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趣AI | 推荐七个好用的AI语音转录软件：轻松将音频转换成文本

2022-10-27 16:24 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:人工智能（AI）和机器学习(ML)提供一个很实用的功能之一是智能语音转录软件，它可以自动将音频和视频文件转换成文本。这使大家能够为各种在线内容创建文本，比如播客、视频、会议、在线课程等等。

人工智能转录软件和服务依赖于人工智能自然语言处理（NLP） ，这是一门研究和应用技术和工具，使计算机能够处理、分析、解释和推理人类语言。NLP 是一个跨学科的领域，它结合了语言学和计算机科学等多个领域的技术。

人工智能转录软件和服务在帮助企业执行广泛的任务（如产品营销）方面发挥着关键作用，并且正在向全新的客户开放这些任务。

如今，市场上有很多优秀的AI转录软件和服务可供选择，下面一起来看看吧。

1.Sonix

网址:sonix.ai/invite/mngndmb

image.png

备受好评的工智能转录服务之一是Sonix，一种多语言自动转录服务。企业可以使用Sonix转录、组织和搜索视频和音频文件。

这款软件可以在三到四分钟内转录30分钟的音频或视频，这对于需要快速准确转录的行业非常有用。由于自动抄本有时会漏掉单词，Sonix支持对抄本进行审查和编辑。

该工具包括在线编辑器等功能，它还提供了单词可信度等级，你可以标记重点领域，供以后审查。这款工具允许您从本地计算机拖拽文件，转录存储在Google Drive和Dropbox等平台上的文件。

Sonix提供的其他一些功能包括扬声器标签，它允许您轻松地标记谁说了什么。还有自动日记，Soni可以自动识别说话人，并将交流内容分成不同的段落。

以下是Sonix的一些主要功能:

  • 突出单词并确定准确度

  • 多用户协同功能

  • 在3-4分钟内录制30分钟的音频

  • 拖拽

  • 扬声器标签

2.Speak AI

网址:speakai.co/?via=uniteai

image.png

人工智能转录服务的另一个很好的选择是Speak，它提供多种方式来收集重要的音频或视频数据。你可以使用Speak构建自定义嵌入式音频和视频记录器，直接在应用程序中录制，并轻松上传本地存储的文件。

Speak还允许你生成仪表板报告，并按比例捕获音频、视频和文本数据。该工具可确保不会丢失隐藏在电话、采访、录音和视频中的重要信息。AI引擎自动转录并识别重要关键词、主题和情绪趋势。

Speak的另一个好处是，它可以帮助您轻松共享发现并打破数据孤岛。你可以构建广泛的数据存储库，并使用抄本、人工智能分析和可视化创建定制的可共享媒体存储库，这些都集中在一个地方。

以下是Speak AI的一些主要功能:

  • 命名实体识别

  • 深度搜索

  • API和集成

  • 媒体管理

  • 仪表板报告和音频捕获

3. Otter

网址:https://otter.ai/

image.png

Otter可用于桌面、Android和iOS设备转录语音对话。该公司提供了几个不同的计划，每个计划都有自己独特的功能。

其中一项功能使用户能够记录并自动转录与手机或电脑的对话。另一个提供了识别和区分不同说话者的能力。

Otter支持直接在应用程序中编辑和管理抄本，并且可以以不同的速度播放音频记录。图像和各种其他内容也可以直接实现到转录本中，你可以导入音频和视频文件，然后进行转录。

该平台的界面直观且设计良好，包括重要工具，如记录按钮、导入按钮和最近的活动记录。它还提供了一个有用的教程来帮助指导用户。

Otter的一些主要特征包括:

  • 直观且设计良好

  • 可在桌面和移动设备上使用

  • 直接在应用程序中管理

  • 以不同速度播放音频

4. Fireflies.ai

网址:fireflies.ai/

image.png

这是一种人工智能语音助手，可以帮助转录、记录和完成会议期间的动作。该工具使您能够在任何网络会议平台上即时录制会议，并且您可以轻松邀请其他人参加会议进行录制和共享对话。

