加拿大 AI 初创公司 Tenstorrent 与 LG 电子合作打造人工智能和 RISC-V 芯片

站长之家(ChinaZ.com) 5月31日消息:加拿大人工智能计算机设计初创公司 Tenstorrent 周二宣布与韩国消费电子公司 LG 电子合作，共同打造用于智能电视、汽车产品和数据中心的芯片。

Tenstorrent 成立于 2016 年，设计用于训练和运行人工智能模型的计算机，并在软件和硬件方面进行开发，首席执行官 Jim Keller 在接受采访时表示。Keller 是一位工程师，在设计苹果公司、特斯拉公司和芯片制造商 AMD 的芯片方面做出了开创性的工作。

Keller 是 Tenstorrent 的早期投资者，在 2023 年接任了首席执行官一职。根据数据公司 PitchBook 的数据，该公司目前价值 10 亿美元，但迄今为止尚未透露其任何客户。

LG 最初将使用 Tenstorrent 的人工智能芯片蓝图来设计自己的芯片，但该合作伙伴关系更具战略性，Tenstorrent 的首席客户官 David Bennett 表示。

「我们还在研究 LG 开发的一些技术。它可能成为我们自己产品中使用的一部分，或者可能与其他未来的客户合作。」

Tenstorrent 还设计了一款使用 RISC-V 架构的处理器芯片，这是一种相对较新的开放标准芯片架构，与 Arm Ltd 的 Arm 架构竞争。Keller 表示，许多芯片初创公司专注于一种类型的芯片，但他的团队正在同时开发人工智能芯片和处理器，因为它们需要紧密协作来处理快速变化的人工智能模型。

「我们必须全面考虑。…现在还处于早期阶段。它是基于现有组件构建的，」Keller 谈到了当前人工智能和人工智能硬件领域的情况。

「在过去的五年中，人们对于它的运作原理有了很多了解，并取得了实质性的进展。但目前看来，我们离『这是正确的方式，最佳的方式或最终的方式』还有很大距离。」

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