抖音电商整治DIY电脑及电脑硬件类目 严重违规将清退店铺

站长之家（ChinaZ.com）12月14日 消息:日前，抖音电商发布了DIY电脑及电脑硬件类目治理公告。

公告称，平台近期收到部分消费者针对部分商家违规销售翻新显卡/老库存板卡产品等产品的投诉反馈，经平台核查发现部分商家存在虚假宣传二手商品为新品，销售拆机二手商品;直播间/短视频以虚构夸大产品信息效果作为噱头为店铺引流、售卖过程存在违规售卖非准入商品等行为。上述行为严重侵害了消费者权益，给平台生态带来了恶劣的影响。为了规范行业经营氛围，维护合规经营商家权益，净化经营环境。

平台特针对【DIY电脑】【电脑硬件/显示器/电脑周边】【品牌台机/品牌一体机/服务器】类目做出明确的销售规范:

不得销售N-2代以前的显卡/CPU及关联的主板产品

允许销售清单:DIY电脑准入芯片组

禁止销售:

CPU:英特尔11代酷睿及往前发布的CPU产品及关联主板产品

显卡:英伟达10系列（除1030/1050ti系列）20系列及往前发布的显卡产品

AMD5000XT系列及往前发布的显卡产品

所有销售核心硬件需在直播/短视频/商品详情页等处标注明确品牌/型号等信息，如七彩虹IGAME RTX4080豪华版 战斧16GB。严禁出现类似【英特尔十核级cpu】，【30系列一线显卡】模糊描述。

严禁出现不标注品牌型号，仿冒/篡改品牌型号/SN码，二手充新行为等侵害平台/消费者权益行为，一经发现，从严治理。

为保护消费者权益、维护平台经营秩序，12月13日起，平台将对该类违规行为，进行专项整治。此类问题商品一经发现，平台将根据《【商家—危及消费者权益】实施细则》等平台规则视违规情节严重程度，采取包括但不限于停业整顿、扣除保证金、清退店铺、冻结/扣除违规货款等处理措施。请各位商家及时自检自查，避免因此造成不必要损失。

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