腾讯公布加密聊天新专利 需解密才能查看聊天消息

站长之家（ChinaZ.com）7月19日 消息:聊天信息也可以加密了!天眼查信息显示，7月19日，腾讯科技（深圳）有限公司公布了一项加密聊天新专利，可实现加密聊天。
据了解，这项专利名为“聊天消息的显示方法、发送方法、装置、电子设备及介质”。
摘要显示，该聊天消息的显示方法包括:在会话界面中显示发送端发送的加密聊天消息;获取第一用户的私钥;根据第一用户的私钥对加密聊天消息进行解密，得到解密聊天消息并显示在会话界面中。本申请实施例解决了现有技术中聊天消息仍存在泄漏高风险的问题。
（举报）
腾讯云新活动来了,云服务器多种机型限时抢购,产品首购低至1折，续费最高享3.6折优惠。,专业技术7*24小时在线服务,腾讯云为企业和个人提供快捷,安全,稳定的云服务!
腾讯科技（深圳）有限公司申请的“聊天消息的显示方法、发送方法、装置、电子设备及介质”专利公布...摘要显示，该聊天消息的显示方法包括：在会话界面中显示发送端发送的加密聊天消息；获取第一用户的私钥；根据第一用户的私钥对加密聊天消息进行解密，得到解密聊天消息并显示在会话界面中...
摘要显示，该聊天消息的显示方法包括：在会话界面中显示发送端发送的加密聊天消息；获取第一用户的私钥；根据第一用户的私钥对加密聊天消息进行解密，得到解密聊天消息并显示在会话界面中...
摘要显示，本公开能根据单张目标人脸图像，自动生成与图像中人脸的脸部特征相似的数字人...其方法包括:对获取的目标人脸图像进行重建，得到三维人脸模型和第一纹理贴图;将三维人脸模型与拓扑结构配准，得到配准人脸模型;根据配准人脸模型确定骨骼参数并生成带有骨骼点的目标人脸模型;根据第一纹理贴图为目标人脸模型设置相应的纹理，得到与目标人脸图像中的人脸匹配的数字人...
AMD最近公布了一项专利，将渲染的负载分散到几个GPU芯片组中。这样一来，一个游戏场景将被划分为单独的块，并分配给小芯片，以优化游戏中着色器的利用率。AMD公司公布的新专利为该公司计划在未来几年内利用下一代GPU和CPU技术做什么打开了更多的视角。
据6月21日，小米汽车科技有限公司“自动驾驶方法、装置、电子设备和存储介质”专利公布...据小米集团总裁王翔称，目前公司汽车业务研发团队规模超过1000人，预计在2024年上半年实现量产...
中关村在线消息：6月22日，据相关爆料，华为技术有限公司已向国家知识产权局申请新专利，专利内容主要为“第一电子设备向第二电子设备发送第一设备的共享界面数据，第二电子设备接收并显示对应的第二共享界面，同时开启联动模式。”我们可以简单理解程，屏幕联动是华为屏幕共享的升级版，从此前的观看变为远程操作，当两台手机显示同一画面时，不同的手机都可以操作画面的显示内容，从而得到联动的效果，该功能可以大幅提升用机的便利性，让我们一起期待吧！
据国家知识产权局官网显示，华为日前公布了一项专利——“一种增强的屏幕共享方法和系统、电子设备”，公开号为CN114647390A。专利摘要显示，该专利的共享方法大致为：电子设备1向电子设备2发送设备1的共享界面数据，设备2接收并显示对应的第二共享界面，同时开启联动模式。当检测到用户对第二共享界面进行操作时，设备2会将操作的对应信息发送给设备1，设备1就会执行相应操作。
据6月21日，华为技术有限公司“一种增强的屏幕共享方法和系统、电子设备”专利公布...摘要显示，该专利的屏幕共享方法为：第一电子设备向第二电子设备发送第一设备的共享界面数据，第二电子设备接收并显示对应的第二共享界面，同时开启联动模式...
随着“元宇宙”概念的普及，一个虚拟世界正在逐渐成型...XR、VR等技术为玩家构建了“游戏世界的元宇宙”，数字孪生技术将物理世界丰富的数据映射到虚拟世界，打造了“工业元宇宙”、“城市元宇宙”等等...海尔公开了一项“用于控制家电设备的方法及装置、服务器”的专利，申请公布号为CN 114488829 A，从技术原理来看，这相当于给智能家电打造了一个“元宇宙课堂”...2022 年上半年，海尔先后发布了“工业元宇宙”产品D3OS，并在上海建立了专注智慧城市领域的海纳云数字孪生研发中心，未来将有更多元宇宙产品出自海尔......
美国专利商标局（USPTO）公布了苹果的一项新专利，该专利将有可能实现水中打字，能够让用户在iPhone屏幕潮湿的情况下完成打字等交互，有效减少误触...
