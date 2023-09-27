苹果在人工智能方面保持沉默 但它是 AI 初创公司的买家

站长之家(ChinaZ.com) 9月27日消息:如果在人工智能热潮中有一件事是始终如一的，那就是大型科技公司谷歌、微软、Meta 和亚马逊无法停止谈论他们的人工智能投资，无论是在财报电话会议中还是新产品发布中。但有一个行业领袖往往在这类交流中缺席：苹果公司。

但是，苹果的公开披露和其内部努力之间存在差距。根据市场研究公司 PitchBook 的数据，自 2017 年以来，苹果一直是人工智能和机器学习公司的最大收购者。苹果公司对人工智能的疯狂收购表明，该技术确实是该公司未来消费产品的核心，从 iPhone 到 MacBook。

自 2017 年以来，苹果已经购买了 21 家人工智能初创公司，几乎是微软和 Meta 购买数量的两倍。全球咨询公司埃森哲购买了 19 家，排名第二，仅次于苹果。

在八月份与投资者和分析师的电话会议中，当被问及为何苹果不愿在电话会议中讨论其人工智能投资时，苹果 CEO 蒂姆·库克表示：「我们倾向于在产品上市时宣布它们，这是我们的工作方式，我想坚持这种方式。」这与微软和谷歌形成了对比，后者已经公开宣布了每一个新的人工智能产品，部分原因是因为他们希望获得实时反馈以改进他们的产品，正如 Norwest 企业投资者 Scott Beechuk 最近告诉 Quartz 的那样。

苹果购买了哪些人工智能公司？

近年来，苹果购买了一些专注于自动驾驶技术、语音设计、音乐生成和图像识别的人工智能初创公司，根据 PitchBook 的数据显示。

这些投资与公司最近推出的新 iPhone 功能相吻合，比如个性化语音，用户可以创建一个听起来像自己的人工声音，以及实时语音邮件，即邮件的实时转录。苹果 CEO 蒂姆·库克在八月份与投资者和分析师的电话会议上澄清了这些功能是通过人工智能和机器学习实现的，并强调公司多年来一直在研究生成式人工智能。

与微软和谷歌不同，苹果的风格是，他们对人工智能产品的公开宣布较少，但在收购方面更加保守。PitchBook 分析师 Brendan Burke 告诉 Quartz，由于加大了反垄断审查，收购并不容易，因此这些公司会找到与初创公司合作而不是直接收购它们的方式。

就在本周，亚马逊表示将向 AI 聊天机器人 Claude 的制造商 Anthropic 投资多达 40 亿美元。这种大型科技公司与人工智能初创公司的合作方式与微软与 OpenAI 的关系相呼应。

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