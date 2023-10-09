AMD推出图形增强技术AMD FSR 3

要点: AMD FSR3是AMD最新推出的图形增强技术，采用超分辨率时域上采样和帧生成相结合的方式提升游戏图形细节和性能。 与Nvidia DLSS技术不同，AMD FSR3主要依赖上采样和帧生成技术，兼容AMD显卡，目前已支持《女武神》和《阿温诸神》两款游戏，后续将支持更多游戏。 启用AMD FSR3非常简单，更新AMD显卡驱动，在游戏设置中启用AMD FSR3选项，即可获得更流畅的游戏体验。

站长之家(ChinaZ.com) 10月9日 消息:AMD最近推出了新一代图形增强技术AMD FidelityFX Super Resolution3（简称AMD FSR3），这是其与竞争对手Nvidia在图形渲染技术上的最新对抗。AMD FSR3通过使用超分辨率时域上采样和帧生成技术，可以有效地提升游戏在较低分辨率下的图像细节和整体视觉效果，同时不会对游戏性能造成很大影响。

与Nvidia的DLSS技术不同，AMD FSR3主要依赖传统的上采样和帧生成技术，而不是利用深度学习的方法。AMD FSR3目前已支持《女武神》和《阿温诸神》两款游戏，AMD表示未来将会有10多款大作提供支持，并会开发FSR3的Unreal引擎插件，以便游戏开发者更广泛地应用这项技术。

如何启用 AMD FSR3

启用 AMD FSR3的过程非常简单，并且根据您所玩的游戏的不同而略有不同。

但在此之前，请确保您拥有兼容的 AMD 图形硬件。AMD FSR3设计用于与一系列 AMD GPU 配合使用，因此请检查您的显卡是否在支持的硬件列表中。

更新驱动程序:确保您的图形驱动程序是最新的。访问 AMD 网站并下载适合您的 GPU 型号的最新驱动程序

游戏内设置:启动游戏并导航至图形设置。查找 AMD FSR3选项或类似功能并启用它。您可能需要重新启动游戏才能使更改生效

调整设置:根据您的硬件和个人喜好，您可以调整AMD FSR3质量设置

玩家如果想体验AMD FSR3带来的图形提升，只需要确认自己的AMD显卡属于支持的型号，更新到最新的显卡驱动，然后在游戏设置中启用AMD FSR3的选项即可。总的来说，AMD FSR3是AM向玩家提供更出色图像质量的一次重要创新，希望未来能在更多游戏中发挥效用，提供更好的游戏体验。

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