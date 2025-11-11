首页 > 原创 > 关键词  > 北斗短信最新资讯  > 正文

中国移动北斗卫星短信业务升级：支持文字+图片+语音

2025-11-11 15:21 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月11日 消息:日前，中国移动宣布，北斗短信业务完成重大升级并正式发布成果。此次升级在原有文字通信功能上实现了跨越式发展，新增图片、语音等富媒体消息功能，同时文本传输能力显著提升，上行可发送40个汉字，下行接收达10个汉字，让北斗通信正式步入“视听兼具”的新时代，极大提升了通信效率与用户使用体验。

在众多终端中，REDMI Note15Pro++卫星消息版成为“吃螃蟹”的首款机型，已率先完成软件升级推送，用户可立即感受这一创新服务带来的便捷。而其他品牌终端也无需等待太久，将于近期陆续开启升级进程，共同迎接北斗短信业务的新篇章。

REDMI首发！中国移动宣布北斗短信业务重大升级：文字 图片 语音来了

此次升级意义非凡，特别是在没有地面网络信号的极端环境下，用户依然能够通过短信、语音、图片等多种形式自由传递信息，为户外探险、应急救援等场景下的通信提供了坚实保障。

追溯源头，REDMI Note15Pro系列于今年8月惊艳亮相，其中Note15Pro+卫星消息版更是凭借搭载中国移动自研的北斗通导融合芯片（ZW8000s），成为REDMI品牌的首款卫星通信手机，同时也是首款集成ZW8000s芯片的商用手机，展现了科技与创新的完美融合。

