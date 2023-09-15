苹果iPhone 15系列今晚8点开启预售 售价5999元起

站长之家（ChinaZ.com）9月15日 消息:苹果秋季新品发布会正式发布了备受期待的iPhone15系列，包括iPhone15、iPhone15Plus、iPhone15Pro和iPhone15Pro Max。

苹果Apple Store将在9月15日晚8点开始iPhone15系列等新品的预售，该系列将于9月22日正式上市。除了苹果官网，用户还可以从天猫旗舰店和京东自营店预定第一批机型。

在配置方面，iPhone15系列具有许多升级，包括灵动岛设计、全新的潜望式长焦镜头和USB-C接口等等。作为有史以来最强大的iPhone，iPhone15Pro系列全球首发搭载了由3nm制程工艺制成的A17Pro Bionic芯片，拥有6核心CPU、16核心神经网络单元和6核心GPU，带来了硬件级光线追踪功能。

其中iPhone15的价格分别为:128GB5999元、256GB6999元、512GB8999元;

iPhone15Plus的价格分别为:128GB6999元、256GB7999元、512GB9999元;

iPhone15Pro的价格分别为:128GB7999元、256GB8999元、512GB10999元、1TB12999元;

iPhone15Pro Max的价格分别为:256GB9999元、512GB11999元、1TB13999元。

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