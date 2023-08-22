IBM利用生成式 AI提升COBOL应用程序现代化

站长之家（ChinaZ.com）8月22日 消息:IBM近日宣布，利用生成式AI大语言模型（LLM）的力量，将古老的COBOL应用程序引入现代时代。虽然COBOL在编程领域不再被普遍视为领先的编程语言，但仍有数十亿行COBOL代码在生产应用程序中运行，其中一部分运行在IBM的大型机系统Z上。

IBM推出了名为"watsonx代码助手"的新举措，利用watsonx LLM技术，将COBOL应用程序转化为更现代的Java应用程序代码。通过逐步实现大型机上的应用程序现代化，IBM旨在协助客户弥补人才缺口，充分发挥Java技能，同时降低风险。

IBM watsonx 代码助手能够在现代 Java 应用程序代码中创建 COBOL 的等价符号。

根据IBM今年5月在Think会议上的详细介绍，watsonx产品平台专为企业用例设计，构建一系列AI基础模型，成为一个关键用例和新兴市场趋势。

IBM Z Software副总裁Skyla Loomis在新闻发布会上表示:"我们发现，通过生成式AI辅助代码正逐渐成为一种关键用例和新兴市场趋势。它能够帮助开发人员更快地评估、更新和测试正确的代码。"

然而，COBOL代码的一个挑战是，知道如何维护它的开发人员数量正在减少。目前，约84%的IBM Z大型机客户正在运行COBOL应用程序。因此，帮助组织以更易于维护的方式实现代码的现代化变得尤为重要。由于缺乏COBOL技能，IBM专门进行了AI培训，使其能够理解这门古老的编程语言。

IBM的watsonx代码助手利用生成式AI进行分析、重构、转换和验证COBOL应用程序。它可以从大型COBOL应用程序中提取逻辑业务服务，并生成Java类层次结构，将COBOL代码转换为Java。与此同时，watsonx代码助手并不简单地将COBOL语法逐行转换为Java，而是通过理解COBOL代码的意图，生成具有实际意义的Java代码。

最终，虽然代码生成可能存在幻觉的风险，但IBM通过验证确保了生成的代码按预期运行，从而减少了幻觉问题的可能性。

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