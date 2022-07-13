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微信公众平台发布关于金融类违规营销内容规范 严禁四大行为

2022-07-13 11:53 · 稿源：站长之家

今日，微信公众平台发布公告称，平台一直致力于为用户提供绿色、健康的网络生态环境，坚决打击平台中存在的违法违规行为。为保障金融消费者合法权益，防范和控制金融营销活动的法律风险，特根据《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》、《关于进一步规范金融营销宣传行为的通知》等相关规定，制定以下金融类违规营销内容治理规则。

一、禁止进行金融类欺诈营销宣传

微信公众帐号发布的内容中，禁止高收益理财欺诈内容，如推广不正常的高回报理财产品或导流欺诈项目。其中的“导流欺诈项目”通常表现为未明确日化或年化收益，但通过可疑的引导性内容，诱导用户添加个人微信或外链推广高收益理财产品。

案例:

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微信公众帐号发布的内容中，禁止有偿荐股类欺诈:以有偿荐股为名，从事欺骗用户跟随掮客购买股票的行为。

微信公众帐号发布的内容中，禁止以其他新型概念进行欺诈，例如以共享经济、物联网、虚拟币等名义来宣传可以致富、内容夸大描述，易导致用户损失的。

二、禁止进行金融类不实营销宣传

微信公众帐号发布的内容中不得含有（包括但不限于）以下夸大/不实的金融类营销宣传、容易引起用户误解的内容:内容明示或者暗示金融产品或服务未来效果、收益或对相关情况作出保证性承诺，例如明示或暗示保本、无风险或保收益(国家另有规定的除外，例如国债)。

案例:

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三、禁止进行金融类误导营销宣传

微信公众帐号发布的内容中，不得利用国务院金融管理部门或地方金融监管部门对金融产品或金融服务的审核或备案程序等作为宣传噱头，误导消费者认为该金融产品或服务有政府保证。

案例:

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四、禁止进行金融类无资质营销宣传

公众帐号名称设置环节，若申请主体填写的名称含有金融类相关业务含有（包括但不限于）银行、保险、基金、证券、借&贷、公募等金融业务或服务相关关键词，主体应具备适当的金融宣传资质，提供能够证明合法经营资质的材料，例如经营许可证、备案文件、行业自律组织资格等与金融产品或金融服务相关的身份资质，否则不得注册该等名称。

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  • 4080显卡出了吗？

    2022年11月份左右才出。据爆料NVIDIA GeForce RTX4090显卡 -2022年10月发布。NVIDIA GeForce RTX4080显卡 -2022年11月发布。NVIDIA GeForce RTX4070显卡 -2022年12月发布。NVIDIA GeForce RTX4060显卡 -2023年1月 CES 揭幕。

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  • 佳能EOS M6 Mark II多重？

    仅机身约361克佳能EOS M6Mark II尺寸（宽×高×厚）约119.6×70×49.2毫米。其机身重量黑色款:约408克(含电池、存储卡)/约361克(仅机身);银色款:约408克(含电池、存储卡)/约361克(仅机身)。轻便易携带的机身和潮流复古的造型，小机身中容纳了强大的性能。

    佳能EOS M6 Mark II

  • 4080显卡笔记本什么时候出？

    2023年。4080显卡即将在2022年的年底发布，这个时间点最先发布的就是4090显卡，之后就是4080系列，大约是在冬季发售，那么要4080显卡的笔记本，至少也是2023年的春季才会发布了。

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  • 华为Mate 50E是直屏吗？

    是华为Mate 50E屏幕是直屏，其屏幕分辨率预计是2700 x 1224 像素，6.5英寸，10. 7 亿色，P3 广色域，最高支持120Hz刷新率， 1440Hz高频PWM调光， 300Hz触控采样率，458PPI。Mate 50E是一款定位安卓小屏旗舰手机，尺寸比较小，但参数水平还是旗舰机级别。Mate50系列的其他机型将会使用曲面屏屏幕，像素也更高。

    Mate 50

  • 华为Mate 50E有光学防抖吗？

    有华为Mate 50E有OIS光学防抖。Mate 50E有可能会采用后置三摄组合，主摄像素达到5000万，并有广角和长焦镜头，并且采用经典的圆形后摄模组。闪光灯采用长条形设计，辨识度较高。目前可以猜测该手机使用的是骁龙778G 4G处理器，直屏屏幕。

