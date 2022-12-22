IDC：2022上半年中国金融云市场规模达34.3亿美元 同比增长29.3%

站长之家(ChinaZ.com) 12月22日消息:据IDC今日发布的最新报告称，2022上半年，中国金融云市场规模达到34.3亿美元（约239.41亿元人民币）。报告指出，作为深度分布式改造和基础设施算力升级的主战场，金融云在整体大环境出现波动的情况下依然保持较高速增长，本期同比增长29.3%。

具体来看，2022年上半年，金融云基础设施市场规模为23.3亿美元（约162.63亿元人民币），同比增长27.1%。其中，公有云基础设施市场份额10.1亿美元(约70.5亿元人民币)，同比增速为33.3%，增速与21年上半年增速相比有所回落;私有云基础设施市场份额13.2亿美元(约92.14亿元人民币)，同比增速22.8%，发展速度趋于稳定。

数据显示，2022年上半年，金融云解放方案整体市场规模为11.1亿美元（约77.48亿元人民币），同比增长34.3%。其中，平台解决方案市场份额为4.8亿美元(约33.5亿元人民币)，应用解决方案市场份额为6.3亿美元(约43.97亿元人民币)。

IDC 表示，本期金融云平台解决方案市场增速为44.9%，是增速最快的子赛道。阿里巴巴、华为、腾讯、百度智能云、京东云合计占据81.2% 的市场份额。

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