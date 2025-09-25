首页 > 热点 > 关键词  > 小米17系列最新资讯  > 正文

小米17 Pro Max发布：售价5999元起 首发秒享背屏

2025-09-25 21:51 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）9月25日 消息:今晚，小米17系列手机正式发布，此次共推出小米17、小米17Pro小米17Pro Max三款机型。其中，大屏版本的小米17Pro Max定位最强、定价最贵，起售价5999元，全方位对标iPhone17Pro Max。

小米17Pro Max在外观设计上独具匠心，正面配备一块6.9英寸纯直屏，告别曲面屏误触，贴膜更方便。机身厚度仅8mm、重219g，搭配四微曲中框，贴合手掌，大屏不压手，提供经典黑/白、冷烟紫、森野绿四款配色。背部妙享背屏采用2.86英寸挖孔屏，黑边极窄、清晰度和流畅度较高，覆盖小米龙晶玻璃，不担心划伤。这块背屏支持自然生命力壁纸、艺术时间壁纸等，还能用AI将亲友、萌宠照片转化为宫崎骏动画、毛毡画等风格，支持静态/动态双模式，带来丰富可玩性。此外，它还支持动态通知、后摄自拍等实用功能，飞机、火车、打车、外卖、电影票等重要信息能直观展示，无需点亮主屏。

5999 元起！小米17 Pro Max正式发布：首发秒享背屏 全面对标iPhone 17 Pro Max

屏幕方面，小米17Pro Max正面的屏幕采用全新M10发光体系，联合卢米蓝实验室研发新型红色发光主材，发光效率达82.1cd/A，比进口顶级材料高6.8%，打破海外巨头垄断，同时让屏幕在高亮度下更省电。首发自研超级像素功能，让每颗像素均有完整RGB子像素，PDL-Gap仅17um，搭配26081200分辨率，文字显示锐利清晰，彻底告别Pentile排列缺陷。峰值亮度达3500nits，强光下内容清晰可见，支持全程DC调光、2160Hz高频PWM调光双模式，硬件级低蓝光和1nit超低亮度，搭配圆偏振技术，戴墨镜也能清晰看屏，深夜使用不刺眼。简单来说，小米17Pro Max拥有一块顶级的国产屏幕，用1.5K的功耗实现了2K的清晰度，亮度、色彩表现远超同规格，表面覆盖最新的小米龙晶玻璃3.0。

性能上，小米17Pro Max在高通第五代骁龙8至尊版发布的当天就正式登场并开售，是有史以来最名副其实的首发，预计至少有半个月的独占期。第五代骁龙8至尊版采用台积电第三代3nm工艺，2+6核心架构（双4.6GHz超大核+六3.62GHz性能核），性能、能效全面飞跃。同时，该机还配备了5533mm²超大立体环形冷泵，散热面积较上代提升36.5%，可全面覆盖核心发热区域，25℃室温下《原神》游戏30分钟机身温度仅43.5℃，持续高负载也不烫手。

影像也是小米17Pro Max的一大亮点，搭载全新的徕卡光影大师系统，号称“逆光之王”，率先攻克逆光摄影难题，让逆光运动抓拍也封神。它搭载全5000万像素三摄，从超广角到5X长焦全覆盖。主摄为5000万像素光影猎人950L（1/1.28英寸大底，f/1.67光圈），搭载LOFIC第三代高动态技术，单帧直出动态范围达16.5EV，超越哈苏X2D(15EV)与人眼瞬时动态范围。长焦为5000万像素潜望式徕卡浮动长焦(f/2.6光圈，1/2英寸GN8传感器)，搭载超聚光棱镜技术，进光量提升30%，支持OIS光学防抖与30cm微距，演唱会抓拍、远山细节、近景露珠都能清晰呈现，夜晚长焦拍摄也无惧光线不足。超广角为5000万像素17mm超广角(f/2.2光圈，102°视角)，支持AF自动对焦，拍风景、合影无需后退，边缘畸变控制出色。前置是5000万像素的QV50M传感器，支持DAG HDR与AF自动对焦，逆光自拍、多人合影都清晰。除了拍照表现优异之外，还支持全焦段4K30fps录制和杜比视界，LOFIC技术在大光比场景下影调层次丰富。

续航方面，小米17Pro Max搭载7500mAh小米金沙江电池，是小米史上电池最大的旗舰手机。安卓首发L型异形叠片电池技术，将空间利用率发挥到极致，相同体积下多容纳580mAh电量。支持100W有线澎湃秒充（兼容100W PPS通用协议），其他品牌的快充头也能给小米实现满血快充，此外还支持50W无线秒充和20W无线反充。

其他方面，小米17Pro Max还搭载了澎湃T1P信号增强芯片，支持UWB车钥匙、USB3.2Gen1接口、全功能NFC、红外遥控、X轴线性马达等，系统首发预装澎湃OS3正式版。

价格方面，小米17Pro Max提供三款存储版本，12GB+512GB售价5999元，16GB+512GB售价6299元，16GB+1TB售价6999元。

