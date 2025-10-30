上周，有个做SaaS的朋友问我:"现在流量都跑到AI搜索去了，怎么知道我们的产品在ChatGPT、豆包这些平台上被推荐了多少次?"

说实话，这个问题我也困扰过。传统SEO看Google排名，但现在用户更习惯直接问AI"推荐一个XXX工具"，你的品牌如果不在AI的回答里，就彻底失去了曝光机会。

为什么要监控AI平台的品牌曝光?

数据很直白:根据市场研究，71%的美国人使用AI搜索来研究购买决策，而ChatGPT的日查询量已经超过10亿次。更关键的是，58.5%的Google搜索已经是"零点击"——用户看完AI摘要就走了，根本不会点进你的网站。

这意味着什么?流量正在从传统搜索引擎转向AI平台。如果你的品牌不在AI的推荐列表里，就等于在新流量入口消失了。

实测:一个免费好用的GEO监控工具

试了几个工具后，我发现AIBase平台的GEO排名查询工具挺实用。它专门监控国内5大AI平台:豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言。

图:AIBase GEO排名查询工具界面

操作很简单:输入你的品牌名和相关问题（比如"推荐一个项目管理工具"），它会自动检测你的品牌在这些AI平台的回答中出现了几次、排第几位。

图:品牌曝光数据分析结果

最有用的是可视化数据:总检测次数、推荐数、曝光率，一目了然。还能看竞品数据——发现对手在哪些问题下被推荐得更多，然后针对性优化自己的内容策略。

两个实战建议

建议1:先建立监控基线

第一周测试10-20个核心问题（如"推荐XX工具""XX软件哪个好"），记录初始曝光率。这是你的起点数据，后续每月复查一次，看趋势变化。

建议2:关注质量而非数量

不要追求刷数据。被推荐在1个高质量、高意图的问题下（比如"企业级项目管理工具推荐"），远比被提及在10个无关问题下更有价值。AI平台会识别重复提问，别浪费时间。

简单说

AI搜索时代，GEO（生成引擎优化）正在取代传统SEO成为新的流量战场。用工具定期监控你的品牌在AI回答中的表现，发现问题就优化内容，形成闭环。毕竟，被AI推荐，才能被用户看到。

