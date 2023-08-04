苹果 CEO 库克证实公司多年来一直致力于生成式人工智能

站长之家(ChinaZ.com) 8月4日消息:除了发布苹果公司 2023 年第三季度财报外，蒂姆·库克还宣传了该公司对生成式人工智能技术的投资。库克在接受路透社采访时表示，苹果「多年来一直在研究各种人工智能技术，包括生成式人工智能」。

苹果公司在 2023 年度的研发上花费了 226.1 亿美元，首席执行官蒂姆·库克明确表示其中一部分支出是因为该公司正在开发生成式人工智能。

许多专家称苹果在人工智能方面落后，尤其是因为他们没有像谷歌 Bard 那样的聊天机器人或回答工具。然而，似乎苹果的人工智能技术已经在公司内部开发了多年。

据路透社报道，苹果在研发方面的不断增长的支出与人工智能技术的开发有关。路透社收到了苹果首席执行官蒂姆·库克对此事的声明。

库克表示：「多年来，我们一直在进行广泛的人工智能技术研究，包括生成式人工智能。我们将继续投资、创新，并以负责任的方式推进这些技术，以帮助丰富人们的生活。显然，我们在大量投资，并且这一点在你所看到的研发支出中得到了体现。」

到目前为止，苹果在 2023 财年的研发上已经花费了 226.1 亿美元，据报道比上一年度同期高出 31.2 亿美元。

有传言称，苹果内部正在开发一款类似 ChatGPT 的产品，尽管可能永远不会面世。Mark Gurman 认为，苹果的某种人工智能应用可能会在 2024 年推出，但郭明錤认为目前来看苹果不太可以推出。

尽管有这些说法和传闻，但苹果已经推出了应用了先进机器学习模型的产品，如 iPhone 的相机和 Siri 等。iOS 17 的升级将一个 Tansformer 语言模型引入了键盘自动更正系统，这与 AI 聊天机器人使用的基础技术相同。

虽然苹果可能不会很快，甚至可能永远不会宣布推出 SiriGPT，但可以预期该公司在各个平台上在这一领域取得更多进展。许多人预计开发者工具 Xcode 可能是苹果下一个添加人工智能工具的目标。

库克今天在接受 CNBC 采访时进一步宣传了苹果的人工智能研究。「我们将人工智能和机器学习视为基本核心技术。它们几乎嵌入到我们制造的每一个产品中，」他说。「在研究的基础上，我们多年来一直在研究人工智能和机器学习，包括生成式人工智能。」

据彭博社报道，苹果正在内部与员工测试一款生成式人工智能聊天机器人，通常被称为 AppleGPT。据报道，该公司「计划在明年发布一项与人工智能相关的重大公告」，但目前尚不清楚该公告可能是什么。

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