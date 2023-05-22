苹果禁用 ChatGPT 和 Copilot，或正开发自己的语言模型

站长之家（ChinaZ.com）5月22日 消息:出于安全考虑，不少公司正在禁止 ChatGPT，而苹果只是其中之一。据《华尔街日报》消息，苹果禁止员工使用的包括ChatGPT和微软的编码工具Copilot。

报道称，该公司担心机密信息可能会通过这些工具泄露。彭博社记者 Mark Gurman 证实了这一点:事实上ChatGPT 纳入苹果的禁用名单上几个月了。

除了普遍担心大型语言模型读取的数据可能被再度纳入训练数据中，3月份的ChatGPT出现的安全漏洞（允许一些用户查看其他人的聊天记录的问题），也影响了用户建立信任。当然，这是一个明显的安全漏洞，而不是人工智能技术的普遍问题。

苹果之外，许多其他公司和银行也禁止使用 ChatGPT 和类似工具，包括三星和 Verizon。据报道，亚马逊鼓励其员工使用自家编程工具而不是 ChatGPT。

OpenAI最近通过更广泛的设置改进了ChatGPT的隐私，并计划发布ChatGPT的商业版本。

消息称苹果正在开发自己的语言模型

据《华尔街日报》报道，苹果也在开发自己的语言模式。苹果CEO蒂姆·库克表示，过去几年，苹果在将人工智能和机器学习整合到产品中取得了“巨大进展”。库克在公司最近的季度财报电话会议上表示:“我们认为人工智能是巨大的，我们将继续在非常周到的基础上将其融入我们的产品。”库克还提到了需要解决的“一些问题”，但没有详细说明。

不过，苹果并没有暗示要推出一款可以与ChatGPT、Bard或必应（Bing）聊天机器人竞争的特定生成式人工智能产品。

另据9to5Mac爆料，Siri将很快上线新的AI功能。新技术代号为Bobcat，早在今年3月就被爆出已经在进行测试。

有趣的的是，就在几天前，OpenAI 推出了ChatGPT iOS 应用程序，该应用程序仍处于起步阶段，但有可能通过插件和互联网访问创建一个新的互联网生态系统。

（举报）