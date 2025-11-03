上周测试了个有意思的事:把同一款产品的描述改了改，结果在ChatGPT的推荐里排名直接从第5跳到第2。

这让我意识到，AI引用内容是有规律的。写对了，你的产品就容易被推荐;写错了，再好的东西也会被忽略。

AI到底喜欢什么样的产品描述?

试了几十次后，我总结出3个关键点:

1. 开门见山说清楚"是什么"

AI不喜欢绕弯子。你的产品描述第一句话就要说清楚:这是什么类型的产品，解决什么问题。

比如:

❌ "我们致力于为企业赋能，打造数字化转型解决方案"

✅ "这是一款项目管理工具，帮团队追踪任务进度和协作"

前者AI读完还是不知道你做什么，后者一眼明白。

2. 用具体数据代替模糊形容

"行业领先""深受好评"这种话，AI基本不会引用。但如果你写"被10万家企业使用""平均提升30%效率"，AI就更可能提到你。

数据不一定要特别夸张，关键是具体、可验证。

3. 突出差异化特点

如果你的描述和竞品一模一样，AI凭什么推荐你?要明确写出你和别人不一样的地方。

比如做笔记工具，别只说"支持多端同步"（大家都有），要说"支持离线编辑+双向链接+本地存储"(这是你的特色)。

怎么知道自己写得有没有效果?

光改描述还不够，你得知道改完后效果如何。这时候就需要监控工具了。

我在用AIBase品牌监控服务（https://app.aibase.com/zh/tools/trackers），它能实时监测你的产品在豆包、DeepSeek、通义千问、腾讯元宝、文心一言这5个国内AI平台的曝光情况。

图:AIBase品牌监控服务界面

具体来说，它会告诉你:

你的产品在哪些问题下被AI提及

被推荐的次数和排名

曝光率的变化趋势

图:品牌在不同AI平台的得分对比

这样你就能看出来:改了描述后，曝光率是涨了还是跌了，哪些关键词有效，哪些没用。

一个实用的优化流程

我现在的做法是这样:

先用监控工具测试现有描述的曝光情况，记录基线数据 改写产品描述（用上面说的3个技巧） 等1-2周，再用工具检查曝光率变化 如果提升了就保持，如果没效果就继续调整

这个循环做几轮下来，曝光率基本都能提升20-30%。

说到底

AI搜索时代，产品描述不只是给人看的，更是给AI看的。写清楚、写具体、写出差异化，再配合监控工具持续优化，你的产品才更容易被AI推荐给用户。

别等竞品都冲上去了，你才开始重视这件事。

（举报）