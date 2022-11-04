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变现经验 | 我开发了一个戒掉“手机依赖症”的APP 月入14万元

2022-11-04 17:26 · 稿源：站长之家

这是站长之家分享产品变现、开发者故事最新一期内容。

“手机成瘾”已经成为当代很多人的通病，将很多时间浪费在玩手机上并影响了身心健康。国外开发者Martin Morávek （马丁 · 莫拉维克）看到这问题之后，开发了一款名为minimalist phone应用，主要用来帮助用户减少使用手机的时间，如今他靠这款APP月入2万美元（约人民币14.5万元）。

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在下文中，他分享了自己产品从创建到盈利的经验，希望对你有所帮助。

01

你是做什么的?

大家好，我叫马丁 · 莫拉维克，是minimalist phone的开发者和创始人。这个手机应用程序允许人们优先考虑他们的心理健康，通过温和减少屏幕时间来实现。这个应用程序目前已经上架Google Play ，用户可以安装在安卓设备上使用。

我们受众是那些在社交媒体上花费了太多时间的人，他们希望改进自己沉迷社交网络。特别是针对那些希望提高工作效率，消除社交媒体/智能手机成瘾的群体。

这个项目最初的投资只花了100美元于获取 Google Play 开发许可证，以及用3000美元开发出主页。从那以后，我们现在平均每月产生20000美元的收入-大部分收入又花在了付费广告上。Google Play 的下载量很快就会达到50万，这是一个非凡的里程碑。

02

你的想法是怎么来的?

2019年底疫情开始来袭，世界各地的人们面临着前所未有的社会距离和孤立。我们能保持联系的唯一方法就是通过互联网。不幸的是，这只是加速了一个现有的趋势: 许多人过度使用社交媒体，这让一些人感到沮丧，因为他们美化了其他人的形象和他们的“完美生活”，以及看了其他人写了负面评论。这些习惯导致使用者患上抑郁症和其他心理健康问题。

在疫情爆发期间，我失去了自由职业者的工作，无所事事。

因为有许多的空闲时间，我一直在用智能手机排解无聊。我注意到这是很浪费时间的——很容易让人失去注意力。手机本质上是在重新训练我们的大脑: 当你通过参与（赞、评论等）得到“反馈”时，化学物质(如多巴胺)就会释放出来，而手机正在影响我们的感知、表现和生产力。我最终找到了一份新工作，但这段经历塑造了我对手机“死亡时间”的看法。

意识到社交媒体存在这样的问题后，我决定要解决它。我喜欢编程，我想把这种激情与一些有用的东西联系起来，用来帮助社会。这就是minimalist phone诞生的开始。

我在大学接触到了心理学和机器学习，这很有帮助。在学习软件工程的过程中，对计算机图形学的关注促使我开始研究彩色图像和过滤器如何影响用户，并最终将他们应用在APP设计上。了解到这一点，我本质上是逆体验设计，把minimalist phone的UI定制成单色黑白。它不像其它APP的设计颜色那样引人注目，所以我们更没有动力花时间点击图标和滚动。

03

产品设计以及开发的过程

首先，我们进行了开发前的用户研究。它包括问卷调查和面对面的访谈，以更好地了解用户的需求。我还考虑了以前的学术研究（例如心理学） 。

用户研究向参与者提出的一些问题是:

  • 假设你需要为你的手机选择一个新的主屏幕，你会选择哪一个?

  • 你为什么选择这个选项?

  • 你喜欢它什么?

  • 你是不是花太多时间在手机上了?

  • 认为像这样的主屏幕可以帮助你减少手机使用时间吗?