佳能RF卡口佳能全画幅微单EOS R5的镜头卡口是RF镜头卡口，是佳能EOS R系列专用卡口镜头，rf镜头借助与rf卡口一致的54mm大卡口直径以及rf卡口短后对焦距离1等优势，实现了画面整体的高画质与光学系统的小型化。rf镜头相对于ef镜头设计的灵活性得到显著提升。
提升很大。据可靠消息来源 kopite7kimi 称，NVIDIA 的下一代 GeForce RTX4090“Ada”旗舰显卡据称在3DMark Time Spy Extreme 综合基准测试中得分超过19000分。这将使其得分比当前的 RTX3090Ti 旗舰产品还高出约66%，比 GeForce RTX3090快82%。RTX4090预计将基于5nm AD102，传闻 CUDA 核心数为16384。新架构带来的更高 IPC，加上更高的时钟速度和功率限制，Time Spy Extreme 是传统的 DirectX12仅光栅基准测试，没有光线追踪元素。Ada 图形架构有望降低光线追踪的“成本”（与仅光栅渲染相比）。所以自然RTX4090玩游戏提升很大，可以说没有RTX4090不能玩的游戏。
散热性能不错iQOO10 Pro配备3930mm2 大面积VC均热板，低温感航空铝中框，亚微米导热凝胶，配合机身内部 14 颗感温IC芯片等特性之后，温度则可以更好进行控制。iQOO10 Pro的处理器是骁龙8Gen 1 Plus，是台积电的4nm工艺，相比上半年的骁龙8Gen 1是三星4nm工艺，台积电的工艺在口碑上要比三星的好，发热问题也比较不明显
PCI-Express4.0x16接口。RTX4090Ti作为三插槽显卡，NVIDIA GeForce RTX4090Ti 从2个16针电源连接器获取电力，最大额定功耗为500W。显示输出包括:1x HDMI2.1、3x DisplayPort1.4a。GeForce RTX4090Ti 使用 PCI-Express4.0x16接口连接到系统的其余部分。该卡的尺寸为336毫米 x140毫米 x61毫米，采用三插槽冷却解决方案。
最高约 4500 万像素佳能ESO R5 搭载 4500 万像素全画幅传感器，采用全像素双核CMOS图像感应器，配合智能追踪性能强大的第二代全像素双核CMOS AF为专业视频的创作人员提供了更多的选择。约 4500 万有效像素图像感应器打造精致细节，激发商业、人像与风光摄影师等的创作热情。
一般不会。目前的消息来看，RTX4090的显卡先出的可能性是最大的，就4090ti会不会一起出还不好说，不过如果按照30系列的发布时间来看的话，4090Ti出的时间会晚很久，所以大概率不可能一起出。据悉，RTX 4090显卡的性能大概比3090TI的性能高出了66%以上，可以说是非常大的幅度了。
2020年7月9日佳能ESO R5是2020年7月9日上市，是一款无反微单数码相机，搭载4500万像素全画幅传感器，采用全像素双核CMOS AF II，脸部识别范围扩展到垂直与水平都是100%，支持机身5轴防抖和镜头防抖，双重防抖后最大可达8级快门补偿。R5的外观尺寸为约138.5×97.5×88毫米，仅机身约650克，有且只有一种颜色。
有iQOO10 Pro最高的存储版本是16GB+1TB的版本，基本上可以满足绝大多数用户对存储的需求。iQOO10 Pro将会使用LPDDR5+UFS 3.1的配置，其他配置还包括6. 78 英寸2K分辨率OLED屏幕，120Hz刷新率，前置 1600 万像素自拍镜头，后置 5000 万像素+ 5000 万像素+ 1460 万像素三摄，大底微云台主摄，3 倍长焦，V1 芯片，4700mAh电池+200W快电，超声波指纹等
没有不能玩的游戏。RTX 4090Ti显卡虽然还未发布，但是就最近4090的3DMark跑分疑似泄露，最终4090跑分为19000分，也就是说如果要出RTX 4090Ti，那么它的跑分很可能是在2W分以上，3090TI也才9000到1W出头的分数。所以就RTX 4090Ti的性能来看，没有它不能玩的游戏，任何游戏应该都是会流程的运行并且可以开全高特效，也不用担心未来的游戏要求会更高，现在的游戏也不会一下子把需求配置拔高太多。
推荐镜头如下佳能ESO R10的首选镜头肯定是配套的RF-S变焦镜头挂机镜头。RF-S18-150mm F3.5-6.3IS STM:这款镜头非常适合作为挂机镜头，等效焦距可以达到28-240mm。RF-S18-45mm F4.5-6.3IS STM:这款镜头预算低的可以配置，等效焦距可以达到28-70mm。EF50mm f/1.8STM:这款镜头很适合人像镜头。RF16mm F2.8STM:这款镜头很适合扫街，有这方面的需求很值得入。
重量和机身背部材料iQOO10 Pro素皮版本和玻璃版本比较大的区别是它们机身背部的材料，玻璃版本比较光滑，有镜面反光，素皮版本则比较有摩擦力，同时玻璃版本的整个机身重量较重，但两个版本的机身厚度差不多。由于素皮版本的摩擦力较大，因此握持会比玻璃版本比较容易。素皮版本的缺点是机身不耐污痕。
