一家电商品牌如何通过GEO品牌监控提升AI搜索曝光

2025-11-10 17:13 · 稿源：站长之家

上个月，朋友老张的电商品牌遇到个怪事:Google搜索流量还算稳定，但询盘量却莫名下降了30%。后来才发现，用户习惯变了——他们开始问ChatGPT和豆包"推荐XXX品牌"，而不是直接上Google搜。

这就是GEO（生成引擎优化）时代的新挑战:你的品牌在AI回答里有没有存在感?

GEO

电商品牌的AI曝光盲区

传统电商重视淘宝、京东的店铺排名，也做Google SEO。但很少有人意识到:当用户问AI"推荐一个XX品牌"时，你的品牌是否被提及?这个问题，直接影响品牌认知和转化。

问题在于，你根本不知道AI平台怎么评价你的品牌。是推荐了?排第几?还是压根没提?

品牌监控如何破局

老张试了AIBase的品牌监控服务（https://app.aibase.com/zh/tools/trackers）后，终于看清了问题:

第一周，他测了20个相关问题，比如"推荐国货护肤品牌""性价比高的美妆品牌"。结果发现:豆包和通义千问几乎不推荐他的品牌，而竞品A被提及了12次。

核心指标一目了然:总检测次数、推荐数、曝光率、竞品对比——数据清楚地告诉他，品牌在AI生态里几乎"隐形"。

AIBase 品牌监控服务首页

图:AIBase品牌监控服务界面

三步优化策略

看到数据后，老张做了三件事:

1. 优化官网内容结构

AI更喜欢结构化、权威性强的内容。他把产品页改成"问答式"，直接回答"为什么选我们""适合什么人群"。

2. 增加第三方背书

在行业媒体发了几篇测评，被引用后，AI推荐频率明显提升。

3. 每周监控，持续调整

用监控工具追踪曝光趋势，哪些问题下被推荐了，哪些还没覆盖，及时补内容。

AIBase 品牌得分排名

图:品牌得分排名对比

三个月后，老张品牌在豆包和通义千问的推荐次数从2次涨到18次，询盘量回升了40%。

简单说

AI搜索时代，光做SEO不够了。你得知道自己在AI眼里是什么样——这就是GEO品牌监控的价值。

说到底，流量在哪，品牌就得在哪。现在流量正在从搜索引擎转向AI平台，不跟上就只能看着竞品抢走用户。