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  • 4080显卡能带的动4K吗？

    能。RTX 4080的显卡带起4K显示器绝对是绰绰有余了，4K显示器其实没有人想的那么需要高配置，首先一个就是，4K显示器你拿来做不同的用途，需要的配置都是不一样的，如果你只是拿来日常看看剧看看电影什么的，那么1060都能带的动。如果你拿来玩游戏的话，那么要求就会高很多，但是也不会特别的离谱，像PS5都支持8K，它的GPU性能还不如30系一些显卡，4080是完全可以带的动4K显示器的。

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  • 华为Mate 50E是鸿蒙3.0系统吗？

    是华为Mate 50E将会预装鸿蒙3.0系统。鸿蒙3. 0 剔除了2. 0 臃肿的部分，主要在交互设计、多设备互联互通、性能、用户关怀等方面带来提升。鸿蒙3.0支持公测的设备有：华为P50、P50 Pro、P50 Pocket 、Mate 40、Mate 40 Pro、Mate 40 Pro 4G、Mate 40 Pro+、Mate 40 RS 保时捷设计。华为MatePad Pro 12. 6 英寸2021 款平板。

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  • 佳能EOS M6 Mark II是全画幅吗？

    不是佳能EOS M6Mark II不是全画幅，它是一款APS-C画幅相机，具有约3250万有效像素的高画质、最高可达约30张/秒的RAW连拍以及无裁切4K短片等功能。搭配高性能DIGIC8数字影像处理器，轻便小型的机身，为追求轻便的同时注重相机性能的用户提供了很好的选择。

    佳能EOS M6 Mark II

  • 4080显卡性能推测怎么样？

    有爆料称RTX4080 比RTX3080 快23%。英伟达 GeForce RTX4080 据爆料用的是AD103 图形处理器，基于 5 纳米工艺，支持 DirectX12Ultimate。AD103 图形处理器是一个大芯片，芯片面积为380mm²。它具有 9728 个着色单元、 304 个纹理映射单元和 96 个 ROP。还包括 304 张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有 76 个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将16GB GDDR6X 内存与 GeForce RTX4080 配对，使用 256 位内存接口连接。在本次爆料中还提到GeForce RTX4080 使用 PCI-Express4.0x16 接口，该卡的尺寸为 336 毫米 x140 毫米 x61 毫米，采用双槽散热解决方案。

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  • 华为Mate 50E的NFC支持哪些功能？

    公交地铁卡、银行卡、门禁等华为Mate 50E支持NFC功能，可以支持钱包支付，SIM卡支付，HCE支付；华为具有NFC功能的设备，支持多屏协同，文件传输，公卡刷卡支付，门禁卡等应用服务；NFC支持读卡器模式（例如读IC卡片信息）、点对点模式（例如刷公交卡）、卡模拟模式（例如模拟门禁卡）

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  • 4080显卡大概多少钱？

    外网爆料为 1199 美元，约等于 8000 元。Nvidia 以 699 美元的相同价格推出了 RTX2080 和 RTX3080，甚至更旧的 Pascal GTX1080 也以这个价格推出。不过这次爆料的RTX4080 的价格已经高达 1199 美元，快提高了一倍。所以现在有很多网友是质疑这个爆料价格的，毕竟贵了太多，现在也不是前几年挖矿潮兴起的时候，疫情相对也没那么严重，芯片的产量逐年都在上升中，所以本次RTX4080 显卡的价格合理猜测的话，是在 999 美元左右，也就是6K多元。毕竟台积电最近宣布5nm和7nm的价格提高10-20%，所以肯定是会比 699 美元高，具体涨幅多少还不好说。

    RTX 4080

  • 华为Mate 50E可以反向充电吗？

    可以华为Mate 50E可以使用OTG反向充电，反向供电时最大输出电流1A/5V，反向充电是基于OTG功能实现的，后者是指On-The-Go技术，主要应用于各种不同的设备联接和数据交换。OTG反向充电是用一条数据线将两部手机连在一起，其中具有OTG反向充电功能的手机可以为另一部手机充电。

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  • 佳能EOS M6 Mark II有效像素是多少？