性能强大。Ampere GA102GPU 预计将配备多达7个 GPC，并且比 GA103GPU 增加了一个 GPC。每个 GPU 将由6个 TPC 和2个 SM 组成，与现有芯片的配置相同。每个 SM（流式多处理器）将容纳四个子内核，这也与 GA102GPU 相同。改变的是 FP32和 INT32核心配置。每个子核将包括128个 FP32单元，但组合的 FP32+INT32单元将达到192个。这是因为 FP32单元与 IN32单元不共享相同的子核。128个 FP32内核与64个 INT32内核是分开的。所以总的来说，每个子核心将由32个 FP32加上16个 INT32单元组成，总共48个单元。每个 SM 将总共有128个 FP32单元加上64个 INT32单元，总共192个单元。由于共有84个 SM 单元（每个 GPC12个），我们正在查看12，288个 FP32单元和6144个 INT32单元，总共18432个内核。RTX4090Ti将会比3090ti还强70%以上。
3种佳能ESO R10检测的被摄体有人物、动物、车辆3种，选择人物时会优先识别人物，但如果画面内没有人物，也可检测动物和车辆。同样，选择动物时会优先识别动物，但也可以检测人物。宠物与主人同框时拍起来更安心。选择车辆时，可识别车辆和人物。赛车手离开车辆时可以直接识别赛手。
5纳米。eForce RTX4090Ti 将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2023年推出。基于5nm 工艺，基于 AD102图形处理器，在其 AD102-400-A1变体中，该卡支持 DirectX12最终的。这确保了所有现代游戏都可以在 GeForce RTX4090Ti 上运行。AD102图形处理器是一个大芯片，芯片面积为611mm²。它具有18432个着色单元、576个纹理映射单元和192个 ROP。
处理器、摄像头等不同处理器：iQOO 10处理器是骁龙8 Gen 1 Plus，iQOO 9的处理器是骁龙8Gen 1，骁龙8 Gen 1 Plus性能要提升10%以上摄像头：iQOO 10后置主摄采用了1/1. 5 英寸大底的 5000 万像素摄像头，iQOO9的后置摄像头是5000 万像素超清主摄（三星 GN5 传感器，1/1.57”超大底）+ 1300 万像素超广角镜头（120°超广角，开启广角矫正后视角大小为 108°）+ 1200 万像素人像镜头（47mm等效焦距）iQOO10和iQOO9在屏幕和电池等方面基本差不多，都是120Hz高刷新率、分辨率1080P、6. 78 英寸AMOLED屏幕，电池容量为4700mAh，120W快充
可以赛车运动是需要相机高速连拍的一个拍摄领域。佳能EOS R10 为适配赛车运动的拍摄，导入深度学习技术，可检测赛车车辆。相机的被摄体识别算法可检测赛车运动中的两轮和四轮赛车。没有顶棚的赛车以及摩托车则可检测赛车手的头盔。
看个人需求。买任何东西都是看个人需求的，想必要问RTX4090Ti值不值得买或者有没必要购买的朋友，自然是金钱上比较富裕，还是比较建议不在第一时间入手，因为这一代RTX4090Ti功耗是最大的问题，功耗大带来的问题也是比较多。如果你是拿来玩游戏，那么不需要4090ti就可以运行所有的游戏，买个4070也足以了，如果是平常就不缺钱，也有这个爱好，喜欢研究的话，那么买RTX4090Ti也是可以的。
可以iQOO10系列可以支持王者荣耀的120Hz高刷新率模式，同时iQOO10还是2022 年KPL官方比赛用机，因此在王者荣耀上性能会有比较好的表现。iQOO10系列将会搭载骁龙8Gen 1 Plus处理器，是今年下半年安卓平台上的旗舰芯片，同时屏幕也支持120Hz刷新率。
毫无压力佳能EOS R10 的智能追踪与识别自动对焦EOS iTR AF X使用了与EOS R3 同水平的深度学习技术。不仅可在一般情况下检测人物的眼睛、面部、头部和身体，在体育竞技方面，佳能基于深度学习积累了大量数据，提升了对运动员的检测能力。比如，动作复杂的体操项目中，运动员的面部经常被肢体等遮挡，不易识别，这时则可以通过检测运动员的头部和身体，以实现持续追踪。又如，单双板滑雪等戴头盔和护目镜的项目，面部和眼睛完全被遮挡的情况下，也可以识别头盔。基于强化的眼睛检测能力，侧脸、面部阴影、佩戴口罩及化妆等原本不易识别的情况下也能保持对面部的追踪，也能识别狗、猫、鸟类的眼睛、面部、身体。
1200W以上。RTX4090Ti的具体功耗目前还没有曝光，现在只是一些猜测阶段，有的报道觉得600W左右，也有的报道是800W，所以详细需要的电源瓦数还是得看RTX4090Ti发布的时候。不过就目前来看，整体电源上1000W是没什么疑问了，毕竟3090ti有的都要用1000W以上了，那么RTX4090Ti自然是1000W往上走，大概需要1200W左右，甚至更高，可以说是耗电大户了。