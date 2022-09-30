高通相机产品管理副总裁：三到五年内手机摄影将超越单反

站长之家(ChinaZ.com) 9月30日消息:日前高通公司相机产品管理副总裁 Judd Heape 在接受AndroidAuthority 采访时表示，由于人工智能技术的创新，智能手机将在未来几年内超越单反相机，并有效地使其被淘汰。

Judd Heape称，「我们离达到人工智能摄影的圣杯还有三到五年的时间。」在采访中，它解释说，摄影中的人工智能可以分为四个阶段。第一阶段是基本阶段，人工智能被用来理解图像或场景中的特定事物。第二阶段是人工智能控制所谓的3A 功能，即自动对焦、自动白平衡和自动曝光调整。而 Heape 估计，目前业界正处于人工智能摄影的第三阶段，人工智能被用来理解场景的不同片段或元素。例如，今天的智能手机可以识别一个人的脸，并确保其适当曝光。

Heape 说，该行业离第四阶段大约还有三到五年的时间，在该阶段人工智能将能处理整个图像。他解释说:「在未来，我们看到更多的人工智能能力来理解场景，理解皮肤和头发之间的区别，以及织物和背景之类的东西。而且所有这些像素都是实时处理的，不只是在拍摄快照后的几秒钟内进行后期处理，而是在像摄像机视频拍摄期间实时处理。」

另外，今年5月，索尼半导体部门的首席执行官 Terushi Shimizu 也表示，智能手机相机将在未来几年内超过单反相机的质量，具体来说是在2024年。

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