    约3250万像素佳能EOS M6Mark II具有约3250万像素可提供精致的画面细节，搭配高性能DIGIC8数字影像处理器，在昏暗场景下也可获得噪点较少的照片效果，具有最高ISO25600的常用感光度，并可扩展至ISO51200，手持拍摄夜景或在昏暗场景拍摄运动物体等时，可积极提高ISO感光度抑制手抖动与被摄体抖动拍出低噪点的清晰照片。

    佳能EOS M6 Mark II

  • 4080显卡需要多少w电源？

    950W到1100W左右。如果GPU小道消息很准确的话，英伟达的 RTX 4080 显卡可以将功耗提高到比 RTX 3080 多 100W，Nvidia 建议RTX 3080GPU的系统电源为不少于850W，那么最终RTX4080 要使用大概950W左右的电源。这个还是得根据你个人需求来看，还一个功耗的大头就是CPU了，所以你需要把你的配置单里的配件功率都算一遍，然后把这个功率加上一点数值，才能决定你最后买的电源瓦数多少，建议还是不要在电源上省钱，不然算的很极限的话，万一配件烧了，到时候不止是麻烦，你换一个配件的钱都是几千，可能血亏。

    RTX 4080

  • 华为Mate 50E可以插内存卡吗？

    可以华为Mate 50E可以插最大256GB NM存储卡，内存卡需要额外购买。目前大多数的智能手机已经不能支持扩展内存卡的功能，尤其是不少手机提供512GB或1TB的内存选择，足够大多数的用户对存储的需求。同时内存卡的读写速度不如手机自带的内存，因此在购买手机时最好就选择足够的内存版本

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  • 4070显卡是台积电还是三星代工？

    台积电。GeForce RTX4070将是 NVIDIA 的显卡，预计将于2022年推出。该显卡基于台积电5nm 工艺，基于 AD104图形处理器，在其 AD104-275-K1-A1变体中，支持 DirectX12终极。这确保了所有现代游戏都将在 GeForce RTX4070上运行。此外，DirectX12Ultimate 功能保证在即将推出的视频游戏中支持硬件光线追踪、可变速率着色等。AD104图形处理器是一个大芯片，芯片面积为300mm²。它具有7168个着色单元、224个纹理映射单元和80个 ROP。还包括224个张量核心，有助于提高机器学习应用程序的速度。该卡还具有56个光线追踪加速核心。NVIDIA 已将10GB GDDR6内存与 GeForce RTX4070配对，它们使用160位存储器接口连接。GPU 运行频率为2190MHz，可提升至2430MHz，内存运行频率为2250MHz（18Gbps 有效）。

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  • 华为Mate 50E是双扬声器吗？

    是华为Mate 50E是双扬声器设计，并且有华为Histen音效。Huawei Histen 音效，还原声音的质感和清晰度，并支持多声道 3D 音效。连接方式：进入 设置 > 声音和振动 > Huawei Histen 音效 ，选择音效模式

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    佳能EOS M6 Mark II

  • 华为Mate 50E支持哪些拍摄模式？

    长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影等华为Mate 50E后置摄像头支持长焦画中画、微电影、高像素模式、延时摄影、超大广角、大光圈虚化、双景录像、超级夜景、微距、人像模式、专业模式、慢动作、全景模式、黑白艺术、流光快门、智能滤镜、水印、文档矫正、AI摄影大师、动态照片、快拍、4D预测追焦、笑脸抓拍、声控拍照、定时拍照、连拍、长焦画中画、流光快门，需要HOTA升级支持 前置拍摄功能 自拍慢动作、智能广角切换、人像模式、全景模式、延时摄影、动态照片、智能滤镜、水印、笑脸抓拍、自拍镜像、声控拍照、定时拍照、趣AR

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  • 4070显卡需要多少w电源？

    950W到1100W左右。根据爆料，此次的RTX4070 显卡功耗大概是在400W到450W左右，跟3090TI是差不多，那么用到的电源自然是往上走，毕竟CPU在之后也是有升级，具体的瓦数还是得看个人计算所有配件后得知。可以说本次 40 系显卡确实是耗电大户，再多加几百瓦都快跟空调差不多了，这确实是很费电。不过目前都是爆料的信息，真实出来是多少瓦数还得看官方公布。

    RTX 4070

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