要转录现场会议或音频文件，只需上传即可。然后，你可以在听音频的同时浏览抄本。

Fireflies最好一个功能是，它允许你为成员添加评论或标记呼叫的特定部分，从而促进协作。在查看成绩单时，您可以在五分钟内查看一个小时的通话记录。该工具使您能够跨项目和其他重要亮点进行搜索。

Fireflies还提供集成和API、Chrome扩展和直观的仪表板。

Fireflies的一些主要特征包括:

  • 可以自动加入呼叫的会议机器人

  • Chrome扩展

  • 转录仪表板内的现有音频文件

  • 即时记录会议

  • 听音频时略读抄本

5. Rev.com

网址:https://rev.com/

image.png

Rev可以被任何规模的企业使用，有助于最大限度地提高内容的价值。这个工具已经被大公司使用，比如Spotify。

Rev利用50000多小时的人类转录音频内容训练他们的语音模型，以提供最准确的语音识别引擎。使用该工具，您可以扩展到31种语言，以满足全球受众的需求。

Rev提供了广泛的服务，如人工转录、自动转录、视频字幕和字幕等。

用户表示，Rev的文档很容易理解，非常完整，API运行完美。他们还称赞这个过程是直截了当的，这使得它对任何类型的用户都有用。

Rev的一些主要功能包括:

  • 全局翻译字幕

  • 实时缩放字幕

  • 人类和自动化转录

  • 直截了当的流程

  • 培训50000小时以上的人类转录音频内容

6.Verbit.ai

网址:verbit.ai

image.png

这款工具，可以轻松地实现可访问、符合要求的会议和活动。它还有助于加快公司的进步和生产力。

Verbit提供的一些服务包括现场字幕和转录、字幕、音频描述以及翻译和字幕。Verbit结合了人工和技术，实现了高度准确的结果。

该工具可以被任何行业使用，但尤其对媒体公司、教育机构和法院。它的语音到文本软件包旨在为特定市场服务，包括企业学习、法庭报告、教育和媒体制作计划。

Verbit提供先进的语音识别AI技术，以加快转录速度并产生快速结果。它的人工智能算法通过创建声学、语言和上下文事件模型来适应声音的独特特征。它还可以区分口音，减少背景噪音，识别与当前和相关新闻问题相关的术语。

动词的一些主要特征包括:

  • Verbit Cloud门户的实时状态信息

  • 简洁简洁的界面

  • 99%准确度

  • 现场字幕和转录

  • 翻译和字幕

7.Scribie.com

网址:scribie.com

image.png

最后一个是scribie，它有一个4步转录过程，可以始终达到99%的准确率。该工具的一些其他服务包括机密访问、在线编辑器和各种附加组件。

在线编辑器基于浏览器，允许您快速验证成绩单并进行更改，而附加组件包括SRT/VTT文件、严格的逐字记录成绩单、音频时间编码、BITC、开始/结束时间等。

这个过程简单易行。首先上传或导入任何类型的语音/视频文件，然后再选择自动或手动服务和付款。剩下的就是使用在线编辑器检查和下载成绩单。

Scribie已经被甲骨文、谷歌、airbnb、stripe和Netflix等商业和科技领域的顶级公司所使用。

scribie的一些主要功能包括:

  • 快速服务和低错误率（<1%）

  • 4步流程（抄写、审核、校对、质量检查）

  • 附加组件

  • 在线浏览器编辑器

  • 机密访问

注:文章内容参考自unite.ai

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    天玑8100

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    Redmi Note 12

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    支持。天玑8100采用联发科MiraVision780移动显示技术，提供出色的高刷体验。并且设备制造商可以采用刷新率高达120Hz 的最新 WHQD+ 显示器，确保他们的智能手机提供旗舰级分辨率，速度比上一代 天玑提升25%，此外新的 HDR10+ 自适应支持。

    天玑8100

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    天玑8100

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    Redmi Note 12 Pro+

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