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在这些截图中，你还可以看到一些minimalist phone设计。

最初的版本是在8周内准备好的。我从这次经历中得到的教训是: 专注于早期 MVP 的交付。你产品并不一定是完美的，因为许多改进发生在启动和使用一段时间后。我们很幸运有一个积极反馈的观众。推出后，我们收到了早期客户的反馈，有令人满意的结果。（93% 的受访者表示，他们通过使用minimalist phone，减少了花在智能手机上的时间。）

我们还通过电子邮件收到了很多反馈。从最初发布到现在已经两年多了，我们仍然在收到关于如何改进这个应用程序的建议。我们 Reddit 社区的见解非常有帮助。所以: 改进的过程应该是无止境的。

基于用户的反馈，我们作出了很多改变，其中可视化的改进（默认字体和字体大小调整）就是一个例子。

为了不分散人们的注意力，这款应用完全没有广告。

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04

描述开展业务的过程

首先，需要软启动，该应用选择在谷歌Play商店上发布。付费广告则是在几个月后才开始投放，最初只是小规模的。用了两个月，我们才有了第一个付费客户。

另外，还需要有一个专业的网站。虽然我是一个软件工程师和网页开发人员，但我将这项任务交给了来自乌克兰的专业设计师。他们做了伟大的工作，网站项目的价格大约是3000美元。

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05

用什么办法吸引和留住客户?

我们已经将许多活动纳入到商业模式中。

下载后，APP立即解释了移动应用如何影响人类大脑，这有助于人们更好地理解产品的价值。最初，新手引导教程的内容更多的是解释如何使用这个应用程序，但是这个版本用户留存率很低。在我们决定让每个人都改用新版本之前，AB测试用于测试新手引导的两个版本

另一个重要的工具是短时间内回复优质客户服务（许多用户说这是他们最好的客户服务体验）。这对于退款申请来说尤其重要——应用程序中有一个试用期，人们可以在试用期内申请一次性购买的退款。(订阅试用由Google Play处理，而不是我们。)

我们还在社交媒体平台上建立社区，比如 Reddit、 Instagram 和 Twitter 等等。Google Play 上的评论、推荐和投票已经成为有价值的营销工具。我们与大V和 YouTube 用户合作，利用联盟营销，创建我们自己的内容，新闻稿等。

我们已经接受了几次采访，在维基百科上还有一篇文章。

接触新客户最有效的方式仍然是针对性的 PPC 广告（非针对性的广告活动不起作用）。

付费广告试验在该应用发布6个月后开始，因为在这个阶段，我们认为该应用已经做好了进一步推广的准备。所有活动都只在谷歌广告上进行，最初将人们带到minimalist phone主页——但这不是最好的做法，后来将用户直接从活动引流到Play Store列表——这比通过下载按钮进入主页效果要好得多。

我们自己管理了半年的活动，活动运行良好，略有盈利，但支出带来的效果不是那么理想。随着时间的推移，我们已经意识到，建立和维护一个活动是一个非常复杂的话题，额外的经验可以产生很大的影响。于是已经决定寻找外部广告活动管理，和第三方开启合作。在8个月内，谷歌广告支出增加了29倍，收入增加了15倍，总广告支出回报率达到200%

06

现在得怎么样，未来有什么计划?

我们目前每月带来20，000美元的收入，其中约65% 投入付费广告，平均每月利润约6，500美元。最近几个月，月度下载量增长了20-40% 。

目前，该应用程序月下载量大概有5万次，总下载量接近50万次。

在谷歌 Play store上发布的问题是高度依赖谷歌搜索和Play Store发现。

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谷歌搜索数据

目前，该团队有1名创始人兼开发人员（我自己） +5名兼职外部人员(执行各种营销活动)。

我暂时没有其他产品计划，认为这会分散我们的注意力，无法发现这个产品的全部潜力。现在，我们的目标主要是北美和欧洲市场。

07

通过创业，你学到了什么?

我从中学到了两个教训:

1.对于创业公司来说，雇佣外部专家而不是雇佣全职的全能人才，因为外部专家有更深入的知识，可以为项目带来即时的价值。

2.在雇佣外部专家之前，要先对自己的工作进行培训——否则，很难指导他们的工作，或者衡量他们的能力。

对于自己开发的项目，确保有足够的时间来实现想法，并且测试的时间不要太短。例如，如果你辞掉工作去实现你的想法，但只有12个月的积蓄，最终你可能需要超过12个月的时间才能实现盈利。（minimalist phone需要24个月才能实现盈利。）

注:文章图片来自minimalistphone官网截图

参考资料来源:

[1]minimalistphone.com

[2]starterstory.com/stories/minimalist-phone-app

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    锐龙R7 5800X3D

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