能技术创建个性化搜索与寻找图书的产品。通过Pixiboo，您可以根据孩子的喜好和外貌特征打造个性化的角色，并将其隐藏在迷人的插图中，让家人和朋友寻找。Pixiboo让孩子们在设计惊喜的过程中体验无穷乐趣。与过时的寻找图书不同，Pixiboo让您的孩子可以一次又一次地隐藏自己的角色，带来无尽的乐趣。

    个性化 寻找图书 生成式人工智能

  • GPTSmith:定制化聊天机器人

    GPTSmith是一款定制化聊天机器人产品。用户可以选择设计风格，上传数据，快速创建个性化的聊天机器人页面。它具有快速响应、无限对话、节省成本等优势。适用于客户服务、专业服务、产品查询、娱乐游戏、虚拟人物等场景。用户还可以通过邮件接收用户与机器人的对话记录。用户只需拥有OpenAI API密钥，无需支付额外费用。定价方案请查看官方网站。

    聊天机器人 个性化 快速响应

  • Harriet.ai:适用于企业的扁平费用会计服务，提供清晰的财务概况

    Harriet是一个提供扁平费用会计服务的平台，旨在为企业提供清晰的财务概况。它提供了一个集成的仪表盘，使财务管理更加简化，让您随时了解支出的变化。Harriet还帮助您找出资金被占用的地方，并提供解决方案。它还提供专业的会计帮助，以确保您的企业财务运行顺畅。

    财务管理 会计服务 企业

  • MediaMonk.ai:AI内容创作和营销自动化平台

    MediaMonk.AI是一款集AI内容营销和自动化为一体的平台，帮助小型企业在竞争激烈的在线空间中取得社交媒体的优势。通过MediaMonk.AI，您可以轻松创建内容，提升品牌知名度，以及实现营销自动化。

    AI内容创作 社交媒体营销 自动化

  • PixVerse:用AI创造令人惊叹的视频

    PixVerse是一款创新的AI创作平台，利用强大的生成式AI释放视频创作的全部潜力，让您的内容令人惊叹和难忘。PixVerse通过智能算法和深度学习技术，可以将您的创意转化为令人惊叹的视觉效果。我们提供丰富的功能，包括生成令人惊叹的场景、特效、音乐等，以满足不同类型视频的需求。PixVerse还提供定制化的选项，使您能够根据自己的需求进行个性化定制。无论您是想制作个人视频，还是需要为商业项目创作独特的宣传片，PixVerse都是您理想的选择。

    AI视频生成器 生成式AI PixVerse

  • Documind:让你的文档变得智能

    Documind是一个智能文档聊天机器人，它能够帮助用户快速找到文档中的信息。通过上传PDF文档，用户可以通过自然语言提问的方式与机器人进行交互，获取准确的答案和文档摘要。Documind还支持生成自定义ChatGPT，用户可以将自己的文档制作成ChatGPT并嵌入到自己的网站中。我们提供强大的AI语言模型，帮助用户更快地查找文档中的知识。

    文档 聊天 智能

  • PageBot:GPT-4超能力聊天机器人

    PageBot是一款由GPT驱动的聊天机器人，能够理解您的网站内容和知识库。它可以为您的客户提供令人愉快和即时的对话体验。无需编程，只需一行代码，即可将PageBot集成到您的网站中。 PageBot可以自动导入各种数据，提供优化的回答，还有免费计划和灵活的定价。

    聊天机器人 GPT 人工智能

  • Intrvuz: | 智能AI招聘

    Intrvuz是一款AI驱动的智能招聘工具，能够快速筛选大量简历。它能够有效地将简历与职位描述进行匹配，减少了人工筛选多份简历的工作量。

    招聘 人力资源 简历筛选

  • Vibly:无法满足请求

    该页面无法满足您的请求。可能是由于Lambda函数与CloudFront分发相关联的无效或未具备所需权限所致。无法连接到此应用程序或网站的服务器。可能是由于流量过大或配置错误导致的。请稍后重试或联系应用程序或网站的所有者。如果您通过CloudFront向客户提供内容，则可以通过查阅CloudFront文档来了解故障排除和预防此错误的步骤。

    错误 请求失败 无效

  • CopyRemix:AI将用户的推荐转化为案例研究

    CopyRemix是一款利用人工智能将用户的推荐转化为完整的案例研究内容的工具。只需将您已经收集到的推荐粘贴进来，我们的人工智能就会即时将其改写成更长的案例研究，用于销售演示、博客文章或在领英上分享。CopyRemix节省您的时间，让用户的声音更有说服力。

    AI 案例研究 推荐

  • BlueLM蓝心大模型:vivo自主研发的智能语言理解模型

    蓝心大模型是vivo自主研发的智能语言理解模型,具有70亿模型参数量,可以处理32K上下文长度。它基于260TB的多语言训练语料,拥有强大的语言理解能力,可以广泛应用于内容创作、知识问答、逻辑推理、代码生成等场景,持续为用户提供安全可靠的人机交互体验。该模型已通过严格的安全合规检测,输出结果安全合规。

    语言模型 自然语言处理 人工智能

  • Autolicious:自动分类书签

    autolicious是一个使用ChatGPT和OpenAI API自动整理书签的插件。它可以通过点击按钮一键添加书签，并自动添加分类、子分类和描述。请注意，使用GPT API会收取费用。每个添加的书签价格从0.0015起（使用gpt-3.5-turbo）。这是一个早期版本，目前仅支持查看已保存的书签，尚不支持手动整理。

    书签 分类 自动化

  • ImageComply:网页图片无障碍解决方案

    ImageComply是一款领先的图片无障碍解决方案，为网页图片生成高效的alt文本，提高网站的可访问性。使用ImageComply，让您的图片更加无障碍。

    无障碍 图片 可访问性

  • Receitas.ai:向AI学习做菜,享受职业厨师级别的烹饪指导

    Receitas.ai利用先进的AI算法为用户生成个性化菜谱建议,让您像专业厨师一样烹饪。它考虑您的口味喜好、饮食限制以及现有的食材,为您推荐独特的菜谱。无论是传统菜肴还是创新菜式,Receitas.ai都是您的个人数码厨师和烹饪指导。加入我们,开启您的AI烹饪之旅!

    AI辅助 智能菜谱 个性化

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM