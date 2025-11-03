上个月，朋友的ToB公司遇到个怪事:官网流量没降，但询盘少了30%。后来发现，用户都在问ChatGPT"推荐项目管理工具"，结果他们的品牌根本没被提及。

这就是AI搜索时代的新问题——你的品牌在AI回答中"隐身"了。

为什么要关注AI平台曝光?

数据很直接:2024年，58.5%的Google搜索是零点击，用户直接看AI摘要就走了。ChatGPT日均查询超10亿次，71%的美国人用AI研究购买决策。

更关键的是，AI推荐很"专一"——平均每次回答只引用2-7个品牌。如果你不在这个名单里，流量就彻底丢了。

怎么查竞品的AI曝光情况?

传统SEO工具看不到这个。你需要专门的GEO（生成引擎优化）监控工具。

我试过几个工具后，发现AIBase品牌监控服务（https://app.aibase.com/zh/tools/trackers）比较实用。它覆盖了豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言这5个国内主流AI平台——这点很重要，因为国际工具只盯ChatGPT，但国内用户更多用国产AI。

图:AIBase品牌监控服务界面

具体能看到什么?比如你是做项目管理软件的，工具会告诉你:

你的品牌在"推荐项目管理工具"这个问题下被提及了多少次

排名第几（竞品谁排 第一 ）

） 曝光率趋势（是在上升还是下降）

图:品牌得分排名对比

监控到数据后怎么办?

发现问题只是第一步。如果你的品牌曝光率低，或者竞品排名比你高，就要分析原因了:

看竞品在哪些问题下被推荐，他们的内容有什么特点

检查你的内容是不是过时了，结构是否清晰

针对性优化内容，提升被AI引用的概率

有个实用技巧:第一周先测试10-20个核心问题，记录基线数据。然后每周检查一次，如果发现品牌消失或排名下降，立即调整内容策略。

说到底，AI搜索时代的流量逻辑变了。以前是"让用户搜到你"，现在是"让AI推荐你"。早点监控，早点调整，别等流量掉了才反应过来。

